MTAMNBérme

Itt az új kétszáz forintos – mától forgalomban

Kétszáz évvel ezelőtt, 1825-ben gróf Széchenyi István egy évi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudományos Akadémia létrehozására. A bicentenárium alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 200 forintos emlékérmet bocsát ki.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 10:29
A Magyar Tudományos Akadémia
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Magyar Nemzeti Bank ma új forgalmi emlékérmét bocsát ki a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) alapításának 200. évfordulója alkalmából. Az új, különleges 200 forintos érme nemcsak gyűjtőknek izgalmas hír, hanem azoknak is, akik szeretik, ha a pénztárcájukban történelmi érték lapul – írja a Ritkapénz.hu.

érme
Az érme előlapjának központi alakja Hébé, az ifjúság és tudás istennője. Forrás: Ritkapénz.hu

Az Akadémia címerének központi motívuma köszön vissza az érmen

Az érmével a jegybank a magyar tudomány és kultúra kétszáz éves öröksége előtt tiszteleg. Az MTA 1825-ben, gróf Széchenyi István felajánlásával született meg, és azóta a magyar nyelv, kutatás és tudományos élet egyik legfontosabb intézménye. A 200 forintos érmét úgy tervezték, hogy a tudás szimbolikáját látványosan jelenítse meg. Az előlap központi alakja Hébé, az ifjúság és tudás istennője, aki a tudás serlegét nyújtja a nemzetet jelképező sasnak – ez az ikonikus motívum Johann Nepomuk Ender XIX. századi festménye alapján készült, amely az Akadémia címerében is megjelenik.

A háttérben a Magyar Tudományos Akadémia klasszicista palotája rajzolódik ki, finom, vonalas ábrázolással. A köriraton a „MAGYARORSZÁG” és a „200 ÉVES A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA” felirat olvasható, alul a „2025” verési évszám.

A 200 forintos emlékérme megjelenésében a jól ismert forgalmi érmékre épít.

  • Anyaga: kétszínű réz-nikkel-cink ötvözet.
  • Súlya: 9 gramm.
  • Átmérője: 28,3 milliméter.
  • Pereme: szaggatottan recézett.
  • A hátlapon a jellegzetes, egymásba csúsztatott „200 FORINT” értékjelzés látható, a verdejellel: „BP.”.

Az érme összesen egymillió példányban készül, így nemcsak gyűjtői különlegesség, hanem valódi forgalmi pénz is – vagyis bármikor a kezünkbe kerülhet egy darabka magyar történelem.

Az MNB ezzel az érmével is hangsúlyozza, hogy a forgalmi emlékveretek nem csupán fizetőeszközök, hanem kulturális üzenetet is hordoznak. A Magyar Tudományos Akadémia az elmúlt kétszáz évben a magyar szellemi élet egyik alappillére volt – a kutatás, az oktatás és a nemzeti identitás erősítésének központja. 

A most kibocsátott 200 forintos így a mindennapokban is emlékeztet arra, hogy a tudás, a kutatás és az újítás értékei nélkül nem létezhet fejlődés.

A Magyar Tudományos Akadémia forgalmi emlékérme 2025. november 5-én jelenik meg. A darabok forgalomba is kerülnek, de gyűjtői minőségben (UNC, rollnis vagy verdefényes állapotban) a Magyar Pénzverő Zrt. webshopjában is elérhetők lesznek a kibocsátás napjától.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-adó

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

Odrobina Kristóf avatarja

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.