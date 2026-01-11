Holnap érkezik a megemelt nyugdíj a bankszámlákra, februárban pedig még magasabb összegre lehet számítani

Hétfőn, január 12-én kezdi utalni a Magyar Államkincstár a megemelt nyugdíjakat. A kormány döntése értelmében 3,6 százalékkal nőtt a juttatások értéke, ráadásul a következő hónapban nem csak a szokásos (immár emelt összegű) nyugellátást kapják az érintettek, hanem jön a 13. havi nyugdíj, illetve a 14. havi nyugdíj első részlete is.

Januárban már az emelt összegű nyugdíj érkezik, februárban pedig még több pénz üti a nyugdíjasok markát. Fotó: MTI

A parlament decemberben szavazta meg a 14. havi nyugdíj folyósítását az idei évtől. Az intézkedéssel több lépésben építik be az időskorúak ellátásába a kifizetést. Az újabb pluszjuttatást pedig hasonló ütemezéssel vezetik be, mint korábban a 13. havi nyugdíjat.

Ez azt jelenti, hogy 2026-ban a februári nyugdíjjal együtt érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj egyheti összege.

Ez az első részlet átlagosan körülbelül 65 ezer forint pluszt jelent a nyugdíjasoknak. A tervezett ütem szerint a 14. havi nyugdíj teljes összegét 2029-ben kaphatják kézhez az érintettek. A februári utalás ennek ellenére különösen látványos lehet.

Egy átlagos, például 250 ezer forintos havi nyugdíj esetén a nyugdíjas megkapja a szokásos havi ellátást, a teljes 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi nyugdíj első, negyedrésznyi összegét. Ez egyetlen hónapban akár több mint félmillió forintot meghaladó bevételt is jelenthet.

A Magyar Államkincstár oldalán közzétett információkból kiderül az utalások időpontja, illetve ha valakinek az ellátást postai úton fizetik ki, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.

Fontos azonban tisztában lenni azzal, hogy a többletpénz csak azoknak jár, akik megfelelnek a jogszabályi feltételeknek. Az a nyugdíjas jogosult, aki a kifizetést megelőző évben már részesült ellátásban, és a folyósítás évének februárjában is élő jogosultsággal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy aki csak 2026 márciusában vagy később vonul nyugdíjba, az az adott évben már nem kapja meg ezeket az összegeket.

Fontos változás, amely az idei évtől lépett életbe, hogy az elhunyt nyugdíjasok után a hozzátartozók már nem jogosultak a 13. vagy a 14. havi nyugdíjra. Még akkor sem, ha az érintett januárban hunyt el, a jogosultság ugyanis kizárólag a kifizetés időpontjában életben lévő ellátottat illeti meg.