Csizmadia László, Civilek.Info: „Ma már az elmúlt évek tanulsága szerint a Karácsonyra szavazók is beismerik, hogy rosszul választottak, mert szembesülnek önös egójával, pártpolitikusi ambícióival, amely háttérbe szorította a rábízott gazdálkodás fontosságát. A tények makacsak. A budapesti önkormányzat a csőd szélén táncol. Ezt nemcsak önbevallásából ismerjük, hanem a Moody’s vizsgálata is ezt tükrözte. Budapest hitelképessége a bóvli kategóriába került. Megtehetném, hogy napestig sorolom a Mekk mesternek felcsapott főpolgármester korrupciógyanús ügyeit, a meg nem tett, polgárok által elvárt intézkedéseket, de reménykedünk, hogy előbb-utóbb a törvények szigora eléri (Lánchíd-beruházás, az önkormányzati hivatal eladásának hullámai vagy éppen a Rákosrendezővel kapcsolatos pénzmozgások miatt). Már a vak is látja, hogy a hiba nem a fővárosi polgárok rossz látásában keresendő.”