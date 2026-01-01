magyar tudományos akadémiasoros györgymagyar nemzeti bankföldgáz

Menekíti a pénzét Soros György, rekordmennyiségű nem orosz földgáz – a legolvasottabb gazdasági cikkeink novemberben

A Soros Fund Management a harmadik negyedévben átrendezte portfólióját, A hálózati adatok a kormányzat energiabiztonsági stratégiájának sikerét támasztják alá. Itt az új kétszázforintos. Legolvasottabb cikkeink novemberben.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 6:37
Az érme előlapjának központi alakja Hébé, az ifjúság és tudás istennője. Forrás: Ritkapénz.hu Fotó: Ritkapénz.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai tőzsdeguruknak negyedévente el kell számolniuk az ottani tőzsdefelügyeletnek, így nyilvánosságra kerül, miben spekulálnak éppen. Az úgynevezett a 13F-jelentésekből  az derült ki novemberben, hogy a magát filantrópszerepben feltüntető Soros György alapkezelője 405 millió dollár értékben vásárolt Amazon-részvényeket és 85 millió dollárért Apple-papírokat. Az elemzői konszenzus szerint a két befektetés közül különösen az Amazon ígéretes: a részvény közel 23 százalékos felértékelődési potenciállal rendelkezik, miközben az árazása történelmi mélyponton van. Soros György nettó vagyona jelenleg nagyjából 7,5 milliárd dollár. 

földgáz, Több ország drasztikus mértékben növelte a földgáz alapú orosz energiaimportját 2025-ben
Működik a diverzifikáció, kevesebb volt az orosz eredetű földgáz novemberben
Fotó: AFP

Rekordmennyiségű földgáz a magyar hálózatban – de nem orosz

A magyar földgázhálózatba beáramló földgázmennyiség számottevő hányada már alternatív forrásokból, nem a hagyományos keleti útvonalon érkezett. A hazai ellátásbiztonságot ma már öt különböző irányból érkező betáplálás szavatolja, amelyek közül csupán egy, a Szerbia felőli pont szállít a hosszú távú szerződés keretében orosz földgázt. A többi útvonal a tudatosan felépített diverzifikációs stratégia eredményeként biztosít hozzáférést a nemzetközi piacokhoz. A megváltozott geopolitikai környezetben felértékelődött a nyugati, horvát és román betáplálási pontok szerepe, így Magyarország nem csupán a saját ellátását, hanem a régió stabilitását is képes szavatolni.

Forgalomban az új kétszázforintos

Kétszáz évvel ezelőtt, 1825-ben gróf Széchenyi István egy évi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudományos Akadémia létrehozására. A bicentenárium alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 200 forintos emlékérmet bocsátott ki. Az érmével a jegybank a magyar tudomány és kultúra kétszáz éves öröksége előtt tiszteleg. Az MTA 1825-ben, gróf Széchenyi István felajánlásával született meg, és azóta a magyar nyelv, kutatás és tudományos élet egyik legfontosabb intézménye. A kétszázas érmét úgy tervezték, hogy a tudás szimbolikáját látványosan jelenítse meg. A kétszázforintos emlékérme megjelenésében a jól ismert forgalmi érmékre épít.

  • Anyaga: kétszínű réz-nikkel-cink ötvözet.
  • Súlya: 9 gramm.
  • Átmérője: 28,3 milliméter.
  • Pereme: szaggatottan recézett.
  • A hátlapon a jellegzetes, egymásba csúsztatott „200 forint” értékjelzés látható, a verdejellel: „BP.”

A pénzérme november 5-én jelent meg.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektisza párt

Elcsattant az év első sistergős pofonja, erre nem számított Magyar Péter

Csépányi Balázs avatarja

Nem kezdődik jól az év a Tisza Párt elnökének, és még csak most jön a java.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.