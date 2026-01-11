Az Európai Kézilabda-szövetség is kiemeli a nagy magyar bravúrt

Az Európa-liga csoportkörében az A jelű négyesben a Mosonmagyaróvár és a Thüringer HC mellett szerepel még még a Papp Nikolettát is a soraiban tudó román CS Minaur Baia Mare, valamint a norvég Larvik. A csoportkör hat fordulóból áll, amelyből a csoportok első két helyezettje jut tovább az egyenes kieséses szakaszba. A két mérkőzésből álló negyeddöntők négy győztese jut be a 2026. május 16–17-én megrendezendő négyes döntőbe.

Udvardi Laura (jobbra), a Mosonmagyaróvár és Jana Scheib, a német Thüringer játékosa. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A sorozatban ötödik kiírásban csoportkörös magyar klub – amely a görög OF Nea Ioniasz elleni kettős győzelemmel harcolta ki a főtáblás szereplést – jól, 3-1-gyel kezdte a mérkőzést a Thüringer ellen. Az első negyedóra után 7-7 állt az eredményjelzőn. A címvédő egy 3-0-s sorozattal tudott eltávolodni (9-12), a házigazda 13-13-nál egyenlített ki. Sőt a szünetre a vezetést is átvette a Mosonmagyaróvár, amely a középső posztokon több játékosát is nélkülözte sérülés miatt. A második játékrész eleje is szorosan alakult, az utolsó negyedórához érve azonban két találat volt a különbség Dragan Adzic vendéglátó csapata javára (27-25). Hat perccel a vége előtt 32-31 volt az állás, a vége pedig 36-34 lett.

Hazai részről Laetitia Quist nyolc, a végeredményt beállító Kukely Anna hat góllal járult hozzá a két pont otthon tartásához. A Thüringerben

Faragó Luca háromszor, Szabó Anna kétszer volt eredményes, az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge nem szerzett gólt. Johanna Reichert 16-szor (!) talált be, de a vendégek így is kikaptak.

A sorozat másik magyar résztvevője, a Mol Esztergom 18 órától a dán Nyköbing Falster vendégeként játssza története első csoportmérkőzését nemzetközi kupasorozatban.

A Rapid Bucuresti 32-32-es döntetlent játszott hazai pályán a Tertnes Bergen együttesével, a román csapatban Korsós Dorina három, Töpfner Alexandra egy gólt szerzett a sorozat honlapja alapján.

Női Európa-liga, csoportkör, 1. forduló, A csoport:

Motherson Mosonmagyaróvári KC–Thüringer HC (német) 36-34 (16-15)

lövések/gólok: 48/36, illetve 51/34

gólok hétméteresből: 3/3, illetve 7/6

kiállítások: 8, illetve 6 perc

A mérkőzés statisztikái itt tekinthetők meg.