Brüsszel Putyin legyőzéséről álmodik

A közlemény emlékeztet: Oroszország négy évvel ezelőtt indította el teljes körű és jogellenes agressziós háborúját Ukrajna ellen. Az uniós vezetők ismét tiszteletüket fejezték ki az ukrán nép rendíthetetlen kitartása és elszántsága előtt.

Brüsszel kiáll Ukrajna mellett (Fotó: AFP)

Brüsszel Ukrajna mellett

Hangsúlyozták: Moszkva nem érte el katonai céljait, és mivel nem tud előrenyomulni a frontvonalon, szándékosan polgári és kritikus infrastruktúrát – köztük energetikai létesítményeket, kórházakat, iskolákat és lakóépületeket – támad, különösen a tél közepén.

Az Európai Unió célja egy átfogó, igazságos és tartós béke, amely Ukrajna szuverenitásán és területi integritásán alapul.

Egyetlen ország sem kebelezheti be szomszédját. A határokat nem lehet erővel megváltoztatni. Az agresszort nem lehet jutalmazni

– fogalmaztak. A jelenlegi kihívásokkal teli nemzetközi és geopolitikai környezetben kiemelték a transzatlanti és globális szolidaritás fenntartásának fontosságát.

A közlemény szerint az EU 2022 óta közel 200 milliárd euró támogatást nyújtott Ukrajnának, és az európai vezetők további 90 milliárd eurós csomagról állapodtak meg a 2026–2027-es időszakra, hogy Kijev fedezni tudja sürgős költségvetési és védelmi kiadásait.

A csomagból 60 milliárd eurót katonai célokra fordítanak, az első kifizetésre a lehető leghamarabb sor kerül.

Emlékeztettek: az EU és tagállamai a téli időszakban példátlan energiasegítséget biztosítottak Ukrajnának, valamint légvédelmi és drónelhárító rendszereket, továbbá humanitárius támogatást juttattak el az országba. Új sürgősségi csomag is készül generátorok és humanitárius segélyek szállítására. Az energiaellátás megerősítése érdekében az EU Kijevvel közösen új energiabiztonsági és felkészültségi terven dolgozik, amely az elektromos hálózatok helyreállítására és megerősítésére, a megrongálódott erőművek gyors újraindítására, valamint a decentralizált megújuló energiatermelés gyors telepítésére összpontosít.

A nyilatkozat szerint Vlagyimir Putyin pusztító háborúja hosszú távon Oroszországot is kimeríti, az EU pedig eltökélt abban, hogy tovább növeli a nyomást Moszkvára, különösen az energiaszektor és a pénzügyi ágazat területén, valamint további intézkedéseket hoz az úgynevezett árnyékflotta ellen.

Az uniós vezetők jelezték: a harcok lezárását követően az EU és tagállamai – hatásköreiknek megfelelően – készek hozzájárulni olyan erős és hiteles biztonsági garanciákhoz, amelyek biztosítják, hogy Oroszország soha többé ne támadhassa meg Ukrajnát.

Kiemelték továbbá, hogy Oroszországnak felelnie kell az elkövetett bűncselekményekért és az okozott károkért. Az EU elkötelezett az Ukrajna elleni agresszió bűntette ügyében felállítandó különleges törvényszék, valamint az Ukrajnával foglalkozó nemzetközi kárigénybizottság működésének mielőbbi elindítása mellett, az Európa Tanács keretében.

A közlemény szerint Ukrajna jövője egy biztonságos és prosperáló Európai Unióban van.

Az ország a rendkívül nehéz körülmények ellenére jelentős előrelépést tett a csatlakozási reformok terén, és teljes mértékben számíthat az EU támogatására a csatlakozási folyamatban és a háború utáni újjáépítésben – írták.

Kiállunk Ukrajna mellett. Az igazságos és tartós békéért. Egy erős és szuverén Ukrajnáért egy erős és szuverén Európában

– zárták a közös nyilatkozatot az uniós vezetők.

Mark Rutte NATO-főtitkár ugyancsak kedden Brüsszelben hangsúlyozta: a szövetség továbbra is kiáll Ukrajna mellett. A főtitkár emlékeztetett: a háború 2022. február 24-én kezdődött, és a szövetség azóta is támogatja Ukrajnát.

A NATO a kezdetektől Ukrajna mellett állt. Ma is önök mellett állunk, és a jövő kihívásai során is kitartunk

– fogalmazott. Mark Rutte hangsúlyozta: elengedhetetlen, hogy Ukrajna továbbra is megkapja a szükséges katonai, pénzügyi és humanitárius támogatást. A katonai segítségnyújtást létfontosságúnak nevezte, ugyanakkor hozzátette:

Ukrajnának többre van szüksége.

„Egy segítségígéret nem vet véget a háborúnak. Ukrajnának ma és minden nap lőszerre van szüksége, amíg a vérontás véget nem ér” – mondta. A NATO főtitkára arra is felszólította a tagállamokat, hogy tegyenek kötelezettségvállalásokat az Ukrajnában megteremtendő béke biztosítására a harcok lezárultát követően.

Amikor a harcok végül véget érnek, a békének tartósnak kell maradnia

– hangsúlyozta.

Hozzátette: ehhez erős ukrán fegyveres erőkre van szükség, amelyek képesek az elrettentésre és az ország megvédésére, valamint hatékony biztonsági garanciákra Ukrajna partnerei – Európa, Kanada és az Egyesült Államok – részéről.

Az ukrán emberek igazságos és tartós békét érdemelnek. Az ő biztonságuk a mi biztonságunk. Európában nem lehet valódi béke Ukrajnában megvalósuló valódi béke nélkül

– fogalmazott a NATO főtitkára.

