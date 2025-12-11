Európai BizottságNemzetgazdasági Minisztériumárrésstop

Újabb csuklóztatás az Európai Bizottságtól – Most az árrésstop csípi a brüsszeli bürokraták szemét

Nem tetszik Brüsszelnek az árrésstop, ezért megfenyegette Magyarországot, ha az intézkedést két hónapon belül nem számolja fel, akkor perre viszik az ügyet. Az Európai Bizottság most azt sérelmezi, hogy az egységes piacra vonatkozó uniós szabályoknak nem tesz maradéktalanul eleget hazánk.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 14:23
Illusztráció Fotó: Havran Zoltán
Magyarországnak tartózkodnia kell az egységes piaccal ellentétes, bevezetett árrésstoptól az élelmiszerek és a drogériákban forgalmazott cikkek tekintetében – figyelmeztetett az Európai Bizottság . Ez már nem üres szó: ha Budapest nem áll kötélnek, a bizottság bírósághoz fordul. Két hónapot adtak a válaszadásra és az intézkedésre, ha ez nem történik meg, az Európai Unió Bírósága elé kerül az ügy – írja a Világgazdaság.

Európai Bizottság, View inside a Leclerc store, a shopping cart in the foreground and, in the background, people helping themselves to dairy products, in Bois d Arcy, France, on August 4, 2025. (Photo by Henrique Campos / Hans Lucas via AFP)
Az Európai Bizottságnak nagyon nem tetszik az árrésstop. / Fotó: HENRIQUE CAMPOS / Hans Lucas

Most az élelmiszerinfláció megfékezését célzó eszközt kezdte ki az Európai Bizottság 

A lap cikke szerint az Európai Bizottság két indoklással ellátott véleményt adott ki Magyarországgal szemben: az egyik eljárás az élelmiszer-kiskereskedőket érinti, a másik pedig a drogériák által egyes nem élelmiszer jellegű termékek értékesítésére vonatkozó hasonló korlátozásokra terjed ki.

A kormány döntése értelmében az árrésstop február 28-ig lett meghosszabbítva. Ez bőven a Brüsszel által most szabott két hónapos határidő után van. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban bejelentette, hogy az intézkedésnek nemcsak az időtartamát hosszabbítják meg, hanem december 1-jétől további 14 élelmiszerre is kiterjesztik.

Az élelmiszer-infláció megfékezését célzó javaslat a kiskereskedelmi láncok árrését korlátozza 10 százalékban számos alapvető élelmiszer esetében, majd azt kiterjesztették a háztartási cikkekre is.

A kormány lényegében haszonárstopot vezetett be az elszabaduló élelmiszerárak megfékezésére. A kereskedők az árrésből fedezik a működési költségeket (munkabér, rezsi, karbantartások), az adókat, illetve ebből termelik ki a profitot is. Ez az, aminek a mértékéből vissza akart venni a kormány.

A nemzetgazdasági minisztérium szerint az árrésstop bevezetése óta tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett:

  • a drogériákban átlagosan több mint 27 százalékkal, 
  • az élelmiszerüzletekben pedig 20 százalékkal 

lettek olcsóbbak az érintett termékek. 

NGM: Brüsszel továbbra is a multik érdekeit képviseli

A Nemzetgazdasági Minisztérium a bizottság bejelentésére reagálva közleményében kifejti: ma kiderült, hogy Brüsszel továbbra is a multik érdekeit képviseli, és újabb pénzeket akar behajtani Ukrajna és a háború finanszírozására. 

A kormány kész megvédeni az árréscsökkentést a brüsszeli eljárással szemben — emeli ki a tárca, hozzátéve: az intézkedés a multik indokolatlan áremeléseit fékezte meg, és érezhetően levitte az árakat. Az árréscsökkentés működik — az érintett élelmiszerek átlagosan 20–24 százalékkal, a drogériai termékek pedig több mint 27 százalékkal lettek olcsóbbak.

