Megosztó az árrésszabályozás, de a tények magukért beszélnek

A kormány 2025 tavaszán vezette be az élelmiszerekre vonatkozó árrésszabályozást, miután az év elején az infláció – különösen az élelmiszerárak emelkedése – ismét felfelé lepte meg a döntéshozókat. Az intézkedést nem klasszikus árstopként, hanem célzott piaci beavatkozásként kommunikálták: a cél az volt, hogy a kiskereskedelmi láncok árréseinek korlátozásával gyorsan és látványosan mérséklődjenek az alapvető élelmiszerek árai. Az elemzések szerint lassult miatta az infláció.

Fejfájást okozott az infláció, de már elmúlt (Fotó: Havran Zoltán)

A kormányzati várakozások szerint az árrésstop egyszerre szolgálta volna a fogyasztók tehermentesítését és az inflációs pálya letörését. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kommunikációjában rendszeresen megjelent az az érv, hogy az intézkedés nem torzítja érdemben a piacot, viszont megakadályozza az „indokolatlan” áremeléseket, illetve azt, hogy a költségnövekedést teljes egészében a vásárlókra hárítsák. Ennek hatásait jelenleg is vizsgálják elemzők közgazdászok.

A hivatalos statisztika azonban valóban mutatott inflációs fordulatot. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az élelmiszerárak éves emelkedési üteme 2025 márciusában még hét százalék volt, áprilisra azonban 5,4 százalékra lassult.

Ez egybeesett az árrésszabályozás első teljes hónapjával, ami alapján a kormány az intézkedés sikerességét hangsúlyozta.

A kedvező trend azonban nem bizonyult tartósnak. Májusban az élelmiszer-infláció ismét gyorsult, júniusban pedig tovább emelkedett. A havi adatok is ezt támasztják alá: az árrésstop bevezetését követően egyszeri árcsökkenés volt megfigyelhető, ezt követően azonban az árak újra növekedni kezdtek.

Ez arra utal, hogy az intézkedés rövid távon fékezte, de nem törte meg tartósan az élelmiszerárak emelkedését.

A kormányzat ezzel párhuzamosan sikeresnek értékelte a lépést. Az NGM szerint az érintett termékek ára átlagosan 20–24 százalékkal csökkent. (Ezek az adatok nem a teljes élelmiszerkosárra vonatkoznak, hanem az árréskorlátozás alá eső, szűkebb termékkörre, és módszertanuk eltér a KSH inflációszámításától. Ez magyarázza, hogy a jelentős kormányzati áresés miért csak korlátozottan tükröződik a hivatalos inflációs adatokban.)