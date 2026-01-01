Szélsőségesek az iskolákban: egyre inkább a lányokat veszik célba

Az osztrák szövetségi kormány átfogó intézkedéscsomagot jelentett be, hogy Ausztria iskolái biztonságosabbak legyenek. A jövőben a tanároknak, a diákoknak, a szülőknek és a rendőrségnek szorosabban kell együttműködniük a szélsőségesek okozta fenyegetések korai azonosítása és az erőszak megelőzése érdekében.

A grazi halálos iskolai lövöldözést követően az osztrák kormány új intézkedéseket vezetett be, hogy Ausztria iskolái biztonságosabbá váljanak, a szélsőséges befolyás ne érje el a diákokat

Fotó: AFP

A júniusi grazi iskolai lövöldözés, amelyben tizenegy ember halt meg, mélyen megrázta Ausztriát. Azonnali válaszként szigorították a fegyvertörvényeket.

Exklusives Video:💥Hier hört man die Schüsse in der Grazer Schule



Schockierend! AUF1 hat soeben ein exklusives Video erhalten, in dem die Schüsse in der Grazer Schule zu hören sind. Das Video wurde in einem Klassenzimmer des BORG gefilmt.



👉🏻 AUF1 bleibt für Sie dran – folgen… pic.twitter.com/xJ0r7glyCK — AUF1 (@AUF1TV) June 10, 2025

A mostanra kialakított intézkedéscsomag hangsúlya a tanárok és diákok képzésén, a vészhelyzeti gyakorlatokon, valamint a meglévő biztonsági és hozzáférés-ellenőrzési tervek felülvizsgálatán lesz. A cél az iskolák jobb felkészítése a potenciális fenyegetésekre, egyúttal a radikalizálódás korai szakaszban történő megelőzése – írja az Exxpress osztrák hírportál.

A szélsőségesek egyre inkább a lányokat veszik célba

Az osztrák Belügyminisztérium új megállapításai különösen riasztóak. A jelenlegi adatok és az iskolákból származó tapasztalatok szerint a lányok egyre inkább a szélsőséges agitáció célpontjává válnak. Ez a fejlemény a radikalizálódás és az extrémizmus megelőzésére irányuló erőfeszítések jelentős megerősítéséhez vezetett, szoros együttműködésben az oktatási minisztériummal. Workshopokat terveznek iskolákban és tanórán kívüli helyszíneken.

Ezek célja az erőszak megelőzése és a fiatalok extrém ideológiákkal szembeni ellenálló képességének erősítése.

Ezenkívül a másodlagos és harmadlagos megelőzési programok részeként a fiatalokkal folytatott ismeretterjesztő extrémizmusmegelőzési munkát is tervezik. A belügyminisztérium a digitális szférában is saját intézkedéseket tervez a szélsőséges befolyás ellensúlyozására.

Jörg Leichtfried, az alkotmány védelméért felelős államtitkár a tanárok kulcsszerepét hangsúlyozta:

A jól képzett tanárok a legerősebb korai figyelmeztető rendszerünk. Felvértezzük őket azokkal az eszközökkel, amelyekkel korai szakaszban felismerhetik a szélsőséges mozgalmakat. Az iskolákkal, pszichológusokkal és bűnmegelőzési egységekkel szoros együttműködésben könnyen hozzáférhető bejelentési csatornákat és gyors segítséget biztosítunk.

A megelőzés mellett a csomag a konkrét biztonsági intézkedésekre is összpontosít. Az iskolákat támogatni fogják meglévő biztonsági koncepcióik felülvizsgálatában és szükség szerinti optimalizálásában. Beruházások történnek vészhelyzeti gyakorlatokba és gyakorlati útmutatókba az iskolai műveletekben részt vevő összes érintett személyzet számára, és a következő tanévtől kezdve országos biztonsági képzést is terveznek a tanárok számára.