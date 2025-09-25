Giorgia Meloni: A jelenlegi migrációs politika bűnözőket véd

Giorgia Meloni állást foglalt a teljesen nyitott határok ellen, és azt hangoztatta, hogy minden országnak joga van

megvédeni határait és állampolgárait, kiteljesíteni szuverenitását és kezelni a migrációt, hiszen az hatással van a lakóira.

La primera ministra italiana, Georgia Meloni, advierte contra las políticas migratorias fomentadas por la ONU o la Unión Europea que "terminan protegiendo a los criminales en nombre de los derechos humanos".https://t.co/FTAATnCqg8 — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 25, 2025

Az olasz kormányfő arról is beszélt, hogy a globalizáció nem a jó irányba tart, ezért ezen a téren is át kell gondolni a nemzetközi szabályozást.