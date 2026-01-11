Leó pápa köszönetet mondott az önkénteseknek + videó

Sikeresen zárult a jubileumi szent év, bár ez rendkívüli, összehangolt munkát igényelt Róma városától és a Vatikántól: 33 millió zarándok érkezett az Örök Városba a 2025-ös év során. A látogatók koordinálása, elhelyezése, a különböző találkozók helyszíneinek előkészítése, a biztonsági ellenőrzések garantálása hatalmas erőfeszítést jelentett a rendfenntartó erők és az önkéntesek számára. Fontos kiemelni, hogy a szent év zavartalan lebonyolítása lehetetlen lett volna az önkéntesek odaadó hozzájárulása nélkül. Több ezer segítő vett részt a zarándokok koordinálásában, eligazításában. Az ellenőrzéseket és a programok zavartalan lebonyolítását a rendőrségen és csendőrségen kívül a katonaság, a pénzügyőrség, a polgári védelem biztosította. Összesen hetvenezer egyenruhás ügyelt a rendre és a biztonságra. XIV. Leó pápa megköszönte az olasz és külön a római hatóságoknak az együttműködést.

Leó pápa köszönetet mondott az önkénteseknek. Fotó: AFP

Vatikánváros csendőrsége és Róma vezetése sikerként könyvelte el, hogy a tervezett programok mindegyikét gördülékenyen, különösebb fennakadás nélkül sikerült lebonyolítani. A szervezők a jubileumi évértékelőn úgy fogalmaztak, hogy a jubileumi modell sikeresnek bizonyult, követendő példának tekintik az elkövetkező évek kiemelkedő eseményeinek megszervezésében, sőt a soron következő, 2033-as jubileumkor is ezt a modellt fogják alkalmazni – írja a Juorno. A jubileumi év során korábban nem tapasztalt tömegek érkeztek Rómába. Nemcsak Ferenc pápa temetésére, de főképpen a XIV. Leó pápát megválasztó konklávéra. A Toscana Oggi olasz lap forrásai szerint

közel egymillióan érkeztek Rómába, hogy testközelből követhessék a konklávét, a fehér füst felszálltakor negyvenezren voltak a Szent Péter téren.

A jubileumi modell tehát sikeresnek bizonyult, a zarándokok és a turisták maradandó élményekkel tértek haza, és a rómaiak sem érezték azt, hogy megszállták az idegenek a városukat.