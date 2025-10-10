Egyre többen akarnak használtan is hibrid vagy elektromos autót venni

2025 szeptemberében enyhe visszaesést mutattak az adatok. 2 százalékkal kevesebb oldalletöltést mértek a legnagyobb használtautós portálon, a Használtautó.hu-n, mint augusztusban, és előző év azonos időszakához képest is hasonló mértékű csökkenést tapasztaltak. Egy százalékkal nőtt a hirdetések száma, és emelkedtek a vételárak is: míg tavaly ilyenkor átlagosan 4,8 millió forintért, a múlt hónapban pedig átlagosan 5,29 millióért kínáltak járműveket eladásra,

most már 5,34 millió forint az átlagár.

Ezzel együtt viszont ha nem is sokkal, de valamivel csökkent az átlagéletkor és a futásteljesítmény előző évhez képest: 13,02 helyett 12,66 éves autók közül lehet válogatni, és 180 ezer kilométer helyett 174 ezer kilométert tettek meg az eladó kocsik átlagosan.

Az üzemanyagtípusok esetében a rangsor változatlan, továbbra is a benzines autók iránt érdeklődnek a legtöbben, ezt a dízel, az elektromos, majd a hibrid hajtásláncok követik. Az érdeklődési tendenciák azonban már más képet mutatnak: a benzines autók iránti érdeklődés 3 százalékkal csökkent, a dízelek esetében 9 százalékos visszaesés volt. Ezzel szemben

a villanyautók iránt 37,5 százalékkal nőtt a kereslet, míg az öntöltő és plug-in hibrideknél 23 százalékos volt a bővülés

éves összehasonlításban.

„2025-ben a használtautó-piac több rekordot is megdöntött, ugyanakkor szeptemberben kisebb visszaesés volt tapasztalható, ami részben az előző hónapok erős forgalmának tudható be. Bár az árak emelkedtek, a vásárlók továbbra is aktívak maradtak - különösen az alternatív hajtású modellek esetében" – mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.