Megszorításokról szóltak a szilveszteri híradók 2010 előtt, ez jönne vissza a Tiszával + videó

Mielőtt Orbán Viktor 2010-ben átvette a kormányzást, arról szóltak a tévéhíradók, hogy milyen megszorítások, áremelések és kedvezőtlen adóváltozások léptek életbe másnaptól, az új év első napján – emlékeztetett új videójában Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője összefoglalta, mi vár ránk 2026-ban, Orbán Viktor kormánya idején:

A rezsi ára az olcsó orosz energiának köszönhetően nem változik.

Januártól indul a családi adókedvezmények megduplázása.

Életbe lép a 30 év alatti egygyermekes és a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó szja-mentessége.

Emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum.

Elindul a 11 pontos vállalati adócsökkentési program, amely évi 80-90 milliárd forint megtakarítást jelent a kis- és középvállalkozásoknak.

Kiutalják a teljes 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét.

Folytatódik az általános nyugdíjemelés.

Indul a közszolgálati dolgozók nettó egymillió forintos otthontámogatási programja.

Kifizetnek hathavi fegyverpénzt a fegyveres és a rendvédelmi dolgozóknak.

Folytatódik a tanárok béremelése, amivel jövőre a pedagógusi átlagbér 936 ezer forintra emelkedik.

Megkezdődik a közigazgatási, szociális és kulturális ágazatban dolgozók 15 százalékos béremelése.

Folytatódik az igazságügyi alkalmazottak háromlépcsős béremelése is.

Deák Dániel hozzátette: mindemellett természetesen maradnak a már eddig bevezetett adókedvezmények, családtámogatási intézkedések és például az az Otthon start program is, amellyel már több mint 15 ezer ember élt.

Ha egy év múlva ilyenkor sem akarod azt hallani a szilveszteri híradóban, hogy megszorítások éve, akkor 2026-ban ne szavazz a Tiszára, hiszen a Tiszának kiszivárgott a megszorítócsomag-javaslata, amely jelentős adóemeléseket és megszorításokat tartalmaz. Visszatérnénk a 2010 előtti világba

– mutatott rá az elemző.