Szeptembertől új lendületet kap a hazai használtautó-piac

Július végére

2,6 százalékkal, 547 241-re bővült a használt autók idei adásvétele a tavalyi év első hét hónaphoz képest,

a több éves trendek alapján szeptembertől idén is élénkülés várható. Továbbra is az Opel, valamint a Volkswagen lehet a legnépszerűbb márka az ősszel, miután mindkét márka eddig kiemelkedő, 10 százalékos piaci részedést szerzett a piacon. A prémiummárkák közül a BMW, a Mercedes és az Audi is jól szerepelt a januártól július végéig tartó időszakban, ahol a BMW 6 ázalékos piaci részesedést szerzett, az Audi és a Mercedes 5 százalék körüli piaci hányaddal rendelkezik.

Az öreg 3-as BMW-k még mindig hódítanak a fiatalok körében

Örök sláger a sportos és mutatós BMW 3-as E46 kupé

Fotó: BMW

„Számomra a BMW térnyerése leginkább meglepő, hogy a márka stabilan hozza az ötödik helyet a népszerűségi listán” – jegyezte meg a fentiekkel kapcsolatban Tóth Péter, a Das WeltAuto Centrum Budaörs értékesítési igazgatója, hozzáfűzve: „A 3-as sorozat 10 évnél idősebb modelljei rendkívül kedveltek, különösen a fiatalok körében, ami egyrészt karakteres formájának, másrészt a hátsókerék-meghajtásának és a elérhető árának köszönhető. Az adatokból az is látszik, hogy a klasszikusnak mondott prémiummárkák, mint az Audi, a BMW és Mercedes, erejük teljében vannak a magyar a használtautó-piacon, és ez az elkövetkezendő két-három évben sem lesz másképp.”

Míg a nyári hónapokban inkább a nagyobb, hosszabb utazásokra alkalmas autók iránt nőtt a kereslet,

szeptemberben a mindennapi ingázás és az iskolába járás határozza meg a döntéseket.

A vevők egy része kisebb, városi autót keres, amely gazdaságosan üzemeltethető, míg a családosok biztonságosabb és tágasabb modelleket választanak a gyerekek szállításához.

Gazdasági és környezeti nyomás

Az első generációs Nissan Leaf villanyautók már 1,5 millió forinttól kaphatóak, de az olcsóknak jellemzően már degradálódott az akkumulátora

Forrás: Nissan

Az energiaárak és az infláció tartósan befolyásolják a vásárlói magatartást. Egyre többen keresnek takarékos, alacsony fogyasztású autót vagy éppen használt hibrid és elektromos járművet. A fenntarthatóság iránti érdeklődés így a használtpiacon is egyre hangsúlyosabb szemponttá válik. A Das WeltAuto értékesítési igazgatója felhívta a figyelmet arra,

ha használtan vásárolnák hibrid vagy elektromos autót, akkor vásárlás előtt mindenképpen ellenőriztessük az akkumulátor kapacitást,

egy akkudiagnosztikai vizsgálattal, mert annak eredménye jelentősen befolyásolja a hosszú távú megbízhatóságot.