Trump elárulta, miként akarja megszerezni Grönlandot + videó

J. D. Vance alelnök csütörtökön a Fehér Ház napi sajtótájékoztatóján úgy vélte, hogy az európai vezetőknek „komolyan kellene venniük az Egyesült Államok elnökét”.

Amit kérünk európai barátainktól, az az, hogy vegyék annak a földdarabnak a biztonságát komolyabban, mert ha nem teszik, akkor az Egyesült Államoknak kell valamit tennie ennek érdekében

– fogalmazott az alelnök újságírók előtt, hozzátéve, hogy ennek formája az elnöktől függ, és megjegyezve, hogy az Egyesült Államok folytatja a diplomáciai tárgyalásokat az európaiakkal és minden, a kérdésben érintett szereplővel. Az Egyesült Államok számára egy 1951-ben aláírt szerződés nyújtott széles jogokat arra, hogy – Dánia és Grönland egyetértésével – katonai támaszpontokat működtessen a földterületen.