Kirepült a csecsemő a babakocsiból, mert a győri fehér suzukis nem bírt az indulataival

Az ismeretlen fehér Suzuki sofőrje a helyszínről segítségnyújtás és adatai megadása nélkül elhajtott.

Az eset körülményeinek tisztázása, valamint az ismeretlen személy felderítése érdekében tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya, a 9026 Győr, Szövetség utca 17. szám alatt, vagy a 96/520-092-es, illetve a 96/520-094-es telefonszámok valamelyikén.

Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon is.