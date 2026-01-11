Leó pápa köszönetet mondott az önkénteseknek + videó

XIV. Leó pápaaudienciaVatikánpápaszentév

A héten befejeződött a jubileumi szent év. Az utólagos elemzések szerint sikeresnek tekinthető, hogy minden zavartalanul zajlott. A szent év során a vártnál is többen érkeztek az Örök Városba, hiszen Ferenc pápa temetése és a konklávé eseményei további zarándokokat vonzottak Rómába.

Jánosi Dalma
2026. 01. 11. 17:45
XIV. Leó pápa megköszönte az olasz és római hatóságoknak az együttműködést Forrás: AFP
Sikeresen zárult a jubileumi szent év, bár ez rendkívüli, összehangolt munkát igényelt Róma városától és a Vatikántól: 33 millió zarándok érkezett az Örök Városba a 2025-ös év során. A látogatók koordinálása, elhelyezése, a különböző találkozók helyszíneinek előkészítése, a biztonsági ellenőrzések garantálása hatalmas erőfeszítést jelentett a rendfenntartó erők és az önkéntesek számára. Fontos kiemelni, hogy a szent év zavartalan lebonyolítása lehetetlen lett volna az önkéntesek odaadó hozzájárulása nélkül. Több ezer segítő vett részt a zarándokok koordinálásában, eligazításában. Az ellenőrzéseket és a programok zavartalan lebonyolítását a rendőrségen és csendőrségen kívül a katonaság, a pénzügyőrség, a polgári védelem biztosította. Összesen hetvenezer egyenruhás ügyelt a rendre és a biztonságra. XIV. Leó pápa megköszönte az olasz és külön a római hatóságoknak az együttműködést. 

Vatikánváros csendőrsége és Róma vezetése sikerként könyvelte el, hogy a tervezett programok mindegyikét gördülékenyen, különösebb fennakadás nélkül sikerült lebonyolítani. A szervezők a jubileumi évértékelőn úgy fogalmaztak, hogy a jubileumi modell sikeresnek bizonyult, követendő példának tekintik az elkövetkező évek kiemelkedő eseményeinek megszervezésében, sőt a soron következő, 2033-as jubileumkor is ezt a modellt fogják alkalmazni – írja a Juorno. A jubileumi év során korábban nem tapasztalt tömegek érkeztek Rómába. Nemcsak Ferenc pápa temetésére, de főképpen a XIV. Leó pápát megválasztó konklávéra. A Toscana Oggi olasz lap forrásai szerint 

közel egymillióan érkeztek Rómába, hogy testközelből követhessék a konklávét, a fehér füst felszálltakor negyvenezren voltak a Szent Péter téren. 

A jubileumi modell tehát sikeresnek bizonyult, a zarándokok és a turisták maradandó élményekkel tértek haza, és a rómaiak sem érezték azt, hogy megszállták az idegenek a városukat.

XIV. Leó pápa megköszönte az olasz és a római hatóságoknak a jubileum alatt nyújtott együttműködést. A Szentatya hangsúlyozta, hogy kiváló a kapcsolat a Szentszék és Olaszország között. Szombat délelőtt a VI. Pál-teremben fogadta a jubileumi év során szolgálatot teljesítő önkéntes szervezetek tagjait, számolt be róla a Vatikán.

Köszönetet mondott nekik, hogy rész vettek a zarándokok segítésében, és arra buzdította őket, hogy fogadják hálával az élet ajándékát, tanúsítsanak szolidaritást a gyengékkel szemben, és legyenek a béke építői, hozzájárulva a világ megváltoztatásához.

A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy a remény ébren tartása mindenki közös feladata és felelőssége. Az audiencia végén hálája jeléül egy jubileumi feszületet ajándékozott az önkénteseknek, és áldását adta a munkájukra.

A szombati audiencián részt vett Giorgia Meloni, Olaszország miniszterelnöke is. 

A Szentatya a kihallgatás végén köszöntötte a kormányfőt, és a háláját fejezte ki a hatóságok és az önkéntesek elkötelezett együttműködéséért, akik nélkül a jubileumi események lebonyolítása lehetetlen lett volna. XIV. Leó pápa bejelentette, egy újabb szent év kezdődött Assisiben, melynek során Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára emlékeznek. Elmondta, hogy 2026-ban ellátogat az umbriai városba.

 

