5 meghökkentő szám a hazai turizmus múlt évéről – az ellendrukkereknek is eláll a szava

A 2024-es csúcsa után a turisztikai szektor az idei évben sem lassított. A legutóbbi, december eleji adatok alapján nemcsak növekedett, hanem gyorsabban teljesített a turizmus, mint korábban bármikor – az alábbi számok is ezt mutatják.

Idén is jól tejesített a hazai turizmus / Fotó: U Photo / Shutterstock

Íme 5 meghökkentő szám a hazai turizmusról

18 226 413 vendég: Ennyi embert regisztráltak a hazai szálláshelyeken már december 2-ig, vagyis 11 hónap alatt megdőlt a teljes 2024-es éves rekord. A vendégforgalom 7 százalékkal haladta meg a tavalyi rekordév azonos időszakának eredményét. A szálláshelyek bevétele 12 százalékos növekedést mutatott, ami azt jelzi, hogy nemcsak több vendég érkezett, hanem többet is költöttek, a vendéglátóhelyek forgalma pedig 9 százalékkal haladta meg a tavalyi év azonos időszakában mért értéket. A SZÉP-kártya birtokosok 397 milliárd forintot használtak fel október végéig: Az év első tíz hónapjában a SZÉP-kártya feltöltések összértéke meghaladta a 375 milliárd forintot, a kártyabirtokosok pedig összesen 397 milliárd forintot használtak fel október végéig kártyáikról, így a SZÉP-kártyás költések jelentősen, közel 11 százalékkal nőttek 2024 azonos időszakához képest. Év végéig jelentősen megugorhatnak ezek a számok: a kormány döntése értelmében ugyanis 2025. december 1. és 2026. április 30. között a kártyabirtokosok ismét felhasználhatják a Szép-kártyákon lévő összegeket hideg élelmiszer vásárlására is. 19 milliós utasforgalom, rekordszámhoz ért novemberben Ferihegy: December elején új mérföldkőhöz érkezett a repülőtér, a teljes éves utasforgalom a légikikötő történetében először elérte a 19 milliót. Emellett több mint 40 ezer tonna cargo haladt keresztül novemberben a Ferihegyi reptéren. Idén 43 százalékkal több árut kezeltek az év első 11 hónapjában, mint tavaly. 20 milliárd forintból újulhat meg a Gellért Gyógyfürdő: Rekordmértékű forrásból, 20 milliárd forintból készülhet el a Gellért Gyógyfürdő műemléki rekonstrukciója, amelyet részben hitelből fedezne a fürdőtársaság. A BGYH számításai szerint a hitel megtérülési ideje 8 év, úgy látják, a visszafizetésének nincs kockázata, de kérdés, hogy a csőd szélén billegő főváros cégének ajánlatos-e ilyen nagy összegű adósságot vennie a nyakába. A fővárosi cég hitelfelvételhez egyelőre hiányzik a kormány hozzájárulása, állítólag Budapest csődközeli helyzetére hivatkozva utasították el. 2 millió 326 ezer utazó közlekedett a Balatoni Hajózási Zrt. járművein: A BAHART november 2-án zárta a 179. személyhajózási idényt és az összesített adatok szerint a társaság hajóin és kompjain addig összesen 2 millió 326 ezer utazót regisztráltak. Ez a szám már ekkor magasabb volt, mint a tavalyi teljes év utasforgalma, és 53 ezerrel több a múlt év azonos időszakához képest is.

Az adatokban nem szerepel még az advent hagyományosan kiemelkedő időszaka a programgazdag téli kínálattal és a szilveszteri pezsgéssel, amely évről évre tömegeket vonzanak. Így az év végi adatokkal együtt 2025 várhatólag a hazai turizmus történetének újabb sikeréve lesz.