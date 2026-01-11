Új korszak a villamosenergia-ellátásban: mit jelent valójában a 3000 MW energiatárolás?

Magyarország villamosenergia-rendszere néhány év alatt olyan átalakuláson ment keresztül, amelyhez hasonlóra évtizedek óta nem volt példa. A megújuló energia kapacitás ma már meghaladja a 9100 megawattot, amelynek döntő része, mintegy 8300 MW naperőművi kapacitás (háztartási, ipari, saját célra termelő ipari). Ez egy tízmilliós ország esetében európai összevetésben is rendkívül magas arány – mondta el lapunk megkeresésére Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő annak kapcsán, hogy a kormányzat az energiatárolók bővítését, fejlesztését tűzte ki célul. Az ok kézenfekvő, mivel a megújulók nagy léptékű bővülése egy új, fizikai korlátba ütköző problémát is teremtett: egyes időszakokban a termelés időben nem esik egybe a fogyasztással. A naperőművek termelése döntően dél körül van a csúcson, miközben a hazai villamosenergia-felhasználás jellemzően késő délután és este tetőzik. A rendszer ezért egyszerre küzd nappali, akár jelentős túltermeléssel és akár negatív áramtőzsdei árakkal és esti hiánnyal és adott esetben extrém magas tőzsdei árakkal – mutatott rá a szakértő.

A megújulóenergia-kapacitás ma már meghaladja a 9 100 megawattot, ez viszont időjárásfüggő kapacitás, nélkülözhetetlen a tárolási kapacitás fejlesztése

(Fotó: Kurucz Árpád)

Ez az oka annak, hogy egyre gyakrabban fordul elő, hogy napos időben vissza kell terhelni a Paksi Atomerőművet, miközben ugyanazon a napon este drága importáramot és itthon földgáztüzelésű erőműveket kell igénybe venni. Energetikai szempontból ez abszurd helyzet: adott esetben a legolcsóbb és legstabilabb hazai termelőegységet visszafogjuk, miközben később külföldről és fosszilis forrásból pótoljuk a hiányt. Ez így nem klímabarát, nem fenntartható nem szuverén és végképp nem gazdaságos. Arról nem is beszélve, hogy a Paksi Atomerőmű ilyen szempontból való visszaterhelése jelentős, negatív hatást gyakorol az egyes rendszerelemekre. Ez pedig hatást gyakorolhat a tervezett második üzemidő-hosszabbításra is.

Az energiatárolás nemzetstratégiai kérdés

Ebben a helyzetben válik stratégiai kérdéssé az energiatárolás.

A Czepek Gábor miniszterhelyettes által bejelentett háromezer megawattos energiatárolási cél nem technikai részlet, hanem rendszerszintű fordulat.

Egy ilyen léptékű akkumulátoros kapacitás már nemcsak lokális kiegyensúlyozást szolgál, hanem a teljes magyar villamosenergia-rendszer működését alakítja át.