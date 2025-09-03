autós hírtöréstesztkarambolVolkswagen Golf

Tényleg halálos veszélyt jelent ütközésnél egy régebbi autó?

Tesztpályára vittek, majd laborban rommá törtek egy kettes Golfot, hogy kiderüljön, mennyire biztonságos modern utódjához képet. Tanulságos eredmények születtek.

2025. 09. 03. 15:26
Fotó: DEKRA
Megbízhatósága és átgondolt konstrukciója miatt hallatlanul népszerű volt Magyarországon is a Volkswagen Golf második generációja, különösen a rendszerváltás utáni évtizedben. Kevesen aggódtak amiatt, hogy hiányzik belőle a légzsák és az ABS, napjainkban azonban egészen mások az elvárások – elég csak egy pillantást vetni az aktuális, nyolcadik nemzedék aktív és passzív biztonsági felszereléseinek hosszú listájára. Vajon ezen eszközök (a programozottan gyűrődő, nagy szilárdságú karosszériával és más fejlesztésekkel együtt) tényleg annyit számítanak, hogy karambolnál életről-halálról döntenek? Nos, jól sejtik a választ: igen. Mindezt bizonyítékokkal támasztja alá a DEKRA, a neves német vizsgáló és minősítő szervezet legújabb kísérlete. 

Sokáig népszerű használt autó volt, és ma kedvelt veterán a Golf II.
Fotó: Volkswagen

Először a Lausitzring tesztpályán mérte össze tudását a Golf II. és VIII. egy-egy, 1989-es, illetve 2024-es évjáratú példánya. Különböző tapadású felületeken és tempókról lassítva többféle féktesztet is elvégeztek, 

mindig legalább 30 százalékos különbség adódott a fékutak hosszában, természetesen a fiatalabb autó javára.

Számtalan menetdinamikai mérés bizonyította, hogy a könnyű, de egyszerűbb futóműves (és ESP nélküli) régi modell kanyarstabilitása messze elmarad az utódétól, kettős sávváltási manővernél – más nevén jávorszarvas-tesztnél – pedig a teljesítés legnagyobb tempója közt komoly különbség akadt: 65 km/h-s sebesség (régi modell) kontra 75 km/h (aktuális széria). 

Ma is a Golg nyolcadik (igaz, frissített) szériája kapható a szalonokban
Fotó: Volkswagen

Kifejezetten nagy eltérések adódtak, amikor a két Golfot fényvizsgáló állomáson vetették össze: az aktuális modell LED-es lámpái szinte nappali világosságot varázsoltak az éjszakába, hozzájuk képest a veteránkorú gép halogén fényszórói mécsesnek tűntek. Ezek után az amúgy tökéletes állapotú II-est visszaadták tulajdonosának, és egy másik, forgalomból kivont, a vizsgálat kedvéért lilára festett példányt vetettek alá töréstesztnek a neumünsteri DEKRA laboratóriumban. Ez esetben nem társult hozzá nyolcadik generációs példány, hiszen egy olyat már 2019-ben alaposan megvizsgáltak az Euro NCAP töréstesztjén. Annak eredményét vették alapul, és pontosan az akkoriban alkalmazott módszertan szerint ütköztették a régi modellt. 

Íme, a 2019-es törtésteszt, melyre ötcsillagos minősítést kapott a kompakt VW
Fotó: EuroNCAP

Ez nem mást jelent, mint a félátfedéses (40%) frontális ütközés szimulációját, ekkor a vizsgált autó 64 km/h-val robog a vele szemből vágtató, deformálódó elemmel ellátott mesteréges akadály felé. Amikor annak idején ez a procedúra a Golf VIII-nál lezajlott, légzsákok sokasága nyílt, övfeszítők dolgoztak, az utascella pedig teljesen ép maradt – a próbabábúkon pedig könnyű sérülés kockázatát mérték. 

Ezzel szemben a veterán VW kabinja, különösen bal oldalon teljesen összerogyott,

óriási lassulásnak voltak kitéve a bábuk (dummyk), és számtalan elem, beleértve a kormányoszlopot is, a túlélőtérbe nyomult. „Aligha élték volna túl az utasok az ütközés erejét” – szögezte le a vizsgálat vezetője. 

Így festett a frontális ütközés szimulációja után a régi Golf: belehalt volna a sofőr
Fotó: DEKRA

Fontos azonban megjegyezni, hogy a DEKRA mérése semmiképp sem az öreg (sokszor hobbiból, máskor szükségből) tartott kocsik elleni ágálás, hanem a további innovációk ösztönzése, megmutatva, hogy igenis életeket mentenek a biztonsági felszerelések. Maga a törésteszt az egyik legveszélyesebb ütközésfajtát modellezte, természetesen más karambolfajták nem halálos kimenetelűek a régebbi autókban sem - de ha baj történik, bizony jóval szerényebb védelmet nyújtanak modern társaiknál, amit sajnos a hazai baleseteknél helyszínelő rendőrök is megerősíthetnek.

