Négymillió forinttal a zsebben ezt a használt autót keresik a magyarok

Fontos szegmense a magyar használtautó-piacnak a három- és ötmillió forint közötti kategória: a tíz év körüli vagy az alatti korú – tehát a hazai átlagnál jóval fiatalabb – kocsikból rengetegen szemezgetnek, hiszen hosszabb ideig is beválhatnak családi mindenesnek, miközben még viszonylag megfizethetőek, ellentétben az új, illetve az alig használt modellekkel. Ezek közt még (igaz, egyre kisebb arányban) szívó benzinesek is felbukkannak, rengeteg a takarékos dízel, már megjelentek a hibridek, és a mai mindent elsöprő SUV-mánia előtti idők divatjának megfelelően számtalan karosszériaváltozat, például kombi, szedán és akár egyterű közül is választhatunk.

Fotó: Használtautó.hu

Mint a Használtautó.hu legújabb kutatásából kiderül, ebben az árszegmensben Magyarországon idén toronymagasan vezet a Skoda Octavia, a 3200 aktív online hirdetésre nem kevesebb mint 18 ezer érdeklődő jutott. Az egyébként újonnan – főleg cégautóként – is igen kedvelt cseh autó sikere nem meglepő, jó ár-érték arányát, minőségét, tágas utas- és csomagterét, illetve széles választékát nagyra értékelik a vásárlók. Mögötte, a képzeletbeli dobogóra a VW Golf, illetve Passat került, már tíz év feletti átlagos korral, míg a BMW-k és Audik vásárlói a még régebbi évjárattól és az átlagosan akár 240-280 ezer kilométeres futásteljesítménytől sem riadnak vissza. Ázsiai modellből csak kettő, a Toyota Yaris és a Kia Ceed került fel a toplistára.