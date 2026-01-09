Rövidebb tanítással, elmaradó színházi előadásokkal készülnek Somogyban és Baranyában az ónos esőre

A várható ónos eső miatt Somogy vármegye iskoláinak túlnyomó többségében rövidített órákat tartottak vagy a délutáni foglalkozásokat törölték pénteken, Somogyban és Baranyában kulturális rendezvények, köztük színházi előadások maradnak el.

(Fotó: MW/Ladóczki Balázs)

Kaposváron a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a Facebook-oldalán arról tájékoztatott, hogy az extrém időjárási körülményekre tekintettel délben leállította a hulladékgyűjtést és bezárta létesítményeit, a többlethulladékot a következő alkalommal szállítja el.

A Csiky Gergely Színház ugyancsak a Facebookon tudatta közönségével, hogy nem tartják meg a Bolha a fülbe című előadásukat, amelyet február 20-án pótolnak.

A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola is a közösségimédia-felületén adta hírül, hogy délelőtt 11 órakor bezárt, az intézményben sem tanítás, sem egyéb munkavégzés nem lesz.

Siófok polgármestere, Lengyel Róbert a Facebook-oldalán azt írta, hogy a városüzemeltetési cégnek az országos sóhiány ellenére sikerült végül jelentősebb mennyiségű szóróanyaghoz jutnia, amelyet speciális granulátummal kevernek, így próbálják a csúszásokat megelőzni a főbb közlekedési útvonalakon, a legforgalmasabb járdákon, egyéb nagyobb forgalmú közterületeken.

A településvezető közölte azt is, hogy a jegyzővel egyeztetve rövidített munkanapot rendelt el a polgármesteri hivatalban.

A Balaton-parti városban működő Kálmán Imre Művelődési Központ az önkormányzat honlapján jelentette be, hogy a péntek estére tervezett Újévi gálát más időpontban tartják meg.

Marcaliban pénteken nem nyitott ki a városi fürdő és a kulturális korzó, a művelődési házban elmarad az esti koncert.

Barcs városa a Facebook-oldalán arról adott hírt, hogy a helyi iskolákban biztonsági intézkedéseket vezettek be: kevesebb órát tartottak meg, a vidéki tanulókat korábban hazaengedték, és rugalmasan kezelik a hiányzásokat. Ugyancsak kevesebb órát tartottak meg Nagyatád iskoláiban is.

Pécsen a helyi buszvállalat a várható fennakadásokra figyelmezteti az utasokat, míg a városüzemeltetési társaság a lakosokat síkosságmentesítésre, a mecseki parkerdő látogatásának mellőzésére kéri, a kulturális intézmények egy része pedig bezár pénteken délután a városban.