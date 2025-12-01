szép-kártyaNemzetgazdasági Minisztériumhideg élelmiszer

Mától érvényes ez a fontos változás a Szép-kártyáknál

Mától él a kormány rendelkezése, aminek értelmében a kártyabirtokosok 2025. december 1. és 2026. április 30. között a kártyáikon rendelkezésre álló összegeket hideg élelmiszer vásárlására is fordíthatják a Szép-kártyáaikon lévő összegeket.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 11:44
illusztráció Forrás: Pexels
A Szép-kártya az egyik legnépszerűbb béren kívüli juttatási forma Magyarországon, amely a belföldi turizmus motorjaként kiemelten támogatja a magyar családok gondtalan pihenését. A kormány a családok anyagi mozgásterének további bővítése és a rendelkezésre álló összegek hasznosítása érdekében a Szép-kártya felhasználási lehetőségeinek átmeneti bővítéséről döntött – emlékeztet közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Így a kártyabirtokosok 2025. december 1. és 2026. április 30. között a kártyáikon rendelkezésre álló összegeket hideg élelmiszer vásárlására is fordíthatják. 

Ezáltal a kormány a Szép-kártyán keresztül nemcsak a hazai turizmust, hanem átmeneti jelleggel a kiskereskedelmi forgalom bővülését és a családok mindennapi vásárlásait is támogatja.

A kormány átmeneti jelleggel már korábban is lehetőséget biztosított arra, hogy a kártyabirtokosok döntésük szerint hideg élelmiszerek vásárlására is felhasználhassák a kártyáikon rendelkezésre álló összegeket. 

A kormány átmeneti jelleggel már korábban is lehetőséget biztosított arra, hogy a kártyabirtokosok döntésük szerint hideg élelmiszerek vásárlására is felhasználhassák a kártyáikon rendelkezésre álló összegeket.

A kormány a családok anyagi mozgásterének további bővítése, mindennapi vásárlásaik támogatása és a Szép-kártyákon jelenleg rendelkezésre álló több mint 96 milliárd forint felhasználása érdekében arról döntött, hogy 2025. december 1. és 2026. április 30. között átmenetileg ismét lehet Szép-kártyával hideg élelmiszert vásárolni. Az intézkedés döntési lehetőséget ad a családok kezébe, megkönnyítve mindennapi kiadásaikat, jelentős segítséget nyújtva számukra a karácsonyi készülődés során.

A szabályozás értelmében szinte minden olyan üzlet csatlakozhat, amely rendelkezik élelmiszer-kiskereskedelmi tevékenységi körrel, ide tartoznak az országos hálózatok, valamint azok a boltok, amelyek korábban is elfogadták a Szép-kártyát. 

Továbbra sem vásárolhatók Szép-kártyával alkoholtartalmú italok, tartós fogyasztási cikkek, valamint minden olyan termék, amely non-food kategóriába esik: textília, tisztító- és mosószer, kozmetikum, papíráru, újság vagy ajándékkártya, mivel az intézkedés célja a mindennapi élelmiszer-ellátás támogatása, nem pedig a kártya funkciójának teljes átalakítása.

A kormány azon dolgozik, hogy a magyar családok számára a mindennapi bevásárlások ne jelentsenek aránytalanul nagy terhet, ezért az adócsökkentések mellett folytatja a harcot az indokolatlan áremelésekkel szemben. Ennek első lépésként 2026. február 28-ig meghosszabbította, második lépésként mától további 13 termékre kiterjesztette az árréscsökkentést. A kormány azonban itt nem áll meg, minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is.

A kormány a 21 intézkedésből álló Új gazdaságpolitikai akcióterv részeként tovább bővítette a családok döntési lehetőségeit, így a kártyabirtokosoknak 2025 végéig még lehetőségük van a Szép-kártyára érkező juttatások 50 százalékának lakáscélú felhasználására is.

 

