Az UEFA kiemelten foglalkozik a Fradi El-mérkőzésével, a magyarok szenvedése a téma

A mostani idény eddigi legfontosabb mérkőzése következik a Ferencvárosnak. Csütörtök este 18.45-kor kezdődik az FTC–Ludogorec Európa-liga-mérkőzés, a tét már a legjobb 16 közé jutás, egy hete a bolgár csapata 2-1-re nyert az odavágón. A Fradi már Razgradban is megmutatta a helyzeteivel, hogy a továbbjutás nem álom, a megvalósításhoz viszont a kapu előtt élesebbnek kell lenni Budapesten. Az összecsapással az UEFA is kiemelten foglalkozik a honlapján.

Az FTC hátrányból vág neki az El-visszavágónak a Groupama Arénában Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Amikor januárban a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszát a 12. helyen zárta, majd a bolgár Ludogorecet kapta ellenfélnek a rájátszásban, akkor sokan – jogosan – a magyar bajnokok kiáltották ki a párharc esélyesének. Akik ezt mondták, alapozhatták ezt arra, hogy a két klub az idényben már háromszor találkozott, a nyári Bajnokok Ligája selejtezőben a Fradi a Groupama Arénában 3-0-ra nyert a visszavágón, és ezzel továbbment, aztán az együttesek útja az El-alapszakaszban keresztezte egymást, a budapesti meccsen az FTC 3-1-re nyert. Egy héttel ezelőtt mégis a Ludogorec nyert a rájátszás első meccsén 2-1-re Razgradban. Ugyanakkor, aki a meccset látta, az még most is azt mondhatja, hogy ennek a párharcnak továbbra is a Fradi az esélyese.

Az FTC–Ludogorec Európa-liga-párharc visszavágóját a magyar csapat egygólos hátrányból várja
Az FTC–Ludogorec Európa-liga-párharc visszavágóját a magyar csapat egygólos hátrányból várja  Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI 

A bulgáriai odavágón a Fradi két nagy helyzetet is elpuskázott, ami viszont ennél is fájóbb, hogy mindkét hazai gól elkerülhető lett volna. Erről beszélt a lefújás után Robbie Keane vezetőedző és Gróf Dávid kapus is. Abban viszont mindketten egyetértettek, hogy hazai pályán, minden bizonnyal telt ház előtt ezt a párharcot meg lehet fordítani jobb helyzetkihasználással. Azt pedig csak remélni tudjuk, hogy a Ludogorec játékosa, Son zsinórban harmadik FTC elleni mérkőzésén nem fog álomgólt lőni – a 31 éves spanyol ősszel a Groupamában, majd egy hete Bulgáriában jegyzett szépségdíjas találatot.  

FTC–Ludogorec: az UEFA is felhívja a figyelmet a budapesti meccsre

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) Európa-liga honlapján kiemelten foglalkozni a csütörtöki találkozóval, a borítóképen többek között Gróf Dávid is rajta van. A nyolc meccsből hármat emelt ki az UEFA, az egyik az FTC–Ludogorec. Mint írják, „a Ludogorec volt az egyetlen csapat, amely hazai pályán nyert az első mérkőzésen. A spanyol jobbhátvéd, Son remek befejezésével Per-Mathias Högmo együttese 2-1-es előnyt szerzett, amelyet Budapesten kell megvédenie. »Bátorságot mutattunk. Megbeszéltük, hogy meg kell nyernünk az egy-egy elleni párharcokat, ezután megváltozott a mérkőzés« – mondta a norvég edző.”

„A Ferencváros szenvedett, nehezen tudta a mezőnyfölényét helyzetekké alakítani, Robbie Keane vezetőedző jobb teljesítményt vár csapatától a visszavágón”

 – jegyezte meg az UEFA, amellyel azért az első félidő kapcsán lehetne vitatkozni, az viszont kétségtelen, hogy a szünet után már nem volt annyira átütő a Fradi játéka. A szövetség zárásnak pedig megjegyezte, hogy a két csapat Budapesten már harmadszorra csap össze a mostani idényben.

Az FTC megtörheti az átkot az egyenes kiesés szakaszban

A zöld-fehérek 2019 óta minden évben ott voltak valamelyik európai kupasorozat főtábláján, a csoportkörből vagy most már alapszakaszból a mostani a zsinórban már negyedik idény, amikor az egyenes kieséses szakaszban is szerepelnek.

Ugyanakkor az FTC idáig mindig az első párharc során búcsúzott. 2023-ban az El-nyolcaddöntőben a Bayer Leverkusen (összesítésben 0-4) – ekkor élte meg tényleg az európai kupatavaszt, miután ősszel az El-csoportját megnyerte –, 2024-ben a Kl-rájátszásban az Olimpiakosz (0-2), 2025 telén az El-playoffban a Viktoria Plzen (1-3) búcsúztatta.

Ezen hat közül egyet nyert meg a magyar bajnok, éppen tavaly a csehekkel szemben az odavágót 1-0-ra. Az viszont egyértelmű: a Fradinak most van a legtöbb esélye továbbjutni egy párharcból. A Ludogorec az UEFA koefficiense alapján a 75. legerősebb európai csapat, ezen a listán a Fradi az 50. helyen áll.

Per-Mathias Högmo Budapesten beszélt a Ludogorec esélyeiről a visszavágó előtt
Per-Mathias Högmo Budapesten beszélt a Ludogorec esélyeiről a visszavágó előtt  Fotó: Hegedüs Róbert / MTI 

A Ludogorec vereséggel hangolt a visszavágóra

Míg a Fradi az örökrangadón simán, 3-1-re legyőzte az MTK-t hétfő este, addig a Ludogorec ismét botlott hazája bajnokságában. Az elmúlt 14 évben bajnok együttest nagyon úgy néz ki, hogy letaszítják a trónról. A Ludogorec hátránya február végén tíz pont az éllovas Levszki Szófiával szemben, ehhez képest a Fradi ETO-hoz képest lévő hárompontos lemaradása nem is tűnik olyan soknak. 

Ötvös Bence és Mariano Gómez játszhat az FTC-nél?

Per-Mathias Högmo hat játékosát a Fradi elleni meccs után a Botev Plovdiv elleni bajnokin is kezdetett, közülük kivételes helyzetben van a 30 éves portugál védő, Dinis Almeida, aki az El-ben sárga lapot kapott, így eltiltás miatt Budapesten biztosan nem játszik. Mindeközben Robbie Keane jobban megforgatta a csapatát az Új Hidegkúti Nándor Stadionban.

  • Mariano Gómez
  • Toon Raemaekers
  • és Franko Kovacsevics kezdett mindössze mindkét meccsen.

S egyedül a belga hátvéd volt végig a pályán. Gómez a 71. percben megsérült az NB I-es mérkőzésen, a helyére a később betaláló Madarász Ádám állt be. 

A csütörtöki kezdőcsapatot illetően az argentin védő, illetve a még Razgradban térdsérülést szenvedő Ötvös Bence a legnagyobb kérdés. Utóbbi a lefújás után a vegyes zónába azt mondta nekünk, az első diagnózis alapján nem súlyos a sérülése, és sokatmondó, hogy a Fradi a visszavágó előtt Ötvöst kérdezte, hogy mit vár a visszavágótól. Ha Gómez és Ötvös elérhető lesz, akkor nem lenne meglepő, ha Keane ugyanazt a kezdőt küldené fel, mint Razgradban. Minderre ma est választ kapunk, az FTC–Ludogorec El-rájátszás visszavágója 18.45-kor kezdődik a Groupama Arénában. Nem túlzás azt írni, a Fradi mostani idényének eddigi legfontosabb meccse következik.

 

