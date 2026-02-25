Robbie Keane győztes mentalitást vár a Fraditól, Abu Fani már unja a bolgárokat

– Az első összecsapáson sok helyzetünk volt, de igazán akkor aggódnék, ha nem lettek volna lehetőségeink. Az igazi gond az lett volna… Biztos vagyok benne, a visszavágón is meglesznek a helyzeteink, rajtunk múlik, miként élünk velük. Tudatosítottam a futballistáimban, hogy a mérkőzés mindig kilencven percig tart.

Nem öt, nem is negyvenöt perc, ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy mikor szerezzük a gólt, csak dolgozzuk le a hátrányunkat.

Hasonló mentalitással kell pályára lépnünk, mint az első találkozón. Csatárként tudom, mennyire nehéz mindig tűzkészültségben lenni, de ha lehetőségünk adódik, azzal most igenis élnünk kell. Érezzék a bolgár védők állandó fenyegetés alatt magukat – fogalmazott a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Robbie Keane.

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője sokszor méltatlankodott Razgradban, mert csapata rengeteg helyzetet hagyott ki Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Abu Fani úgy véli, ez egy döntő lesz a számukra

A játékosok részéről az az Abu Fani ült ki az újságírók elé, aki eddig kevés játéklehetőséget kapott, ám az elmúlt mérkőzéseken már ismét a Fradi vezéregyénisége volt. Kijelentette, nehezen élte meg, amikor az őszi európai kupameccseken nem volt kerettag, ezért csak a lelátóról nézhette a csapattársakat, most viszont ő és a csapat is játékra kész. Mint mondta, egyszerűen nem hibázhatnak, ráadásul az ismeretlenségre sem panaszkodhatnak.

– A Ludogorec elleni összecsapást egyfajta döntőként fogjuk fel! Egyszerűen nem hibázhatunk. Az első mérkőzésen valóban sok helyzetet elpuskáztunk, de ezen már nem érdemes siránkozni. A Ludogoreccel jól ismerjük egymást, nehéz meglepni a másikat. Jobban isnmerjük a bolgárokat, mint a saját tenyerünket, hiszen többet játszottunk velük fél év alatt, mint bármelyik hazai riválisunkkal. Komoly akadály vár ránk, de muszáj lesz sikerrel vennünk – állította az izraeli válogatott középpályás.

A Ferencváros-Ludogorec párharc az egyetlen, amelyben a házigazda hátrányból várja a csütörtöki visszavágót a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőbe jutásért zajló rájátszásában.

A magyar–bolgár párviadal mellett a Viktoria Plzen-Panathinaikosz csata a legkiegyenlítettebb, miután a csehek a múlt héten döntetlent értek el Görögországban. A Crvena zvezda, a Bologna és a Celta Vigo egyformán egygólos előnnyel kezdheti a hazai visszavágót, míg a Genk kétgólos vezetésről fogadja a Dinamo Zagrebet. A legkellemesebb helyzetben a VfB Stuttgart és az alapszakasz utolsó fordulójában a Ferencvárost legyőző Notthingham Forest van, miután egy hete mindkét csapat három góllal nyert idegenben. A folytatás sorsolását pénteken tartják Nyonban.