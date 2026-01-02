magyar pétertiszabajnai gordon

Karácsony és Márki-Zay után most Magyar Péter lett Bajnai Gordon reménye

Számos hasonlóság van a Tisza Párt megszorító csomagja és Bajnai Gordon miniszterelnökként végrehajtott brutális sarcpolitikája között. Így aligha véletlen, hogy a bukott balliberális kormányfő most Magyar Pétert favorizálja a választásokon.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 16:02
– Minden választás előtt menetrendszerűen felbukkan a brutális megszorításairól elhíresült Bajnai Gordon, hogy támogatásáról biztosítsa az aktuális baloldali miniszterelnök-jelöltet. Így volt ez a 2022-es választás előtt is – írta Deák Dániel a Facebook-oldalán. A XXI. Század Intézet vezető elemzője arra reagált, hogy a volt baloldali miniszterelnök interjút adott a HVG-nek.

Bajnai Gordon (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)
A szakértő felidézte, hogy Bajnai 2021 szeptemberében – amikor még Karácsony Gergely tűnt esélyesebbnek – történelmi jelentőségűnek nevezte a 2022-es országgyűlési választást. „Vagy Orbán megy és mi, magyarok maradunk Európában – vagy Orbán marad, és általa az ország megindul vissza, keletre” – fogalmazott. Majd azt írta: „hideg logika, racionális elemzés alapján jutottam oda, hogy a szükséges többség megteremtésére, a jövő áprilisi győzelem kivívására legalkalmasabbnak Karácsony Gergelyt tartom.”

Miután Karácsony Gergelyt „elütötte a villamos” és Márki-Zay Péter lett a baloldal miniszterelnök-jelöltje, 2022 januárjában Londonban tárgyaltak több órán keresztül Bajnai Gordonnal, amiről közös fotót is kitettek. Bajnai Gordon Márki-Zay Pétert is támogatta, a körülötte lévő hálózat pedig dollármilliókat intézett a baloldal kampányának külföldről.

Nincs ez másként a 2026-os választás előtt sem

– vélekedett Deák Dániel.

Megjegyezte, hogy már korábban is voltak arra utaló jelek, hogy Bajnai Gordon a Tisza mögött áll – például a Partizánban az egyik embere, Szigetvári Viktor vezette fel a Tisza jelöltbemutatását. De most Bajnai Gordon a HVG-nek adott interjút, amiben felmondta a Magyar Péter által is gyakran hangoztatott szólamokat, miszerint a tét sokkal nagyobb, mint egy normális választáson. 

Ugyan nem mondta ki szó szerint, de a mondataiból az köszön vissza, reménykedik Magyar Péter győzelmében

– tette hozzá az elemző.

Bajnai Gordon Gyurcsány Ferencet váltotta a miniszterelnöki székben 2009-ben és brutális megszorításokat hajtott végre: csökkentette a nyugdíjat, a közszférában dolgozók bérét, a félszuperbruttó bevezetésével megemelte a személyi jövedelemadót, és általános értékalapú ingatlanadó bevezetését fogadtatta el az akkori parlament MSZP–SZDSZ-es többségével.

Nem csoda, hogy most Magyar Péterrel szimpatizál, a Tisza kiszivárgott megszorítócsomagjában is több olyan elem van, ami szimpatikus lehet Bajnai Gordonnak. Ez is egy újabb jele annak, hogy Magyar Péterrel a 2010 előtti világ térne vissza Magyarországon

– rögzítette Deák Dániel.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)


