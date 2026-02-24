Stratégiailag már legyőzték az oroszokat?

Ukrajna külügyminisztériuma a háború kezdetének negyedik évfordulója alkalmából kiadott, terjedelmes közleményében emlékeztetett: a harcok valójában nem négy, hanem tizenkét éve, 2014-ben kezdődtek. A tárca értékelése szerint Moszkva célja nem csupán Ukrajna leigázása, hanem a nemzetközi jogon alapuló globális rend szisztematikus lerombolása és az ENSZ Alapokmányának semmibevétele.

Ukrajna stratégiailag már legyőzte Oroszországot? Fotó: AFP

A dokumentum hangvétele a megszokott harcias retorikát követi, éles szavakkal bírálva a Kreml birodalmi ambícióit. Az ukrán diplomácia szerint Oroszország az erő politikájának elvét igyekszik visszaerőltetni a világpolitikába, miközben állami szintű terrorizmust alkalmaz. A közlemény külön kitér a civil infrastruktúra elleni téli támadásokra, amelyeket humanitárius katasztrófa előidézésére tett kísérletként értékelnek, sőt a nukleáris incidensek kockázatának szándékos növelésével is megvádolják az orosz felet.

A kijevi vezetés helyzetértékelése szerint Oroszország stratégiai értelemben már vereséget szenvedett, mivel birodalmi céljait nem tudta megvalósítani, Ukrajna pedig megőrizte államiságát.

A nyilatkozat hangsúlyozza: Ukrajna ma már Európa egyik kulcsfontosságú hatalmi központja, amelynek hadserege a nyugati szövetségesek támogatásával tartja fel a teljes euroatlanti közösséget fenyegető orosz hadigépezetet.

„Ukrajna a világon bárki másnál jobban szeretné befejezni a háborút és helyreállítani a békét országában” – olvasható a nyilatkozatban, de ennek némiképp ellentmond, hogy néhány mondattal később már fokozott katonai és gazdasági nyomást követelnek.

Ukrajna nagyra értékeli Donald Trump elnök és az Egyesült Államok békefenntartó erőfeszítéseit, amelyekben az európai országok és más partnerek is aktívan részt vesznek – áll a dokumentumban, amely egyúttal konstruktív lépéseket követel Moszkvától.

A diplomáciai gesztusok mellett azonban az ukrán igények listája változatlanul hosszú.

A külügyminisztérium továbbra is a nyomásgyakorlás fokozását követeli a nemzetközi közösségtől. Ebbe beletartozik az Oroszországi Föderáció teljes politikai elszigetelése, a szankciók kiterjesztése, valamint a befagyasztott orosz vagyon teljes körű felhasználása Ukrajna támogatására. Sőt Kijev egy radikális javaslattal is előállt: teljes beutazási tilalmat követelnek Európába és a G7 országaiba minden olyan orosz állampolgár és családtagjaik számára, akik részt vettek az agresszióban.