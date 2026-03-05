Oroszország azt tervezi, kivonul az európai gázpiacról

Putyin szerdán emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió országai egy hónapon belül korlátozásokat terveznek bevezetni az orosz gáz – köztük a cseppfolyósított földgáz – vásárlására. A tervek szerint 2027-re teljes importtilalom lépne életbe. Az orosz elnök hozzátette: Moszkva akár azonnal leállíthatja a szállításokat, és más piacok felé fordulhat.