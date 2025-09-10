Rendkívüli

Donald Tusk: Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását

használt autómagyar autópiacSUVautóvásárlásSuzuki Vitara

Tarolnak a piacon a használt SUV-ok; kiderült, melyik a magyarok kedvence

Népszerű az esztergomi gyártású Suzuki Vitara, de érdekes módon egy másik autómárka áll a toplista élén. Igaz, akad némi turpisság az első helyezésben, a további slágermodellek között pedig érdekes tendenciát lehet felfedezni.

2025. 09. 10. 13:48
Fotó: Autó-Motor archív
Egyre többen keresnek hagyományos, alacsony építésű modellek helyett szabadidő-autókat (SUV-okat) Magyarországon, méghozzá nemcsak újonnan, hanem immár a használtpiacon is. Mindezt jól mutatja a Használtautó.hu idei népszerűségi toplistája, melyet az idei első nyolc hónap hirdetéseit elemezve állítottak össze, és a benne szereplő modellek eladó példányai iránt összesen 224 ezer potenciális vásárló érdeklődött. Mint a lenti diagram mutatja, és arról nemrég beszámoltunk, napjainkban már csak a ferdehátú autók kelendőbbek a SUV-oknál, a klasszikus szedánok után a kombikat is megelőzte a crossoverek népszerűsége. 

Fotó: Használtautó.hu

Ezek a használt SUV-ok vonzzák a legtöbb érdeklődőt

De vajon melyek a kedvenc típusok? Nos, a legnagyobb hirdetési portált üzemeltető cég szerint a BMW X-sorozat, hiszen az ominózus időszakban 51 ezer érdeklődést generált a kínálat több mint 7700 eladó kocsija. Töretlen tehát a német prémium SUV-ok népszerűsége, ám érdemes tisztában lenni azzal, hogy az X-sorozat valójában nem a BMW egyetlen modelljét jelöli, hanem több kategória képviselőit (a kompakt X1-től a hatalmas X7-ig). Így némileg vitatható a müncheni márka elsősége, a második helyezett Suzuki Vitara népszerűsége viszont kétségtelen, az újként is éveken át piacvezető esztergomi SUV pedig megbízhatósága miatt az árát is elég jól tartja.

Fotó: Autó-Motor archív

Közeli rokona, az S-Cross csak nyolcadik lett a listán, miközben átlagéletkorra vetített ára alapján olcsóbban elérhető. Aligha meglepő, hogy az újonnan kedvező árú (ám ahhoz képest szerény értékvesztésű) Dacia Duster is helyet kapott a listán, miként a Ford Kuga jó szereplése sem váratlan – érdekes viszont, hogy hiányoznak VW-csoportos autók, Opelek, vagy a francia és olasz gyártmányok. Koreai típusból is csak egy tűnik fel, miközben sok japán SUV iránt jelentős a kereslet. Közülük is kiemelkedik a Toyota két modellje, a RAV4 és a négyéves átlagéletkorával igen fiatal C-HR, ami a takarékos és meghízható hibrid hajtásba vetett vevői bizalmat mutatja.  

Fotó: Használtautó.hu

 

  

