Menekíti a pénzét Soros György, rekordmennyiségű nem orosz földgáz – a legolvasottabb gazdasági cikkeink novemberben

Az amerikai tőzsdeguruknak negyedévente el kell számolniuk az ottani tőzsdefelügyeletnek, így nyilvánosságra kerül, miben spekulálnak éppen. Az úgynevezett a 13F-jelentésekből az derült ki novemberben, hogy a magát filantrópszerepben feltüntető Soros György alapkezelője 405 millió dollár értékben vásárolt Amazon-részvényeket és 85 millió dollárért Apple-papírokat. Az elemzői konszenzus szerint a két befektetés közül különösen az Amazon ígéretes: a részvény közel 23 százalékos felértékelődési potenciállal rendelkezik, miközben az árazása történelmi mélyponton van. Soros György nettó vagyona jelenleg nagyjából 7,5 milliárd dollár.

Működik a diverzifikáció, kevesebb volt az orosz eredetű földgáz novemberben

Fotó: AFP

Rekordmennyiségű földgáz a magyar hálózatban – de nem orosz

A magyar földgázhálózatba beáramló földgázmennyiség számottevő hányada már alternatív forrásokból, nem a hagyományos keleti útvonalon érkezett. A hazai ellátásbiztonságot ma már öt különböző irányból érkező betáplálás szavatolja, amelyek közül csupán egy, a Szerbia felőli pont szállít a hosszú távú szerződés keretében orosz földgázt. A többi útvonal a tudatosan felépített diverzifikációs stratégia eredményeként biztosít hozzáférést a nemzetközi piacokhoz. A megváltozott geopolitikai környezetben felértékelődött a nyugati, horvát és román betáplálási pontok szerepe, így Magyarország nem csupán a saját ellátását, hanem a régió stabilitását is képes szavatolni.

Forgalomban az új kétszázforintos

Kétszáz évvel ezelőtt, 1825-ben gróf Széchenyi István egy évi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudományos Akadémia létrehozására. A bicentenárium alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 200 forintos emlékérmet bocsátott ki. Az érmével a jegybank a magyar tudomány és kultúra kétszáz éves öröksége előtt tiszteleg. Az MTA 1825-ben, gróf Széchenyi István felajánlásával született meg, és azóta a magyar nyelv, kutatás és tudományos élet egyik legfontosabb intézménye. A kétszázas érmét úgy tervezték, hogy a tudás szimbolikáját látványosan jelenítse meg. A kétszázforintos emlékérme megjelenésében a jól ismert forgalmi érmékre épít.

Anyaga: kétszínű réz-nikkel-cink ötvözet.

Súlya: 9 gramm.

Átmérője: 28,3 milliméter.

Pereme: szaggatottan recézett.

A hátlapon a jellegzetes, egymásba csúsztatott „200 forint” értékjelzés látható, a verdejellel: „BP.”

A pénzérme november 5-én jelent meg.