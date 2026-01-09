TrumptulajdonWashingtonJ D VanceGrönlandamerikai elnök

Trump elárulta, miként akarja megszerezni Grönlandot + videó

Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok tulajdonként akarja megszerezni Grönlandot, és nem csupán szerződés formájában akar jogokkal rendelkezni.

Trump a New York Times-nak adott, csütörtökön megjelent interjúban kifejtette, hogy a tulajdonosi jogviszony olyan lehetőségeket ad, amelyeket egy bérleti szerződés vagy egyezmény nem keletkeztet.

Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok tulajdonként akarja megszerezni Grönlandot
A tulajdon olyan dolgokat és elemeket ad, amelyeket nem kap meg akkor, ha pusztán aláír egy dokumentumot

– fogalmazott Donald Trump.

J. D. Vance alelnök csütörtökön a Fehér Ház napi sajtótájékoztatóján úgy vélte, hogy az európai vezetőknek „komolyan kellene venniük az Egyesült Államok elnökét”. 

Amit kérünk európai barátainktól, az az, hogy vegyék annak a földdarabnak a biztonságát komolyabban, mert ha nem teszik, akkor az Egyesült Államoknak kell valamit tennie ennek érdekében

– fogalmazott az alelnök újságírók előtt, hozzátéve, hogy ennek formája az elnöktől függ, és megjegyezve, hogy az Egyesült Államok folytatja a diplomáciai tárgyalásokat az európaiakkal és minden, a kérdésben érintett szereplővel. Az Egyesült Államok számára egy 1951-ben aláírt szerződés nyújtott széles jogokat arra, hogy – Dánia és Grönland egyetértésével – katonai támaszpontokat működtessen a földterületen.

Egyes elemzők szerint egy Grönland elfoglalására irányuló villámhadművelet viszonylag könnyen végrehajtható lenne, de a következmények monumentálisak lennének – erről írt a BBC. „Fel kell készülnünk egy közvetlen konfrontációra Trumppal” – mondta egy EU-diplomata a folyamatban lévő megbeszélésekről a Politiconak.

Horváth József
idezojelekegyesült államok

A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

Horváth József avatarja

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

