Robbie Keane győztes mentalitást vár a Fraditól, Abu Fani már unja a bolgárokat

Ilyen sem volt még: a Groupama Arénában sorra kerülő Ferencváros–Ludogorec visszavógó történelmi mérkőzés lesz. Az első alkalommal fordul elő, hogy két csapat egy idényen belül ötször találkozik egymással az európai kupaporondon: a Fradi és a bolgár bajnok a Bajnokok Ligája selejtezőjében kétszer csapott össze a szezon elején – a kinti gól nélküli döntetlen után hazai pályán 3-0-ra győztek a zöld-fehérek –, majd az El főtábláján Budapesten léptek pályára, és ekkor ismét az FTC győzött 3-1-re. A szép sorozat egy hete Razgradban megszakadt, ugyanis a helyzeteit elpackázó Ferencváros 2-1-es vereséget szenvedett, így a két csapat történelmében először fordul elő, hogy a Fradi hátrányból kezdi a Ludogorec elleni összecsapást.
A múlt mindenképpen a Fradi mellett szól
A Ferencváros 2019 óta immár tizedik alkalommal játszik tétmeccset a Ludogoreccel: az eddigi kilenc összecsapásból kettőt nyert meg a bolgár csapat, az örökmérlegben emellett öt FTC-siker és két döntetlen szerepel. A két csapat múlt heti, razgradi összecsapásán ugyan jóval több helyzetet alakított ki a magyar bajnok, mégis 2-1-es vereséget szenvedett, ezek alapján egyértelműen a helyzetkihasználás dönthet majd a visszavágón.
Az egymás elleni találkozók:
- 2019. 07. 10. Ferencváros–Ludogorec 2-1 (BL-selejtező)
- 2019. 07.17. Ludogorec–Ferencváros 2-3 (BL-selejtező)
- 2019. 10. 03. Ferencváros–Ludogorec 0-3 (El-csoportkör)
- 2019. 12. 12. Ludogorec–Ferencváros 1-1 (El-csoportkör)
- 2021. 06. 23. Ferencváros–Ludogorec 3-1 (felkészülési meccs)
- 2022. 06. 25. Ferencváros–Ludogorec 3-0 (felkészülési meccs)
- 2025. 08. 06. Ludogorec–Ferencváros 0-0 (BL-selejtező)
- 2025. 08. 12. Ferencváros–Ludogorec 3-0 (BL-selejtező)
- 2025. 11. 06. Ferencváros–Ludogorec 3-1 (Európa-liga alapszakasz)
- 2026. 02. 19. Ludogorec–Ferencváros 2-1 (Európa-liga, rájátszás
Összesen: tíz meccs, hat Fradi-győzelem, két döntetlen, két Ludogorec-győzelem
Robbie Keane szerint a helyzetkihasználás és a türelem dönthet
A Fradi főpróbája jól sikerült, miután hétfő este az NB I-ben 3-1-re győzött az MTK vendégeként a 230. örökrangadón, s ezzel három pontra csökkentette a hátrányát a listavezető Győrrel szemben. Ám nemcsak a Hungária körúton mutatott játék miatt pozitív a Fradi ír szakvezetője.
