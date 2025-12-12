Meglepetés a pénztárnál: nagyon rég nem tapasztalhattak ilyet a vásárlók

A novemberi 3,8 százalékos áremelkedésben a legnagyobb inflációs hatást a vendéglátás (novemberben 9 százalék), a szolgáltatások egyes területei (6 százalék) és a háztartási energia (ezen belül a vezetékes gáz 18,1 százalék) jelentették. Az élelmiszerek esetében nemzetközi szinten vetítenek előre alapanyag-drágulást, de ez nem épült be a novemberi árakba. Az árindex növekedési ütemét jelentősen lassította az üzemanyagok ára, illetve nagyon fontos, hogy maga az élelmiszer árváltozása is.

Az élelmiszerek teljes körében a novemberi áremelkedés mértéke mindent összevetve 4,1 százalék volt, ami már önmagában is a legkisebb üteműnek számít 2025-ben.

Ugyanakkor a teljes élelmiszerkörön belül a vendéglátás, a szeszes ital és dohányáruk, valamint az alkoholmentes italok drágulásának hatása lebontható az adatrendszerből.

A statisztikai hivatal részletesebb bontású adatközlése szerint megállapítható, hogy az élelmiszer-áremelkedés az élvezeti cikkek nélkül már csak 3,2 százalék volt. Tovább bontva, az adatsorból kivéve a vendéglátás árnövekedését (ez ugyancsak nem napi bevásárlási kosártermék) az élelmiszer-infláció már csak 0,6 százalék volt. És most érdemes megkapaszkodni, mert az előbbiek, valamint az alkoholmentes italok nélkül számolt árindex 0,3 százalékkal csökkent. Ilyen valóban nagyon rég nem fordult elő. Mindez ugyan játék a statisztikai adatokkal, de a legutolsó szám fejezi ki a legcélzottabban az árrésszabályozás kedvező hatását – minden más, amit lebontottunk, nem tartozik az intézkedés hatálya alá.

Az infláció alakulásában lényeges kérdés a vásárlók árérzete, árvárakozása és ezeken keresztül a fogyasztói bizalom kérdése.

A forgalmi adatok szerint egyértelmű, hogy a javuló inflációt érzékelik a vásárlók (természetesen nem a statisztika, hanem háztartásuk szintjén).

A számokból kitűnik az is, hogy az árrésszabályozás megítélése kedvező. Ugyanakkor a kereskedők mintha kicsit ez ellen „játszanának” a kommunikációjukkal. A követelésük, az árrésszabályozás azonnali kivezetése az áremelés lehetőségét (is) kódolja. Ráadásul a Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi kommunikációja szerint akkor érdemes elgondolkodni az árrésstop kivezetésén, ha az élelmiszer-infláció három százalék körül alakul. Novemberre megközelítette ugyan a kívánt szintet, de éves alapon továbbra sem, magyarán a kérdés nem aktuális.