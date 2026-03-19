rendőrveszprém vármegyei rendőr - főkapitányságbalesetsúlyos sérülés

Rendőröket ütöttek el a 8-as főúton

A rendőrök egy nagytestű elütött vadat távolítottak el az úttestről, amikor elgázolták őket. A két járőr súlyos sérüléseket szenvedett.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 19. 9:34
Két rendőrt ütöttek el a 8-as főúton hajnalban, amikor a járőrök egy elütött vadat próbáltak eltávolítani az úttestről – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Budapest, Hungary - 10.09.2025 - Hungarian police car
Autó hajtott a rendőrkocsiba – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A rendőrök egy bejelentés alapján érkeztek a főút 56-os kilométerszelvényéhez, ahol egy nagytestű szarvas feküdt az út közepén.

A rendőrök megkülönböztető fényjelzés használatával megálltak, az úttesten lévő állatot eltávolították, amikor

a szemből érkező autó érintőlegesen nekiütközött a rendőrautónak, majd elütötte a két járőrt, akik súlyos sérüléseket szenvedtek.

Mindkét rendőrt kórházba szállították.

A másik járműben öten tartózkodtak, mindannyian megsérültek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Rendőrség)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
