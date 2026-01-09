ónos esőiskolaönkormányzat

Rövidebb tanítással, elmaradó színházi előadásokkal készülnek Somogyban és Baranyában az ónos esőre

Több településen rövidített tanítást rendeltek el, az önkormányzatok jellemzően korábban bezárnak, és minden közlekedőt óvatosságra intenek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 09. 15:59
A várható ónos eső miatt Somogy vármegye iskoláinak túlnyomó többségében rövidített órákat tartottak vagy a délutáni foglalkozásokat törölték pénteken, Somogyban és Baranyában kulturális rendezvények, köztük színházi előadások maradnak el.

havazás Budapest
(Fotó: MW/Ladóczki Balázs)

Kaposváron a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a Facebook-oldalán arról tájékoztatott, hogy az extrém időjárási körülményekre tekintettel délben leállította a hulladékgyűjtést és bezárta létesítményeit, a többlethulladékot a következő alkalommal szállítja el.

A Csiky Gergely Színház ugyancsak a Facebookon tudatta közönségével, hogy nem tartják meg a Bolha a fülbe című előadásukat, amelyet február 20-án pótolnak.

A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola is a közösségimédia-felületén adta hírül, hogy délelőtt 11 órakor bezárt, az intézményben sem tanítás, sem egyéb munkavégzés nem lesz.

Siófok polgármestere, Lengyel Róbert a Facebook-oldalán azt írta, hogy a városüzemeltetési cégnek az országos sóhiány ellenére sikerült végül jelentősebb mennyiségű szóróanyaghoz jutnia, amelyet speciális granulátummal kevernek, így próbálják a csúszásokat megelőzni a főbb közlekedési útvonalakon, a legforgalmasabb járdákon, egyéb nagyobb forgalmú közterületeken.

A településvezető közölte azt is, hogy a jegyzővel egyeztetve rövidített munkanapot rendelt el a polgármesteri hivatalban.

A Balaton-parti városban működő Kálmán Imre Művelődési Központ az önkormányzat honlapján jelentette be, hogy a péntek estére tervezett Újévi gálát más időpontban tartják meg.

Marcaliban pénteken nem nyitott ki a városi fürdő és a kulturális korzó, a művelődési házban elmarad az esti koncert.

Barcs városa a Facebook-oldalán arról adott hírt, hogy a helyi iskolákban biztonsági intézkedéseket vezettek be: kevesebb órát tartottak meg, a vidéki tanulókat korábban hazaengedték, és rugalmasan kezelik a hiányzásokat. Ugyancsak kevesebb órát tartottak meg Nagyatád iskoláiban is.

Pécsen a helyi buszvállalat a várható fennakadásokra figyelmezteti az utasokat, míg a városüzemeltetési társaság a lakosokat síkosságmentesítésre, a mecseki parkerdő látogatásának mellőzésére kéri, a kulturális intézmények egy része pedig bezár pénteken délután a városban.

A pécsi városüzemeltetési feladatokat ellátó Biokom NKft. arról tájékoztatta közleményben az MTI-t, hogy a cég már délelőtt megkezdte a gépi és kézi síkosságmentesítést, egyben arra kérte a helyieket, hogy lehetőségeikhez mérten gondoskodjanak az ingatlanjaik előtti járda- és útszakaszok síkosságmentesítéséről.

Arra kérték az embereket, hogy a délutáni órákban már csak az induljon útnak a városban, akinek feltétlenül szükséges, továbbá hogy az ónos eső alatt, illetve az azt követő órákban a parkerdei területeket ne látogassák, és a hétvégén is csak fokozott elővigyázatossággal tegyék az ágleszakadás veszélye miatt.

A városi közösségi közlekedési feladatokat ellátó Tüke Busz Zrt. azt közölte, hogy a megváltozott útviszonyok és közlekedési körülmények okozhatnak átmeneti fennakadásokat a közösségi közlekedésben, s kérték: csak azok induljanak útnak, akiknek ez elengedhetetlenül szükséges.

A Pécsi Nemzeti Színház azt közölte, hogy a teátrum pénteki előadásai elmaradnak, azokat később pótolják. A pécsi világörökségi és kulturális intézmények egy jelentős részét üzemeltető Zsolnay Örökségkezelő NKft. arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az ónos eső miatt a pécsi világörökségi helyszínek, valamint a Zsolnay kulturális negyed kiállításai zárva tartanak január 9-én.

A vármegye iskoláinak túlnyomó részében rövidített órákat tartanak vagy a délutáni foglalkozásokat törölték, hogy a diákok és a dolgozók biztonságos körülmények között juthassanak haza.

Borítókép: A behavazott Budapest (Fotó: MW/Ladóczki Balázs)


Bayer Zsolt
idezojelekeurópai unió

Mikor takarítják már el?

Bayer Zsolt avatarja

Ez már nem unió, nem a tagállamok érdekeit szem előtt tartó, azért munkálkodó szövetség.

