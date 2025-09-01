autós hírhasznált autóBMW 3-as sorozat

Szeptembertől új lendületet kap a hazai használtautó-piac

A nyaralásból visszatérve sok család keres ilyenkor a régi helyett újabb autót. Az iskolakezdés, az esetleges szeptemberi munkahelyi változások mind közrejátszanak abban, hogy immáron több éve ilyenkor megnő a használt autó vásárlások száma.

2025. 09. 01. 14:02
Az Opel Astra minden nemzedéke népszerű itthon, így a J is Forrás: Opel
Július végére 

2,6 százalékkal, 547 241-re bővült a használt autók idei adásvétele a tavalyi év első hét hónaphoz képest,

a több éves trendek alapján szeptembertől idén is élénkülés várható. Továbbra is az Opel, valamint a Volkswagen lehet a legnépszerűbb márka az ősszel, miután mindkét márka eddig kiemelkedő, 10 százalékos piaci részedést szerzett a piacon. A prémiummárkák közül a BMW, a Mercedes és az Audi is jól szerepelt a januártól július végéig tartó időszakban, ahol a BMW 6 ázalékos piaci részesedést szerzett, az Audi és a Mercedes 5 százalék körüli piaci hányaddal rendelkezik.

Az öreg 3-as BMW-k még mindig hódítanak a fiatalok körében

BMW 3 E46 használt autó
Örök sláger a sportos és mutatós BMW 3-as E46 kupé
Fotó: BMW

„Számomra a BMW térnyerése leginkább meglepő, hogy a márka stabilan hozza az ötödik helyet a népszerűségi listán” – jegyezte meg a fentiekkel kapcsolatban Tóth Péter, a Das WeltAuto Centrum Budaörs értékesítési igazgatója, hozzáfűzve: „A 3-as sorozat 10 évnél idősebb modelljei rendkívül kedveltek, különösen a fiatalok körében, ami egyrészt karakteres formájának, másrészt a hátsókerék-meghajtásának és a elérhető árának köszönhető. Az adatokból az is látszik, hogy a klasszikusnak mondott prémiummárkák, mint az Audi, a BMW és Mercedes, erejük teljében vannak a magyar a használtautó-piacon, és ez az elkövetkezendő két-három évben sem lesz másképp.”

Míg a nyári hónapokban inkább a nagyobb, hosszabb utazásokra alkalmas autók iránt nőtt a kereslet, 

szeptemberben a mindennapi ingázás és az iskolába járás határozza meg a döntéseket.

A vevők egy része kisebb, városi autót keres, amely gazdaságosan üzemeltethető, míg a családosok biztonságosabb és tágasabb modelleket választanak a gyerekek szállításához.

Gazdasági és környezeti nyomás

Az első generációs Nissan Leaf villanyautók már 1,5 millió forinttól kaphatóak, de az olcsóknak jellemzően már degradálódott az akkumulátora
Forrás: Nissan

Az energiaárak és az infláció tartósan befolyásolják a vásárlói magatartást. Egyre többen keresnek takarékos, alacsony fogyasztású autót vagy éppen használt hibrid és elektromos járművet. A fenntarthatóság iránti érdeklődés így a használtpiacon is egyre hangsúlyosabb szemponttá válik. A Das WeltAuto értékesítési igazgatója felhívta a figyelmet arra, 

ha használtan vásárolnák hibrid vagy elektromos autót, akkor vásárlás előtt mindenképpen ellenőriztessük az akkumulátor kapacitást,

egy akkudiagnosztikai vizsgálattal, mert annak eredménye jelentősen befolyásolja a hosszú távú megbízhatóságot. 

A bizalom továbbra is kulcskérdés

Volkswagen Passat használt autó
A Passat főleg TDI motorral és kombiként népszerű családi igavonó
Fotó: Volkswagen

A magyar autósok többsége tart a bizonytalan előéletű autóktól és a rejtett hibáktól. Ezért szeptemberben, amikor a vásárlási kedv erősebb, az ellenőrzött, átvizsgált járművek iránti kereslet is kiemelkedik. „A szeptember hagyományosan az egyik legmozgalmasabb időszak a használtautó-piacon. Az emberek ilyenkor nemcsak az iskolakezdéshez vagy a munkába való visszatéréshez igazítják a döntéseiket, hanem hosszú távú pénzügyi és biztonsági szempontokat is mérlegelnek. Azt látjuk, hogy a bizalom és az átláthatóság iránti igény erősebb, mint valaha” – tette hozzá Tóth Péter.

A szeptemberi élénkülést követően a piac az őszi hónapokban általában kiegyensúlyozottabb marad, de 

a vásárlói attitűdök változása – a takarékosság, a biztonság és a fenntarthatóság előtérbe kerülése – tartós trendnek ígérkezik.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

