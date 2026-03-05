Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje ellen

orosz gázEurópaPutyin

Oroszország azt tervezi, kivonul az európai gázpiacról

Vlagyimir Putyin elrendelte, hogy dolgozzák ki annak forgatókönyvét, miként vonulhat ki Oroszország az európai gázpiacról – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 13:27
Vlagyimir Putyin orosz elnök
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
„Az elnök tegnap külön hangsúlyozta, hogy ez még nem döntés, csupán egy javaslat, pontosabban utasítás a kormány számára, hogy vizsgálja meg ezt a kérdést és dolgozza ki a lehetséges megoldásokat” – mondta.

Dmitrij Peszkov: Oroszország kivonulhat az európai gázpiacról (Fotó: AFP)
Putyin szerdán emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió országai egy hónapon belül korlátozásokat terveznek bevezetni az orosz gáz – köztük a cseppfolyósított földgáz – vásárlására. A tervek szerint 2027-re teljes importtilalom lépne életbe. Az orosz elnök hozzátette: Moszkva akár azonnal leállíthatja a szállításokat, és más piacok felé fordulhat.

Peszkov a helyzettel kapcsolatban azt mondta: Európában a gázpiaci helyzet napról napra romlik. Az Európai Unióban már azt is mérlegelik, hogy elhalasztják az orosz LNG-re vonatkozó embargót – írja a RIA Novosztyi.

A Kreml szóvivője hozzátette: Moszkva továbbra sem lát változást az Európai Unió álláspontjában az Északi Áramlat vezetékkel kapcsolatban.

A közel-keleti konfliktus kirobbanása után az európai gázárak hároméves csúcsra emelkedtek. Elemzők szerint, ha a harcok folytatódnak, az Európai Uniót a 2022 tavaszán tapasztalthoz hasonló ársokk érheti, amikor a gáz ára ezer köbméterenként 3892 dollárra emelkedett.

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

