Borzasztó részletek derültek ki: több tucat halott is lehet a svájci síparadicsomban történt szilveszteri balesetben + videó

5 meghökkentő szám a hazai turizmus múlt évéről – az ellendrukkereknek is eláll a szava

Éves adatok ugyan még nem állnak rendelkezésünkre, de erős számok várhatóak, hiszen a magyar turizmus 2025-ben már az év vége előtt megdöntötte a tavalyi rekordokat: a vendégszám és a bevételek is olyan szinten járnak, ami ritkán látható egyetlen év alatt.

Munkatársunktól
2026. 01. 01. 9:26
A turizmus az elmúlt időszakban igazi húzóágazatnak bizonyult Fotó: Vémi Zoltán
A 2024-es csúcsa után a turisztikai szektor az idei évben sem lassított. A legutóbbi, december eleji adatok alapján nemcsak növekedett, hanem gyorsabban teljesített a turizmus, mint korábban bármikor – az alábbi számok is ezt mutatják.

turizmus, summer female solo trip to Europe, happy young woman walking on european street, on the town building background in Munich. Having great vacation in Germany.
Idén is jól tejesített a hazai turizmus / Fotó: U Photo / Shutterstock

Íme 5 meghökkentő szám a hazai turizmusról

  1. 18 226 413 vendég: Ennyi embert regisztráltak a hazai szálláshelyeken már december 2-ig, vagyis 11 hónap alatt megdőlt a teljes 2024-es éves rekord. A vendégforgalom 7 százalékkal haladta meg a tavalyi rekordév azonos időszakának eredményét. A szálláshelyek bevétele 12 százalékos növekedést mutatott, ami azt jelzi, hogy nemcsak több vendég érkezett, hanem többet is költöttek, a vendéglátóhelyek forgalma pedig 9 százalékkal haladta meg a tavalyi év azonos időszakában mért értéket.
  2. A SZÉP-kártya birtokosok 397 milliárd forintot használtak fel október végéig: Az év első tíz hónapjában a SZÉP-kártya feltöltések összértéke meghaladta a 375 milliárd forintot, a kártyabirtokosok pedig összesen 397 milliárd forintot használtak fel október végéig kártyáikról, így a SZÉP-kártyás költések jelentősen, közel 11 százalékkal nőttek 2024 azonos időszakához képest. Év végéig jelentősen megugorhatnak ezek a számok: a kormány döntése értelmében ugyanis 2025. december 1. és 2026. április 30. között a kártyabirtokosok ismét felhasználhatják a Szép-kártyákon lévő összegeket hideg élelmiszer vásárlására is.
  3.  19 milliós utasforgalom, rekordszámhoz ért novemberben Ferihegy: December elején új mérföldkőhöz érkezett a repülőtér, a teljes éves utasforgalom a légikikötő történetében először elérte a 19 milliót. Emellett több mint 40 ezer tonna cargo haladt keresztül novemberben a Ferihegyi reptéren. Idén 43 százalékkal több árut kezeltek az év első 11 hónapjában, mint tavaly.
  4.  20 milliárd forintból újulhat meg a Gellért Gyógyfürdő: Rekordmértékű forrásból, 20 milliárd forintból készülhet el a Gellért Gyógyfürdő műemléki rekonstrukciója, amelyet részben hitelből fedezne a fürdőtársaság. A BGYH számításai szerint a hitel megtérülési ideje 8 év, úgy látják, a visszafizetésének nincs kockázata, de kérdés, hogy a csőd szélén billegő főváros cégének ajánlatos-e ilyen nagy összegű adósságot vennie a nyakába. A fővárosi cég hitelfelvételhez egyelőre hiányzik a kormány hozzájárulása, állítólag Budapest csődközeli helyzetére hivatkozva utasították el.
  5.  2 millió 326 ezer utazó közlekedett a Balatoni Hajózási Zrt. járművein: A BAHART november 2-án zárta a 179. személyhajózási idényt és az összesített adatok szerint a társaság hajóin és kompjain addig összesen 2 millió 326 ezer utazót regisztráltak. Ez a szám már ekkor magasabb volt, mint a tavalyi teljes év utasforgalma, és 53 ezerrel több a múlt év azonos időszakához képest is.

Az adatokban nem szerepel még az advent hagyományosan kiemelkedő időszaka a programgazdag téli kínálattal és a szilveszteri pezsgéssel, amely évről évre tömegeket vonzanak. Így az év végi adatokkal együtt 2025 várhatólag a hazai turizmus történetének újabb sikeréve lesz.

