Itt az ördögi terv: migránsokkal töltenék fel Ukrajnát

Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

Az egykori külügyminiszter szerint a háború és a tömeges kivándorlás miatt drámai demográfiai válság fenyegeti Kijevet. Dmitro Kuleba szerint Ukrajna kénytelen lehet megnyitni határait bangladesi, nepáli, indiai, vietnámi és filippínó vendégmunkások előtt.

Szabó István
Forrás: Unian.ua2025. 09. 24. 20:43
Rengetegen menekültek a háború elől el Ukrajnából, az országot demográfiai válság fenyegeti Fotó: Virginie Nguyen Hoang Forrás: Hans Lucas/AFP
Ukrajna jövőjét a háború mellett egyre inkább a demográfiai katasztrófa is fenyegeti. 

Ukrajna
Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter (Fotó: Anadolu/AFP/ Selcuk Acar)

Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter a Novini.Live csatornának adott interjúban arról beszélt: a fronton zajló harcok mellett a tömeges kivándorlás is hatalmas sebet ejt az országon, és emiatt Kijevnek a jövőben külföldi – elsősorban ázsiai – munkaerő befogadására lehet szüksége, írja az Unian.ua.

Az embereknek a kivándorlás rövid távon jó lehet, de az államnak nagyon rossz. Minél többen hagyják el az országot, annál rosszabb a jövő szempontjából

– fogalmazott Kuleba, hozzátéve, hogy így főként idősek maradnak otthon, ami a nyugdíjrendszert is fenntarthatatlanná teszi. A volt miniszter szerint „a fiatalok inkább tüntetnek, az idősek viszont szavaznak, és ők olyan politikusokat választanak majd, akik nem emelik a nyugdíjkorhatárt”. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az országot továbbra is azok fogják építeni, „akiknek valóban fontos, és akik hajlandóak dolgozni érte” – bár szerinte ez kisebbségben marad.

Ukrajna nehéz idők előtt áll

Semmi jót nem látok a demográfiai helyzetben. Még a háború előtt is Ukrajna volt Európa legrosszabb helyzetben lévő országa ezen a téren. Ezért lehet, hogy meg kell nyitnunk a határokat migránsok előtt. Bangladesből, Nepálból, Indiából, a Fülöp-szigetekről vagy Vietnámból szívesen jönnének. Nehéz idők előtt állunk

– mondta Kuleba. A legfrissebb adatok szerint a háború kitörése óta a Nyugat-Európába költözött ukránok többsége nem tervezi a hazatérést. Andrij Hajduckij közgazdász és migrációs szakértő úgy véli: a Nagy-Britanniában, Németországban, Hollandiában vagy Írországban dolgozók inkább ott maradnak, míg a lengyel, cseh, magyar vagy moldovai vendégmunkások egy része visszatérhet, amint a hadiállapot véget ér.

A súlyos népesedési válság más jelekben is tetten érhető: az idei tanévben 62 ezerrel kevesebb elsős kezdte meg tanulmányait, mint tavaly – hívta fel a figyelmet Szerhij Babak, a parlament oktatási bizottságának elnöke.

Vaszil Voskobojnik, az ukrán migrációs hivatal vezetője még borúlátóbban nyilatkozott:

A fiatalok többsége nem fog hazatérni. Kivel maradnak akkor a lányok Ukrajnában, ha nem lesz elég fiú? Elmennek majd Nyugatra. Az, hogy most itt tanulnak, nem garancia arra, hogy a jövőben itt akarnak dolgozni.

Borítókép: Rengetegen menekültek el a háború elől Ukrajnából, az országot demográfiai válság fenyegeti (Fotó: Hans Lucas/AFP/Virginie Nguyen Hoang)

