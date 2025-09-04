Ha ilyen autót használ, nem lesz gond jó áron eladni

Két friss felmérés is behatóan foglalkozik a hazai használtpiac aktuális trendjeivel. A Porsche Hungária kötelékébe tartozó Das Weltauto közleménye az importot veszi nagyító alá: eszerint idén 15 százalékkal több használt kocsit (83 ezer darabot) hoztak be külföldről, mint a tavalyi év hasonló időszakában,

a márkák sorrendjét pedig a Volkswagen vezeti az Opel és a Ford előtt.

Továbbra is kedvelt a német prémium trió (Audi, Mercedes, BMW sorrendben), ugyanakkor az év nagy meglepetése, hogy a Tesla 2900 darabos forgalomba helyezéssel most először befért a top 10-be, vagyis a tavalyihoz képest megduplázódott az amerikai villanyautók külföldi behozatala.

Fotó: Tesla

Használt importnál népszerűek még ugyan a hagyományos szegmensek, úgy, mint a kompaktok (25 százalék), a felső-középkategóriás modellek (15 százalék) és kisautók (szintén 15 százalék), ugyanakkor egyre többen keresik a SUV modelleket: a kisméretű SUV-ok (Vitara és társai) forgalomba helyezése egyetlen év leforgása alatt közel 50 százalékos növekedést ért el. Hasonló trendekről számol be a hazai adásvételeket, pontosabban az itthoni autóhirdetési aktivitásokat monitorozó Használtautó.hu felmérése is: már többen (augusztusban például 79 ezren) kerestek rá a különböző SUV-okra, mint a kombikra (69 ezer); ugyanakkor a klasszikus ferdehátúak még mindig vezetnek (145 ezer).

Fotó: Használtautó.hu

Párhuzamosan a kereslettel a piaci árak is növekedtek idén nyáron, miközben az összes hirdetett autó átlagos életkora (12,89 év) és futásteljesítménye (176 ezer km) némi csökkenést mutat. Érdekesen alakul a hajtásmódok iránti érdeklődés: mint a grafikon mutatja, a benzinesek után még mindig a dízelek hirdetéseit böngészik legtöbben, de a hibrideket megelőzve az elektromos hajtás a harmadik helyet foglalja el. Mindez persze az érdeklődést mutatja, és nem feltételen realizálódik vásárlásban,

ám az is sokatmondó, hogy milyen sokan eljátszanak a villanyhajtás gondolatával.

Napjaink realitását sokkal inkább mutatja az alábbi grafikon a piac legnépszerűbb használt autóival és azok áraival – itt a könnyen fenntartható dobogós típusok sorrendje változatlan. Feltűnő ugyanakkor, hogy a korábbiaknál többen szemezgetnek a Skoda Octaviával, és az Opel Corsa is visszatért az élbolyba, hátrébb taszítva a BMW 3-as sorozatot.