Az ukrán külügy győzelmet hirdetett, Magyarország nem hátrál

Magyarország nem hátrál meg az ukrán politikai zsarolástól, hanem Szlovákiával együtt megvédi magát – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján Ukrajna győzelmet hirdetett, a Tisza Pártot is magában foglaló Európai Néppárt (EPP) pedig azon van, hogy tovább eszkalálja a vérontást, a háborúban álló országot mielőtt berántsa az EU-ba – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

2026. 02. 25. 1:00
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
Győzelmet hirdetett az ukrán külügyminisztérium az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján. A tárca által közzétett nyilatkozat szerint „stratégiailag legyőzték” Oroszországot, ugyanakkor terjedelmes követeléslistával álltak elő partnereik felé, a szankciók és a katonai támogatás fokozásától a biztonsági garanciákig. Ukrajna köszönetét fejezte ki Donald Trump amerikai elnöknek a béke érdekében tett erőfeszítéseiért, a kompromisszumokat azonban az orosz féltől várja a háborúban álló ország.

A Magyar Péteréket is soraiban tudó EPP a háború eszkalálását és Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását sürgeti
A Magyar Péteréket is soraiban tudó EPP a háború eszkalálását és Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását sürgeti (Fotó: AFP)

A Magyar Péter-féle Tisza Pártot is soraiban tudó Európai Néppárt (EPP) a vérontás folytatására, sőt a háború eszkalálására uszít a szomorú évfordulón. Az EPP legújabb állásfoglalásában arra szólítja fel a tagállamokat, hogy adjanak át Patriot légvédelmi rendszereket Kijevnek, Németországtól pedig kifejezetten a nagy hatótávolságú Taurus rakéták szállítását követeli az EPP, amelyekkel mélységi csapásokat lehetne mérni orosz területre. Magyar Péterék pártszövetsége még egy módon támogatná Ukrajnát: a pártszövetség egyik lett EP-képviselője, Sandra Kalniete a háborúban álló ország európai uniós csatlakozási folyamatának felgyorsítását követelte.

Ha már ukrán EU-csatlakozás: az uniós bővítési biztos ismét arról beszélt, hogy Ukrajna kedvéért radikálisan átírnák a csatlakozási szabályokat. Marta Kos szerint a jelenlegi rendszer békeidőkre készült, amikor a jelölteknek volt idejük a reformok végrehajtására. Ukrajnának azonban Kos érvelése szerint nincs ideje, ezért új megközelítésre van szükség.

Magyarország nyitott a diverzifikációra , de nem fogja lecserélni a meglévő olcsó és megbízható energiaforrásokat drágábbakra és kevésbé megbízhatókra, ez ugyanis a rezsicsökkentés feladásával járna – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban. A tárcavezető elmondta, hogy Ukrajna politikai zsarolást követ el Magyarországgal és Szlovákiával szemben, azonban „a szlovák kormánnyal közösen megvédjük magunkat”.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Odrobina Kristóf
