Szándékosan tőrbe csalják a rendőröket, lesből támadnak rájuk a migránsok + videó

Tűzijáték-támadások, letartóztatások, illegális pirotechnika – szilveszter ismét rendkívül erőszakos volt mind a rendőrség, mind a nyilvánosság számára Németországban – hívja fel rá a figyelmet a Welt német lap. Egy rendőrszakszervezeti képviselő a migránsok tombolása után radikális politikai változtatást követel. A mentőszolgálatok szövetsége a kétségeit fejezi ki a törvény szigorításával kapcsolatban.

Nemcsak a békés ünneplők, hanem az erőszakos migránsok is utcára vonultak, szándékosan támadták a mentősöket, rendőröket. Fotó: AFP

A szilveszteri migránserőszakot és zavargásokat követően Benjamin Jendro, a Német Rendőrszakszervezet (GdP) berlini szervezetének szóvivője szigorításokat követel a szilveszteri tűzijátékkal kapcsolatban. – Az új évben mindenképpen más szabályozásra van szükségünk, legyen szó országos tűzijáték-tilalomról vagy legalább drasztikus korlátozásokról az értékesítésükben – mondta a T-Online-nak nyilatkozva. Egyben bírálta Berlin polgármesterét, a CDU-s Kai Wegnert is, aki nemrég arról beszélt, hogy fenntartásai vannak a tűzijátékok betiltásával kapcsolatban.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Berlinben káoszba fulladt a szilveszter éjszakai mulatság, migránsok tűzijátékokkal, petárdákkal lövöldöztek, rendőröket, tűzoltókat és mentősöket támadtak meg, randalíroztak és autókat gyújtottak fel.

Mindezt annak ellenére, hogy Berlinben szilveszterkor mintegy 4300 rendőrt vezényeltek ki a közbiztonság garantálására. Körülbelül harminc rendőr sérült meg. Jendro szerint a rendőröket szándékosan tőrbe csalták, és lesből támadtak rájuk. Hangsúlyozta a zavargások következményeit az egész városra nézve: – Sok berlini ember már nem mer kimenni az utcára.

A rendőrségi jelentések szerint a szilveszteri bevetések száma nagyjából megegyezett az előző évivel. Jendro számára ez nem ok a lazulásra: – Ami Berlinben történt, az nem normális, és kizárólag a rendőreinknek köszönhető, hogy nem voltak további zavargások.

Chaos in Berlin last night during New Year’s Eve.



What has happened to Berlin? pic.twitter.com/cBLuplUxV1 — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

A szilveszter előtti hetekben a berlini rendőrség már több százezer darab illegális tűzijátékot foglalt le. Szilveszterkor nyolcszáz nyomozást indítottak különböző bűncselekmények miatt, 430 embert tartóztattak le, többnyire rövid időre.