Rendkívüli

Nem kapnak elég fizetést, ezért nem indultak el reggel a fővárosi kukások

  • Magyar Nemzet
  • Gazdaság
  • Mennyibe kerül egy átlagos használt autó, és mennyit veszít egy év alatt az értékéből?
használt autóKSHdízelautóátlagár

Mennyibe kerül egy átlagos használt autó, és mennyit veszít egy év alatt az értékéből?

Az idei év augusztusában tovább drágult a hazai használtautó-piac: a hirdetések átlagára elérte az 5,5 millió forintot, meghaladva az egy évvel korábbi 5,3 milliós szintet. Bár a kínálat kilencven százaléka továbbra is tízmillió forint alatt mozog, a magasabb árkategóriájú használt autók aránya érezhetően növekedett – derült ki a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal augusztusi jelentéséből.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 8:50
Változást mutat az autópiac Fotó: Zoltán Havran
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az idei év augusztusában a hazai használtautó-piac továbbra is élénk képet mutatott, enyhe áremelkedéssel és változó kínálati szerkezettel. A hirdetések közel negyven százaléka 2,5 millió forint alatti járművet kínált, miközben a magasabb árkategóriák aránya is nőtt. A kínálat fele benzines, negyven százaléka dízel, az elektromos autók pedig dinamikusan, 35 százalékkal bővültek egy év alatt. A használt autó átlagos kínálati ár 5,5 millió forintra emelkedett, ami a piac fokozatos drágulását és a kereslet stabilizálódását jelzi – írja a Használtautó.hu közleménye. 

használt autó
 Az idei év augusztusában a használt autó átlagára 5,5 millió forint volt. Fotó: Szabad Föld

A használtautó-piacon hazánkban 2025 augusztusában a megjelent hirdetések 39,3 százaléka 2,5 millió forint alatti, 26,6 százaléka 2,5–5 millió forint közötti, 21,0 százaléka öt–tíz millió forint közötti, 13,1 százaléka tízmillió forint fölötti értékű volt. 

Múlt év augusztusához viszonyítva a 2,5 millió forint alatti értékben autót kínáló hirdetések aránya 2,8 százalékkal csökkent, míg a 2,5–5 millió forint közöttieké 0,6 százalékkal növekedett. Az előző év azonos időszakához képest az öt–tízmillió forint közöttieké 1,8 százalékkal, a tízmillió forint feletti hirdetések aránya pedig 0,4 százalékkal emelkedett. 

Az összes hirdetést figyelembe véve idén augusztusban a kínálati átlagár 5,5 millió, az előző év azonos időszakában pedig 5,3 millió forint volt. 

Az adatok nemcsak az árakról, hanem a kínálat szerkezetéről is pontos képet festenek. A hirdetett járművek fele benzinmeghajtású volt, míg 40,8 százalékuk dízelmotorral szerelt. Az alternatív hajtások súlya ugyan még mindig kisebb, de növekvő: elektromos autóból 5,3 százalékuk, hibridből pedig 3,9 százalékuk szerepelt a kínálatban. A legnagyobb bővülést az elektromos kategória produkálta: éves szinten 35 százalékkal nőtt a kínálatuk. A benzinmeghajtásúaké 2,3 százalékkal, a dízelmeghajtású autók száma négy százalékkal, míg a hibridmeghajtású autók száma 1,7 százalékkal csökkent.

 

A dízelautók átlagosan több mint negyven százalékkal futottak többet, mint a benzinesek

A különböző hajtású autók életkora és használtsága között is van különbség. A benzinesek átlagosan 14,1 évesek, míg a dízelek 12,4 évesek. Utóbbiak viszont jóval többet futottak: a dízel járművek átlagos futásteljesítménye 222 ezer kilométer, a benzineseké pedig 156 ezer kilométer – vagyis több mint negyvenszázalékos eltérés látszik. Ez a használati szokásokat is tükrözi, hiszen a dízelautókat jellemzően hosszabb utakra, intenzívebb igénybevételre használják.

A leggyakrabban hirdetett márkák élén továbbra is a Volkswagen és a BMW állnak, a Ford pedig megelőzte az Opelt a harmadik helyen. Ezeket évek óta stabil kereslet jellemzi, nem véletlen, hogy a sorrend alig változott 2024 augusztusa óta. A tízes listán a legalacsonyabb átlagéletkora a Kiának (9,3 év), míg a legmagasabb az Opelnek (13,8 év) volt augusztusban. A 2024. augusztusi adatokhoz képest egyedül a Suzuki életkora csökkent 0,3 évvel. A legnagyobb mértékű emelkedés pedig a BMW esetén következett be, amelynek átlagéletkora 0,5 évvel nőtt.

 

Mekkora átlagos értékvesztéssel számolhatunk egy év alatt?

Az elemzésből az is kiderül, hogy évente a következő mértékű értékvesztéssel számolhatnak a tulajdonosok: 

  • benzinesek 6,9 százalék,
  • dízelek 7,9 százalék,, 
  • elektromosok nyolc százalék,
  • hibridek 6,1 százalék.

Minden további ezer kilométer megtétele 0,2 százalékos árcsökkenést eredményez a piacon. A járművek állapota is jelentős árkülönbséget generál: az újszerű autók átlagosan 27,7 százalékkal kínálhatók drágábban, míg a sérült példányok akár 58,9 százalékkal olcsóbbak lehetnek.

 A tíz legnépszerűbb modell kínálati átlagárában a Suzuki Swift emelkedett a legnagyobb mértékben, 9,6 százalékkal, a Ford Mondeo ezzel ellentétben 10,7 százalékos csökkenést mutatott egy év alatt.

Az életkort elemezve egyedül a Ford Mondeónál figyelhetünk meg stagnálást, míg a többi modell esetén mérséklődés következett be. A legnagyobb visszaesést a Kia Ceed produkálta, 12,9 zázalékkal. A Használtautó.hu és a KSH együttműködésében havonta megjelenő kiadvány célja, hogy új szintre emelje az átláthatóságot a magyar használtautó-piacon. A keresleti és kínálati adatok pontosabb megismerésével nemcsak a vásárlók és az eladók, de a kereskedők és a piaci elemzők is jobb döntéseket hozhatnak. A 2025. augusztusi adatok szerint az árak enyhén emelkednek, miközben az elektromos autók kínálata dinamikusan bővül, és a hibrid járművek is tartják a pozícióikat. A márkák és hajtásláncok közötti különbségek jól mutatják, hogy a hazai piac fokozatosan igazodik a nemzetközi technológiai és környezettudatos trendekhez.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgazember

„Rejtett fény ragyog a dolgok mélyén”

Bayer Zsolt avatarja

Ez, ami most a szemünk előtt kibontakozik, a legundorítóbb, leggátlástalanabb államellenes összeesküvés, amihez hasonlót sem láttunk a rendszerváltás óta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.