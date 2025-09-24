Itt az ördögi terv: migránsokkal töltenék fel Ukrajnát

Az embereknek a kivándorlás rövid távon jó lehet, de az államnak nagyon rossz. Minél többen hagyják el az országot, annál rosszabb a jövő szempontjából

– fogalmazott Kuleba, hozzátéve, hogy így főként idősek maradnak otthon, ami a nyugdíjrendszert is fenntarthatatlanná teszi. A volt miniszter szerint „a fiatalok inkább tüntetnek, az idősek viszont szavaznak, és ők olyan politikusokat választanak majd, akik nem emelik a nyugdíjkorhatárt”. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az országot továbbra is azok fogják építeni, „akiknek valóban fontos, és akik hajlandóak dolgozni érte” – bár szerinte ez kisebbségben marad.

Ukrajna nehéz idők előtt áll

Semmi jót nem látok a demográfiai helyzetben. Még a háború előtt is Ukrajna volt Európa legrosszabb helyzetben lévő országa ezen a téren. Ezért lehet, hogy meg kell nyitnunk a határokat migránsok előtt. Bangladesből, Nepálból, Indiából, a Fülöp-szigetekről vagy Vietnámból szívesen jönnének. Nehéz idők előtt állunk

– mondta Kuleba. A legfrissebb adatok szerint a háború kitörése óta a Nyugat-Európába költözött ukránok többsége nem tervezi a hazatérést. Andrij Hajduckij közgazdász és migrációs szakértő úgy véli: a Nagy-Britanniában, Németországban, Hollandiában vagy Írországban dolgozók inkább ott maradnak, míg a lengyel, cseh, magyar vagy moldovai vendégmunkások egy része visszatérhet, amint a hadiállapot véget ér.

A súlyos népesedési válság más jelekben is tetten érhető: az idei tanévben 62 ezerrel kevesebb elsős kezdte meg tanulmányait, mint tavaly – hívta fel a figyelmet Szerhij Babak, a parlament oktatási bizottságának elnöke.

Vaszil Voskobojnik, az ukrán migrációs hivatal vezetője még borúlátóbban nyilatkozott: