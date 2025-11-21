Menekíti a pénzét Soros György – mit tud a milliárdos?

Az amerikai tőzsdeguruknak negyedévente el kell számolniuk az ottani tőzsdefelügyeletnek, így nyilvánosságra kerül, miben spekulálnak éppen. Az úgynevezett a 13F-jelentésekből az derült ki, hogy a magát filantróp szerepben feltüntető Soros György alapkezelője 405 millió dollár értékben vásárolt Amazon-részvényeket és 85 millió dollárért Apple-papírokat – írja Világgazdaság a Portfoliót idézve.

Soros György nettó vagyona 75 milliárd dollár jelenleg. Fotó: AFP

Azt írják, az elemzői konszenzus szerint a két befektetés közül különösen az Amazon ígéretes: a részvény közel 23 százalékos felértékelődési potenciállal rendelkezik, miközben az árazása történelmi mélyponton van. Soros György nettó vagyona jelenleg nagyjából 7,5 milliárd dollár. A befektető harminc éven át menedzselte a Quantum Fundot, amely átlagosan évi harmincszázalékos hozamot ért el. A Portfolio számol be arról, hogy jelentős változásokat eszközöltek a Soros Fund Managementnél a lezárt negyedévben. Eladták például a First Solar napelemgyártó vállalatban lévő kitettségük nagy részét, de több, a széles piacokat lekövető ETF-ben tartott opciójától is megszabadult az alap. A Liberty Broadband IT-kommunikációs cégből is teljesen kiszálltak. Hamarosan kiderül, mi állt a döntések hátterében, és mennyit kaszál a milliárdos.