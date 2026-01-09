Grönland mindenáron. A Trump-kormányzat azt mérlegeli, hogy több tízezer, akár százezer dolláros egyszeri kifizetést ajánljon fel Grönland minden egyes lakosának annak érdekében, hogy a sziget Dániától elszakadva az Egyesült Államok része legyen – számolt be róla a Reuters kormányzati forrásokra hivatkozva.
Grönland: Százezer dollárt is adnának fejenként?
Amerikai sajtóértesülések szerint a Trump-adminisztráció komolyan fontolóra vette, hogy jelentős pénzügyi juttatással ösztönözze Grönland lakóit az elszakadásra Dániától és az Egyesült Államokhoz való csatlakozásra. A terv akár több milliárd dollárba is kerülhetne, miközben Koppenhága és Nuuk határozottan elutasítja az elképzelést.
Grönland nem eladó?
A mintegy 57 ezer fős lakosság miatt a kezdeményezés összköltsége ötszázmillió dollártól egészen hatmilliárd dollárig terjedhet.
A hírügynökség szerint a Fehér Ház munkatársai az elmúlt napokban egyre komolyabban foglalkoznak az elképzeléssel, és a korábban felmerült alacsonyabb összegeknél jóval magasabb kifizetési lehetőségek is napirendre kerültek – írja a Fox News.
A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt korábban úgy fogalmazott: Grönland megszerzése az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdekeit szolgálná, különösen az orosz és kínai aktivitás növekedése miatt az Északi-sarkvidéken.
Donald Trump elnök régóta hangoztatja, hogy Grönland stratégiai jelentősége kiemelkedő, mind katonai, mind gazdasági szempontból. Szerinte a sziget ásványkincsei kulcsszerepet játszhatnak az amerikai haditechnológia fejlesztésében, és a térség feletti befolyás Washington geopolitikai érdeke. A napokban Trump ismét hangsúlyozta: Dániának nincs meg az a katonai és biztonsági kapacitása, amely szerinte szükséges lenne Grönland védelméhez.
Washington szándéka világos
Korábban lapunk is ír arról, hogy az Egyesült Államok tulajdonként akarja megszerezni Grönlandot, és nem csupán szerződés formájában akar jogokkal rendelkezni.
A felvetés ugyanakkor éles ellenállásba ütközik. Grönland és Dánia vezetése egyaránt kijelentette: a sziget nem eladó.
Jens-Frederik Nielsen, Grönland miniszterelnöke határozott hangvételű közösségi bejegyzésben utasította vissza az annexiós utalásokat, hangsúlyozva, hogy Grönland státusát a nemzetközi jog és a területi integritás elve rögzíti.
Európai vezetők is bírálták az amerikai elképzelést, arra figyelmeztetve, hogy az alááshatja a NATO-szövetségesek közötti bizalmat.
Mindeközben Marco Rubio amerikai külügyminiszter a jövő héten találkozik dán kollégájával, hogy a grönlandi helyzetről tárgyaljanak – jelezve, hogy a kérdés diplomáciai szinten is egyre hangsúlyosabbá válik.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Mette Frederiksen dán miniszterelnök (Fotó: AFP/Christian Hartmann)
