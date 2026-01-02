zsarolásNMHH Internet Hotlineintimvideókameramesterséges intelligenciafényképekAI

Egyre több férfi válik intim zsarolás áldozatává – figyelmeztet az NMHH

A hatóságok szerint ma már bárki célponttá válhat, nemtől és életkortól függetlenül. Az online zsarolás új formája terjed rohamosan és a mesterséges intelligencia segítségével készített hamis intim felvételekkel kényszerítik fizetésre az áldozatokat.

Munkatársunktól
2026. 01. 02. 15:33
Új szintre lépett az online zsarolás jelensége. Míg korábban valódi kompromittáló felvételekkel fenyegették az áldozatokat, ma már sok esetben elegendő egy teljesen ártatlan fotó is. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis néhány kattintással készíthetők megtévesztően valósághű, hamis intim képek, amelyeket a zsarolók gátlástalanul használnak fel – írta az Origo.

Elképesztő az új zsarolás módszere, senki sincs biztonságban
(Fotó: Pixabay)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) tapasztalatai szerint az intim tartalmakkal történő visszaélés évek óta jelen van az online térben, ám az elmúlt időszakban jelentős változás történt, hisz egyre több férfi válik a zsarolás célpontjává. Miközben korábban főként nők kértek segítséget, mára a nemek aránya kiegyenlítődött, a férfi áldozatok azonban továbbra is jóval ritkábban fordulnak hatósághoz.

A zsarolás változatlan

Az elkövetési módszer többnyire azonos. Egy közösségi oldalon vagy társkereső alkalmazásban létrehozott hamis profil barátságos beszélgetést kezdeményez, amely gyorsan bizalmi, majd intim irányba terelődik. Amint az áldozat megoszt egy képet vagy akár csak engedélyt ad egy videóhívásra, megindul a fenyegetés és pénzt követelnek, különben a felvételeket elküldik a családnak, ismerősöknek vagy a munkahelynek.

Az NMHH szerint a legriasztóbb fejlemény, hogy valós intim tartalomra sincs már szükség. Több esetben előfordult, hogy mesterséges intelligenciával manipulálták a képeket, így hozva létre olyan hamis, de hihető felvételeket, amelyekkel sikeresen gyakoroltak nyomást az áldozatokra. A zsarolás hatékonyságát nem a kép valódisága, hanem az abból fakadó félelem adja.

A bejelentési adatok alapján a probléma súlyosabb, mint amit a statisztikák mutatnak. Az Internet Hotline-hoz 2024-ben 150, 2025-ben 128 esetben fordultak segítségért, ám a szakemberek szerint ezek csak a jéghegy csúcsát jelentik. A szégyenérzet, a társadalmi elvárások és az egzisztenciális félelem sokakat hallgatásra késztet.

A hatóságok pedig hangsúlyozzák, hogy a zsarolásnak való engedés ritkán jelent megoldást. A kifizetés többnyire újabb követelésekhez vezet. Az NMHH arra biztat minden érintettet, hogy kérjen segítséget, tegyen bejelentést az Internet Hotline rendszerében, és szükség esetén forduljon a rendőrséghez.

A kiberbiztonság is fontos kérdés a témában, ugyanis a mesterséges intelligencia a szakértők szerint hamarosan erre is ráteheti a kezét a megfelelő szakértők által. Addig pedig zsarolókat buktatnak le, ahogyan azt az utóbbi időszakban is sikerrel tettek.

(Borítókép: Pixabay)


