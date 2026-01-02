Németországszilvesztermigránsbűnözés

Szándékosan tőrbe csalják a rendőröket, lesből támadnak rájuk a migránsok + videó

A szilveszteri zavargásokat követően a Német Rendőrszakszervezet berlini szervezetének szóvivője szigorításokat követel a szilveszteri tűzijátékkal kapcsolatban. Mint mondta, a migránsok szándékosan támadtak a rendőrökre, petárdákkal, tűzijátékokkal lőtték őket. Ráadásul a többi berlini lakost is veszélyeztették, akik közül sokan már nem mernek kimenni az utcára szilveszterkor.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 15:00
Szilveszter Berlinben Fotó: HALIL SAGIRKAYA Forrás: ANADOLU
Tűzijáték-támadások, letartóztatások, illegális pirotechnika – szilveszter ismét rendkívül erőszakos volt mind a rendőrség, mind a nyilvánosság számára Németországban – hívja fel rá a figyelmet a Welt német lap. Egy rendőrszakszervezeti képviselő a migránsok tombolása után radikális politikai változtatást követel. A mentőszolgálatok szövetsége a kétségeit fejezi ki a törvény szigorításával kapcsolatban.

Nem csak a békés ünneplők, hanem az erőszakos migránsok is utcára vonultak, szándékosan támadták a mentősöket, rendőröket
Nemcsak a békés ünneplők, hanem az erőszakos migránsok is utcára vonultak, szándékosan támadták a mentősöket, rendőröket. Fotó: AFP

A szilveszteri migránserőszakot és zavargásokat követően Benjamin Jendro, a Német Rendőrszakszervezet (GdP) berlini szervezetének szóvivője szigorításokat követel a szilveszteri tűzijátékkal kapcsolatban. – Az új évben mindenképpen más szabályozásra van szükségünk, legyen szó országos tűzijáték-tilalomról vagy legalább drasztikus korlátozásokról az értékesítésükben – mondta a T-Online-nak nyilatkozva. Egyben bírálta Berlin polgármesterét, a CDU-s Kai Wegnert is, aki nemrég arról beszélt, hogy fenntartásai vannak a tűzijátékok betiltásával kapcsolatban.  

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Berlinben káoszba fulladt a szilveszter éjszakai mulatság, migránsok tűzijátékokkal, petárdákkal lövöldöztek, rendőröket, tűzoltókat és mentősöket támadtak meg, randalíroztak és autókat gyújtottak fel. 

Mindezt annak ellenére, hogy Berlinben szilveszterkor mintegy 4300 rendőrt vezényeltek ki a közbiztonság garantálására. Körülbelül harminc rendőr sérült meg. Jendro szerint a rendőröket szándékosan tőrbe csalták, és lesből támadtak rájuk. Hangsúlyozta a zavargások következményeit az egész városra nézve: – Sok berlini ember már nem mer kimenni az utcára.

A rendőrségi jelentések szerint a szilveszteri bevetések száma nagyjából megegyezett az előző évivel. Jendro számára ez nem ok a lazulásra: – Ami Berlinben történt, az nem normális, és kizárólag a rendőreinknek köszönhető, hogy nem voltak további zavargások.

A szilveszter előtti hetekben a berlini rendőrség már több százezer darab illegális tűzijátékot foglalt le. Szilveszterkor nyolcszáz nyomozást indítottak különböző bűncselekmények miatt, 430 embert tartóztattak le, többnyire rövid időre.

A Német Sürgősségi Orvosi Szolgálatok Szakmai Szövetsége a kétségeit fejezi ki a sürgősségi szolgálatok védelmére vonatkozó kormányzati tervek hatékonyságával kapcsolatban. A sürgősségi személyzet elleni támadások esetén javasolt szigorúbb büntetéseket hatástalannak tartják – mondta Frank Flake, a szövetség elnöke a Funke Media Groupnak.

– A vonatkozó törvények már léteznek, de azokat nem hajtják végre – folytatta Flake. A maximális büntetést, amely már most is akár öt év börtönbüntetés lehet, szinte soha nem alkalmazzák teljes mértékben. Elég lenne, ha egyszerűen csak betartatnánk a meglévő törvényeket – tette hozzá. 

Stefanie Hubig (SPD) szövetségi igazságügyi miniszter röviddel szilveszter előtt közzétett egy törvénytervezetet, amely szigorúbb büntetéseket javasol a sürgősségi és mentőszemélyzet elleni támadások esetén. A javasolt jogszabály szerint a rendőrök, tűzoltók és mentősök elleni fizikai támadások legalább hat hónap börtönbüntetéssel lesznek büntethetők – a jelenlegi három hónap helyett. Aki csapdába csalja a sürgősségi személyzetet, és megtámadja őket, legalább egy év börtönbüntetésre számíthat a hat hónap helyett.

 

A migránserőszak más nagyvárosokban is elszabadult

Hamburgban az első jelentések szerint tíz rendőr sérült meg. A rendőrség közlése szerint nem tudták folytatni szolgálatukat. Az előzetes értékelés szerint a Hanza-város rendőrsége több incidensről is beszámolt, különösen a Steilshoop kerületben. 

Ott időnként nagyobb csoportok lőttek ki tűzijátékokat, lakóépületeket és a mentőszolgálatokat célozva meg, ami időnként kiterjedtebb beavatkozási intézkedéseket tett szükségessé

írja a Tagesschau német lap. 

Lipcsében szintén tűzijátékkal támadtak a rendőrökre. Egy szóvivő beszámolója szerint számos petárdát dobtak a rendőrökre. A rendőrség kordonokat állított fel, többek között a zavargásairól ismert Connewitz kerületben is.

