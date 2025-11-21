Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

tőzsderészvényárfolyamSoros Györgyrészvény

Menekíti a pénzét Soros György – mit tud a milliárdos?

A Soros Fund Management a harmadik negyedévben átrendezte portfólióját: hétmilliárd dolláros tőzsdei vagyonával két technológiai óriás felé fordult.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 7:58
Soros György új befeketetések után nézett.
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai tőzsdeguruknak negyedévente el kell számolniuk az ottani tőzsdefelügyeletnek, így nyilvánosságra kerül, miben spekulálnak éppen. Az úgynevezett a 13F-jelentésekből  az derült ki, hogy a magát filantróp szerepben feltüntető Soros György alapkezelője 405 millió dollár értékben vásárolt Amazon-részvényeket és 85 millió dollárért Apple-papírokat – írja Világgazdaság a Portfoliót idézve.

Soros György,Hungarian-born US investor and philanthropist George Soros smiles after delivering a speech on the sidelines of the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on May 24, 2022. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
Soros György nettó vagyona 75 milliárd dollár jelenleg. Fotó: AFP

Azt írják, az elemzői konszenzus szerint a két befektetés közül különösen az Amazon ígéretes: a részvény közel 23 százalékos felértékelődési potenciállal rendelkezik, miközben az árazása történelmi mélyponton van. Soros György nettó vagyona jelenleg nagyjából 7,5 milliárd dollár. A befektető harminc éven át menedzselte a Quantum Fundot, amely átlagosan évi harmincszázalékos hozamot ért el. A Portfolio számol be arról, hogy jelentős változásokat eszközöltek a Soros Fund Managementnél a lezárt negyedévben. Eladták például a First Solar napelemgyártó vállalatban lévő kitettségük nagy részét, de több, a széles piacokat lekövető ETF-ben tartott opciójától is megszabadult az alap. A Liberty Broadband IT-kommunikációs cégből is teljesen kiszálltak. Hamarosan kiderül, mi állt a döntések hátterében, és mennyit kaszál a milliárdos. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.