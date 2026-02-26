Az UEFA kiemelten foglalkozik a Fradi El-mérkőzésével, a magyarok szenvedése a téma

Amikor januárban a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszát a 12. helyen zárta, majd a bolgár Ludogorecet kapta ellenfélnek a rájátszásban, akkor sokan – jogosan – a magyar bajnokok kiáltották ki a párharc esélyesének. Akik ezt mondták, alapozhatták ezt arra, hogy a két klub az idényben már háromszor találkozott, a nyári Bajnokok Ligája selejtezőben a Fradi a Groupama Arénában 3-0-ra nyert a visszavágón, és ezzel továbbment, aztán az együttesek útja az El-alapszakaszban keresztezte egymást, a budapesti meccsen az FTC 3-1-re nyert. Egy héttel ezelőtt mégis a Ludogorec nyert a rájátszás első meccsén 2-1-re Razgradban. Ugyanakkor, aki a meccset látta, az még most is azt mondhatja, hogy ennek a párharcnak továbbra is a Fradi az esélyese.

Az FTC–Ludogorec Európa-liga-párharc visszavágóját a magyar csapat egygólos hátrányból várja Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A bulgáriai odavágón a Fradi két nagy helyzetet is elpuskázott, ami viszont ennél is fájóbb, hogy mindkét hazai gól elkerülhető lett volna. Erről beszélt a lefújás után Robbie Keane vezetőedző és Gróf Dávid kapus is. Abban viszont mindketten egyetértettek, hogy hazai pályán, minden bizonnyal telt ház előtt ezt a párharcot meg lehet fordítani jobb helyzetkihasználással. Azt pedig csak remélni tudjuk, hogy a Ludogorec játékosa, Son zsinórban harmadik FTC elleni mérkőzésén nem fog álomgólt lőni – a 31 éves spanyol ősszel a Groupamában, majd egy hete Bulgáriában jegyzett szépségdíjas találatot.

FTC–Ludogorec: az UEFA is felhívja a figyelmet a budapesti meccsre

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) Európa-liga honlapján kiemelten foglalkozni a csütörtöki találkozóval, a borítóképen többek között Gróf Dávid is rajta van. A nyolc meccsből hármat emelt ki az UEFA, az egyik az FTC–Ludogorec. Mint írják, „a Ludogorec volt az egyetlen csapat, amely hazai pályán nyert az első mérkőzésen. A spanyol jobbhátvéd, Son remek befejezésével Per-Mathias Högmo együttese 2-1-es előnyt szerzett, amelyet Budapesten kell megvédenie. »Bátorságot mutattunk. Megbeszéltük, hogy meg kell nyernünk az egy-egy elleni párharcokat, ezután megváltozott a mérkőzés« – mondta a norvég edző.”

„A Ferencváros szenvedett, nehezen tudta a mezőnyfölényét helyzetekké alakítani, Robbie Keane vezetőedző jobb teljesítményt vár csapatától a visszavágón”

– jegyezte meg az UEFA, amellyel azért az első félidő kapcsán lehetne vitatkozni, az viszont kétségtelen, hogy a szünet után már nem volt annyira átütő a Fradi játéka. A szövetség zárásnak pedig megjegyezte, hogy a két csapat Budapesten már harmadszorra csap össze a mostani idényben.