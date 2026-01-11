mosonmagyaróváreurópa ligathüringer hc

Az Európai Kézilabda-szövetség is kiemeli a nagy magyar bravúrt

Bravúros szerepléssel kezdte a Motherson Mosonmagyaróvári KC női kézilabdacsapata a második számú európai kupasorozat, az Európa-liga csoportkörét. Az első fordulóban a Mosonmagyaróvár vasárnap hazai pályán a címvédő német Thüringer HC ellen lépett pályára – Kuczora Csenge, Szabó Anna és Faragó Luca együttese ellen –, és 36-34-es győzelmet aratott. Az Európai Kézilabada-szövetség X-oldala is kiemeli a magyar bravúrt.

Kukely Anna, a Mosonmagyaróvár játékosa a női kézilabda Európa-liga A csoportjának első fordulójában játszott Motherson Mosonmagyaróvári KC–Thüringer HC mérkőzésen a mosonmagyaróvári UFM Arénában 2026. január 11-én Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az Európa-liga csoportkörében az A jelű négyesben a Mosonmagyaróvár és a Thüringer HC mellett szerepel még még a Papp Nikolettát is a soraiban tudó román CS Minaur Baia Mare, valamint a norvég Larvik. A csoportkör hat fordulóból áll, amelyből a csoportok első két helyezettje jut tovább az egyenes kieséses szakaszba. A két mérkőzésből álló negyeddöntők négy győztese jut be a 2026. május 16–17-én megrendezendő négyes döntőbe.

Udvari Laura (jobbra), a Mosonmagyaróvár és Jana Leonie Scheib, a német Thüringer játékosa (Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség)
A sorozatban ötödik kiírásban csoportkörös magyar klub – amely a görög OF Nea Ioniasz elleni kettős győzelemmel harcolta ki a főtáblás szereplést – jól, 3-1-gyel kezdte a mérkőzést a Thüringer ellen. Az első negyedóra után 7-7 állt az eredményjelzőn. A címvédő egy 3-0-s sorozattal tudott eltávolodni (9-12), a házigazda 13-13-nál egyenlített ki. Sőt a szünetre a vezetést is átvette a Mosonmagyaróvár, amely a középső posztokon több játékosát is nélkülözte sérülés miatt. A második játékrész eleje is szorosan alakult, az utolsó negyedórához érve azonban két találat volt a különbség Dragan Adzic vendéglátó csapata javára (27-25). Hat perccel a vége előtt 32-31 volt az állás, a vége pedig 36-34 lett.

Hazai részről Laetitia Quist nyolc, a végeredményt beállító Kukely Anna hat góllal járult hozzá a két pont otthon tartásához. A Thüringerben
Faragó Luca háromszor, Szabó Anna kétszer volt eredményes, az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge nem szerzett gólt. Johanna Reichert 16-szor (!) talált be, de a vendégek így is kikaptak.

A sorozat másik magyar résztvevője, a Mol Esztergom 18 órától a dán Nyköbing Falster vendégeként játssza története első csoportmérkőzését nemzetközi kupasorozatban.

A Rapid Bucuresti 32-32-es döntetlent játszott hazai pályán a Tertnes Bergen együttesével, a román csapatban Korsós Dorina három, Töpfner Alexandra egy gólt szerzett a sorozat honlapja alapján.

Női Európa-liga, csoportkör, 1. forduló, A csoport:
Motherson Mosonmagyaróvári KC–Thüringer HC (német) 36-34 (16-15)

  • lövések/gólok: 48/36, illetve 51/34
  • gólok hétméteresből: 3/3, illetve 7/6
  • kiállítások: 8, illetve 6 perc 

A mérkőzés statisztikái itt tekinthetők meg.

Az Európai Kézilabda-szövetség X-oldala:

