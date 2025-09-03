Tényleg halálos veszélyt jelent ütközésnél egy régebbi autó?

Megbízhatósága és átgondolt konstrukciója miatt hallatlanul népszerű volt Magyarországon is a Volkswagen Golf második generációja, különösen a rendszerváltás utáni évtizedben. Kevesen aggódtak amiatt, hogy hiányzik belőle a légzsák és az ABS, napjainkban azonban egészen mások az elvárások – elég csak egy pillantást vetni az aktuális, nyolcadik nemzedék aktív és passzív biztonsági felszereléseinek hosszú listájára. Vajon ezen eszközök (a programozottan gyűrődő, nagy szilárdságú karosszériával és más fejlesztésekkel együtt) tényleg annyit számítanak, hogy karambolnál életről-halálról döntenek? Nos, jól sejtik a választ: igen. Mindezt bizonyítékokkal támasztja alá a DEKRA, a neves német vizsgáló és minősítő szervezet legújabb kísérlete.

Sokáig népszerű használt autó volt, és ma kedvelt veterán a Golf II.

Fotó: Volkswagen

Először a Lausitzring tesztpályán mérte össze tudását a Golf II. és VIII. egy-egy, 1989-es, illetve 2024-es évjáratú példánya. Különböző tapadású felületeken és tempókról lassítva többféle féktesztet is elvégeztek,

mindig legalább 30 százalékos különbség adódott a fékutak hosszában, természetesen a fiatalabb autó javára.

Számtalan menetdinamikai mérés bizonyította, hogy a könnyű, de egyszerűbb futóműves (és ESP nélküli) régi modell kanyarstabilitása messze elmarad az utódétól, kettős sávváltási manővernél – más nevén jávorszarvas-tesztnél – pedig a teljesítés legnagyobb tempója közt komoly különbség akadt: 65 km/h-s sebesség (régi modell) kontra 75 km/h (aktuális széria).

Ma is a Golg nyolcadik (igaz, frissített) szériája kapható a szalonokban

Fotó: Volkswagen

Kifejezetten nagy eltérések adódtak, amikor a két Golfot fényvizsgáló állomáson vetették össze: az aktuális modell LED-es lámpái szinte nappali világosságot varázsoltak az éjszakába, hozzájuk képest a veteránkorú gép halogén fényszórói mécsesnek tűntek. Ezek után az amúgy tökéletes állapotú II-est visszaadták tulajdonosának, és egy másik, forgalomból kivont, a vizsgálat kedvéért lilára festett példányt vetettek alá töréstesztnek a neumünsteri DEKRA laboratóriumban. Ez esetben nem társult hozzá nyolcadik generációs példány, hiszen egy olyat már 2019-ben alaposan megvizsgáltak az Euro NCAP töréstesztjén. Annak eredményét vették alapul, és pontosan az akkoriban alkalmazott módszertan szerint ütköztették a régi modellt.