Rendkívüli

Újabb bejelentést tett az operatív törzs

Mohuszemétszállításhavazásoperatív törzs

A hóhelyzet a szemétgyűjtést is nehezíti

A Mohu együttműködik az operatív törzzsel, hogy a hóhelyzetben is eljussanak a kukásautók a településekre.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 09. 15:26
Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kialakult hóhelyzet miatt az elmúlt napokban a kukásautók mintegy harminc településre nem jutottak el, így ott később történik meg a lakossági hulladék begyűjtése. A Mohu folyamatosan együttműködik az operatív törzzsel, hogy az érintett szervek megtisztítsák a településekre vezető utakat és a Mohu partnereinek kukásautói eljussanak mindenhova – közölte a társaság pénteken.

havazás Budapest
Fotó: Havran Zoltán

A havazás és a fagyos útviszonyok a hulladékbegyűjtés biztonságos és folyamatos ellátását is befolyásolják.

 

A tartós, akár a mínusz 10 Celsius-fok alatti fagy jelentősen rontja a síkosságmentesítés céljából úttestre szórt ipari só olvasztási képességét. A közlekedési feltételek közvetlenül akadályozhatják a hulladékszállító célgépek munkáját, így a háztartások üzemszerű megközelítése korlátozottá válhat.

 

Mint írták, minden esetben igyekeznek a lehető legrövidebb időn belül megszervezni a kieső járatok pótlását és csökkenteni a késést, amint az útviszonyok ezt lehetővé teszik. 

Továbbra is kérjük a lakosság megértését és türelmét; amint az útviszonyok engedik, célgépeink mindenhonnan el fogják szállítani a hulladékot – fogalmazott a Mohu. A társaság egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy a hulladékgyűjtő tartályokat a begyűjtés napjának megfelelően a továbbiakban is helyezzék ki, a kint lévőket azok ürítéséig lehetőség szerint ne húzzák vissza.

A hóhelyzet kapcsán arra is felhívták a lakosok figyelmét, hogy fagypont alatti hőmérsékleten a folyékony hulladék belefagy a tartályba, ami lehetetlenné teszi az ürítést és akár a kuka falának megrepedéséhez is vezethet, így fontos, hogy ilyen típusú hulladékot ne dobjanak a kukákba ebben az időszakban. Javasolják emellett a tartály felső peremének és a fedél illeszkedési pontjainak tisztán és jégmentesen tartását, hogy az ürítésnél a kuka könnyen nyitható legyen.

 

A kihelyezett zsákokat a lehulló hó, illetve az úttisztítást végző hókotrók könnyen betemethetik, emiatt a szállítók nehezen vagy egyáltalán nem veszik észre azokat. Ezért a társaság mindenkit arra kér, hogy a gyűjtőedényeket és zsákokat jól látható helyre készítsék ki.

 

Az elmaradt szállítás pótlásának idejével kapcsolatban az illetékes területi szolgáltatók tudnak tájékoztatást adni. A szolgáltatók ügyfélszolgálati elérhetőségei megtalálhatóak a hulladékszállítási díj számlalevelének első oldalán, illetve a Mohu honlapján, a település irányítószámának megadását követően – áll a társaság közleményében.

Borítókép: A felvétel illusztráció (Fotó: Mirkó István)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

add-square A tél legkeményebb időszaka jön

Rövidebb tanítással, elmaradó színházi előadásokkal készülnek Somogyban és Baranyában az ónos esőre

A tél legkeményebb időszaka jön 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekegyesült államok

A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

Horváth József avatarja

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu