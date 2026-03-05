Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje ellen

Kirepült a csecsemő a babakocsiból, mert a győri fehér suzukis nem bírt az indulataival

Keresik a rendőrök.

2026. 03. 05. 12:57
Segítségnyújtás elmulasztása vétség miatt ismeretlen gépjárművezető ellen folytat büntetőeljárást a Győri Rendőrkapitányság – írja a rendőrségi portál. 

Az eset március 2-án nem sokkal délután fél három után történt, és bár a fehér suzukis rendszámát nem tudni, az biztos, hogy a Puskás Tivadar utcában, a Vágóhíd utca felől az Ipar utca irányába haladt. Meg is előzte az előtte haladó buszt, de csak azért, hogy hirtelen fékezésre kényszerítse. Emiatt a buszon lévő babakocsiból egy gyermek kiesett és megsérült.

Az ismeretlen fehér Suzuki sofőrje a helyszínről segítségnyújtás és adatai megadása nélkül elhajtott. 

Az eset körülményeinek tisztázása, valamint az ismeretlen személy felderítése érdekében tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya, a 9026 Győr, Szövetség utca 17. szám alatt, vagy a 96/520-092-es, illetve a 96/520-094-es telefonszámok valamelyikén.

Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon is.

 

