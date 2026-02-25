Az ukrán külügy győzelmet hirdetett, Magyarország nem hátrál

Győzelmet hirdetett az ukrán külügyminisztérium az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján. A tárca által közzétett nyilatkozat szerint „stratégiailag legyőzték” Oroszországot, ugyanakkor terjedelmes követeléslistával álltak elő partnereik felé, a szankciók és a katonai támogatás fokozásától a biztonsági garanciákig. Ukrajna köszönetét fejezte ki Donald Trump amerikai elnöknek a béke érdekében tett erőfeszítéseiért, a kompromisszumokat azonban az orosz féltől várja a háborúban álló ország.

A Magyar Péteréket is soraiban tudó EPP a háború eszkalálását és Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását sürgeti (Fotó: AFP)

A Magyar Péter-féle Tisza Pártot is soraiban tudó Európai Néppárt (EPP) a vérontás folytatására, sőt a háború eszkalálására uszít a szomorú évfordulón. Az EPP legújabb állásfoglalásában arra szólítja fel a tagállamokat, hogy adjanak át Patriot légvédelmi rendszereket Kijevnek, Németországtól pedig kifejezetten a nagy hatótávolságú Taurus rakéták szállítását követeli az EPP, amelyekkel mélységi csapásokat lehetne mérni orosz területre. Magyar Péterék pártszövetsége még egy módon támogatná Ukrajnát: a pártszövetség egyik lett EP-képviselője, Sandra Kalniete a háborúban álló ország európai uniós csatlakozási folyamatának felgyorsítását követelte.