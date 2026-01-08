Nem is gondolná, hány olyan hazai autó van, amit sosem tankolnak benzinkúton

Tavaly decemberben forgalomba állt Magyarországon a százezredik tisztán elektromos gépkocsi – adta hírül az Energiaügyi Minisztérium, és e flotta derékhadát (több mint 94 ezer darab) személyautók adják. 2025 a több mint 31 ezres gyarapodással rekordév lett a környezetkímélő autópark bővülésében, a teljes állomány csaknem harmada a múlt évben jelent meg a hazai utakon. Zöld teherautóból is minden korábbinál több, mintegy 2500 darab állt munkába tavaly. A tiszta és csendes járműpark 2020 eleje óta a tizenháromszorosára nőtt, az elmúlt két esztendőben megduplázódott. Hozzá kell tennünk azonban, hogy a trendfordulóról korai lenne beszélni, a napjainkban nagyjából 102 ezer villanyautó csak kis részét képzi a teljes (4,3 milliós) személygépkocsi-állománynak, ugyanakkor mind inkább jelentős szeletet képvisel a hazai eladásokban.

Fotó: Energiaügyi Minisztérium/Facebook

Túl azon, hogy a világ járműgyártói mind nagyobb számban kínálnak elektromos autókat (az Európai Unió nemrég módosított 2035-ös zéró emissziós terveit követve), és így egyre inkább attraktív a kínálat, a nyilvános töltőhálózat fejlődése, illetve az otthoni töltéssel elérhető jelentős üzemanyagköltség-megtakarítás is sokakat a villanyhajtás felé terel. Zöld rendszámot már csak az akkumulátoros-elektromos autókra adnak ki (a plug-in hibridek tulajdonosai egy ideje már nem élhetnek ezzel a lehetőséggel), és ugyanez érvényes a február 26-ig meghosszabbított állami autóvásárlási támogatásra is. Utóbbi keretösszege negyvenmilliárd forint, és eddig már több mint 11 ezer gépjármű megvásárlásához vették igénybe cégek – a legkeresettebb márka mindezidáig a BYD, míg a legnépszerűbb típus a Tesla Model Y volt.