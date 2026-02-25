Robbie Keane győztes mentalitást vár a Fraditól, Abu Fani már unja a bolgárokat

fradieurópa ligaabu fanirájátszásrobbie keane

A Ferencváros egygólos hátrányból várja a bolgár Ludogorec elleni ma esti visszavágót a labdarúgó Európa-liga rájátszásában, amelynek tétje a nyolcaddöntőbe jutás. A párharc érdekessége, hogy a Fradi ebben az idényben ötödször csap össze ellenfelével, ám először indul neki a csatának hátrányból. Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője szerint a helyzetkihasználás és a türelem lesz a döntő tényező a továbbjutás szempontjából, míg a zöld-fehérek irányító középpályása, Mohammed Abu Fani úgy véli, előnyükre szolgálhat, miszerint jobban ismerik lassan a bolgárokat, mint a saját tenyerüket.

2026. 02. 25. 16:08
Mind az ír vezetőedző, mind az izraeli középpályás a Fradi továbbjutását várja
Mind az ír vezetőedző, mind az izraeli középpályás a Fradi továbbjutását várja Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám
Ilyen sem volt még: a Groupama Arénában sorra kerülő Ferencváros–Ludogorec visszavógó történelmi mérkőzés lesz. Az első alkalommal fordul elő, hogy két csapat egy idényen belül ötször találkozik egymással az európai kupaporondon: a Fradi és a bolgár bajnok a Bajnokok Ligája selejtezőjében kétszer csapott össze a szezon elején – a kinti gól nélküli döntetlen után hazai pályán 3-0-ra győztek a zöld-fehérek –, majd az El főtábláján Budapesten léptek pályára, és ekkor ismét az FTC győzött 3-1-re. A szép sorozat egy hete Razgradban megszakadt, ugyanis a helyzeteit elpackázó Ferencváros 2-1-es vereséget szenvedett, így a két csapat történelmében először fordul elő, hogy a Fradi hátrányból kezdi a Ludogorec elleni összecsapást.

A Fradi nagyon gyorsan megszerezte a vezetést az Újpest ellen a derbin
A Fradi szurkolói belehajszolhatják kedvenceiket a győzelembe és a hőn áhított, történelmi továbbjutásba     Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A múlt mindenképpen a Fradi mellett szól

A Ferencváros 2019 óta immár tizedik alkalommal játszik tétmeccset a Ludogoreccel: az eddigi kilenc összecsapásból kettőt nyert meg a bolgár csapat, az örökmérlegben emellett öt FTC-siker és két döntetlen szerepel. A két csapat múlt heti, razgradi összecsapásán ugyan jóval több helyzetet alakított ki a magyar bajnok, mégis 2-1-es vereséget szenvedett, ezek alapján egyértelműen a helyzetkihasználás dönthet majd a visszavágón. 

Az egymás elleni találkozók:

  • 2019. 07. 10. Ferencváros–Ludogorec 2-1 (BL-selejtező)
  • 2019. 07.17. Ludogorec–Ferencváros 2-3 (BL-selejtező)
  • 2019. 10. 03. Ferencváros–Ludogorec 0-3 (El-csoportkör)
  • 2019. 12. 12. Ludogorec–Ferencváros 1-1 (El-csoportkör)
  • 2021. 06. 23. Ferencváros–Ludogorec 3-1 (felkészülési meccs)
  • 2022. 06. 25. Ferencváros–Ludogorec 3-0 (felkészülési meccs)
  • 2025. 08. 06. Ludogorec–Ferencváros 0-0 (BL-selejtező)
  • 2025. 08. 12. Ferencváros–Ludogorec 3-0 (BL-selejtező)
  • 2025. 11. 06. Ferencváros–Ludogorec 3-1 (Európa-liga alapszakasz)
  • 2026. 02. 19. Ludogorec–Ferencváros 2-1 (Európa-liga, rájátszás

Összesen: tíz meccs, hat Fradi-győzelem, két döntetlen, két Ludogorec-győzelem

Robbie Keane szerint a helyzetkihasználás és a türelem dönthet

A Fradi főpróbája jól sikerült, miután hétfő este az NB I-ben 3-1-re győzött az MTK vendégeként a 230. örökrangadón, s ezzel három pontra csökkentette a hátrányát a listavezető Győrrel szemben. Ám nemcsak a Hungária körúton mutatott játék miatt pozitív a Fradi ír szakvezetője.

– Az első összecsapáson sok helyzetünk volt, de igazán akkor aggódnék, ha nem lettek volna lehetőségeink. Az igazi gond az lett volna… Biztos vagyok benne, a visszavágón is meglesznek a helyzeteink, rajtunk múlik, miként élünk velük. Tudatosítottam a futballistáimban, hogy a mérkőzés mindig kilencven percig tart. 

Nem öt, nem is negyvenöt perc, ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy mikor szerezzük a gólt, csak dolgozzuk le a hátrányunkat. 

Hasonló mentalitással kell pályára lépnünk, mint az első találkozón. Csatárként tudom, mennyire nehéz mindig tűzkészültségben lenni, de ha lehetőségünk adódik, azzal most igenis élnünk kell. Érezzék a bolgár védők állandó fenyegetés alatt magukat – fogalmazott a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Robbie Keane.

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője sokszor méltatlankodott Razgradban, mert csapata rengeteg helyzetet hagyott ki
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője sokszor méltatlankodott Razgradban, mert csapata rengeteg helyzetet hagyott ki     Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Abu Fani úgy véli, ez egy döntő lesz a számukra

A játékosok részéről az az Abu Fani ült ki az újságírók elé, aki eddig kevés játéklehetőséget kapott, ám az elmúlt mérkőzéseken már ismét a Fradi vezéregyénisége volt. Kijelentette, nehezen élte meg, amikor az őszi európai kupameccseken nem volt kerettag, ezért csak a lelátóról nézhette a csapattársakat, most viszont ő és a csapat is játékra kész. Mint mondta, egyszerűen nem hibázhatnak, ráadásul az ismeretlenségre sem panaszkodhatnak.

– A Ludogorec elleni összecsapást egyfajta döntőként fogjuk fel! Egyszerűen nem hibázhatunk. Az első mérkőzésen valóban sok helyzetet elpuskáztunk, de ezen már nem érdemes siránkozni. A Ludogoreccel jól ismerjük egymást, nehéz meglepni a másikat. Jobban isnmerjük a bolgárokat, mint a saját tenyerünket, hiszen többet játszottunk velük fél év alatt, mint bármelyik hazai riválisunkkal. Komoly akadály vár ránk, de muszáj lesz sikerrel vennünk – állította az izraeli válogatott középpályás.

A Ferencváros-Ludogorec párharc az egyetlen, amelyben a házigazda hátrányból várja a csütörtöki visszavágót a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőbe jutásért zajló rájátszásában. 

A magyar–bolgár párviadal mellett a Viktoria Plzen-Panathinaikosz csata a legkiegyenlítettebb, miután a csehek a múlt héten döntetlent értek el Görögországban. A Crvena zvezda, a Bologna és a Celta Vigo egyformán egygólos előnnyel kezdheti a hazai visszavágót, míg a Genk kétgólos vezetésről fogadja a Dinamo Zagrebet. A legkellemesebb helyzetben a VfB Stuttgart és az alapszakasz utolsó fordulójában a Ferencvárost legyőző Notthingham Forest van, miután egy hete mindkét csapat három góllal nyert idegenben. A folytatás sorsolását pénteken tartják Nyonban.

Az odavágó rövid összefoglalója:

Európa-liga, a nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágók

  • Ferencváros–Ludogorec (bolgár) 18.45 (1-2, tv.: M4 Sport)
  • Viktoria Plzen (cseh)–Panathinaikosz (görög) 18.45 (2-2)
  • Crvena zvezda (szerb)–Lille (francia) 18.45 (1-0, Sport1)
  • VfB Stuttgart (német)–Celtic Glasgow (skót) 18.45 (4-1)
  • Genk (belga)–Dinamo Zagreb (horvát) 21.00 (3-1)
  • Celta Vigo (spanyol)–PAOK (görög) 21.00 (2-1)
  • Bologna (olasz)–Brann Bergen (norvég) 21.00 (1-0)
  • Nottingham Forest (angol)–Fenerbahce (török) 21.00 (3-0)

Az Olympique Lyon, az Aston Villa, az FC Midtjylland, a Real Betis, az FC Porto, az SC Braga, az SC Freiburg és az AS Roma már tagja a nyolcaddöntő mezőnyének.

 

