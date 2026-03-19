Ennyibe kerülnek átlagosan a legnépszerűbb francia használt autók

Bár sok vásárló máig előítéleteket táplál a francia gyártmányú autók iránt, a jól behatárolható problémás modelleket kivéve nem indokolt az általánosítás – beszerzés előtt tájékozódni kell, használatnál pedig ügyelni a gondos karbantartásra. Ami a mérleg másik serpenyőjét illeti, abban a német és japán típusoknál jóval kedvezőbb használtpiaci ár (és mérsékeltebb rozsdásodási hajlam), illetve, nemegyszer gazdagabb felszereltség áll. Gyakoriak a maguk korában modernnek számító dízel kivitelek, illetve a mára szinte kihalt egyterűek kategóriájába számító családi modellek. Aligha véletlen, hogy a Citroen C4 Picasso és a Renault Scénic is felkerült a Használtautó.hu tízes toplistájára, bő kétmillió forintos átlagáron.

Feltűnő a januári és februári vevői preferenciákat vizsgáló elemzésben, hogy még mindig igen keresett három régebbi, 5-600 ezer forint körüli átlagáron hirdetett típus, a Peugeot 206, a Peugeot 307 és a Citroen Xsara. Ugyanakkor a legtöbben ezeknél fiatalabb és modernebb autókat keresnek, ilyen például a 7300 érdeklődéssel a lista élén álló Renault Mégane is, mely országszerte része az utcaképnek, és taxiként is gyakran felbukkan. A képzeletbeli dobogón végzett a Renault Clio is, messze megelőzve a konkurens Citroen C3-at, illetve Peugeot 207-et; átlagosan 150-180 ezer kilométeres futásteljesítménnyel. Érdekes, hogy a kis- és kompakt kategóriára fókuszál a kereslet a francia használt autóknál.