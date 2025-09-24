Mennyibe kerül egy átlagos használt autó, és mennyit veszít egy év alatt az értékéből?

Az idei év augusztusában a hazai használtautó-piac továbbra is élénk képet mutatott, enyhe áremelkedéssel és változó kínálati szerkezettel. A hirdetések közel negyven százaléka 2,5 millió forint alatti járművet kínált, miközben a magasabb árkategóriák aránya is nőtt. A kínálat fele benzines, negyven százaléka dízel, az elektromos autók pedig dinamikusan, 35 százalékkal bővültek egy év alatt. A használt autó átlagos kínálati ár 5,5 millió forintra emelkedett, ami a piac fokozatos drágulását és a kereslet stabilizálódását jelzi – írja a Használtautó.hu közleménye.

Az idei év augusztusában a használt autó átlagára 5,5 millió forint volt. Fotó: Szabad Föld

A használtautó-piacon hazánkban 2025 augusztusában a megjelent hirdetések 39,3 százaléka 2,5 millió forint alatti, 26,6 százaléka 2,5–5 millió forint közötti, 21,0 százaléka öt–tíz millió forint közötti, 13,1 százaléka tízmillió forint fölötti értékű volt.

Múlt év augusztusához viszonyítva a 2,5 millió forint alatti értékben autót kínáló hirdetések aránya 2,8 százalékkal csökkent, míg a 2,5–5 millió forint közöttieké 0,6 százalékkal növekedett. Az előző év azonos időszakához képest az öt–tízmillió forint közöttieké 1,8 százalékkal, a tízmillió forint feletti hirdetések aránya pedig 0,4 százalékkal emelkedett.

Az összes hirdetést figyelembe véve idén augusztusban a kínálati átlagár 5,5 millió, az előző év azonos időszakában pedig 5,3 millió forint volt.

Az adatok nemcsak az árakról, hanem a kínálat szerkezetéről is pontos képet festenek. A hirdetett járművek fele benzinmeghajtású volt, míg 40,8 százalékuk dízelmotorral szerelt. Az alternatív hajtások súlya ugyan még mindig kisebb, de növekvő: elektromos autóból 5,3 százalékuk, hibridből pedig 3,9 százalékuk szerepelt a kínálatban. A legnagyobb bővülést az elektromos kategória produkálta: éves szinten 35 százalékkal nőtt a kínálatuk. A benzinmeghajtásúaké 2,3 százalékkal, a dízelmeghajtású autók száma négy százalékkal, míg a hibridmeghajtású autók száma 1,7 százalékkal csökkent.

A dízelautók átlagosan több mint negyven százalékkal futottak többet, mint a benzinesek

A különböző hajtású autók életkora és használtsága között is van különbség. A benzinesek átlagosan 14,1 évesek, míg a dízelek 12,4 évesek. Utóbbiak viszont jóval többet futottak: a dízel járművek átlagos futásteljesítménye 222 ezer kilométer, a benzineseké pedig 156 ezer kilométer – vagyis több mint negyvenszázalékos eltérés látszik. Ez a használati szokásokat is tükrözi, hiszen a dízelautókat jellemzően hosszabb utakra, intenzívebb igénybevételre használják.