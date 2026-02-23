Rendkívüli

Szlovákia leállítja az Ukrajnának nyújtott sürgősségi áramellátást + videó

KallasPutyinorosz-ukrán háború

Kallas olyan ütést mért Putyinra, amit biztos nem él túl

Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő szerint a békéhez nem Kijevnek, hanem Moszkvának kell engedményeket tennie. Kaja Kallas a háború negyedik évfordulója előtt szimbolikus gesztussal állt ki Ukrajna mellett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 17:06
Kaja Kallas magyar és szlovák katonák Ukrajnába küldését pedzegette
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Forrás: AFP
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a közösségi oldalán üzent a háború negyedik évfordulója előtt. A bejegyzés központi eleme a napraforgó volt – Ukrajna nemzeti virága –, amely az ukrán nép kitartását és erejét jelképezi.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az uniós külügyminiszterek napraforgóvirágos kitűzőt viseltek, ezzel demonstrálva Európa „rendíthetetlen támogatását”. A gesztus azonban inkább szimbolikus, mintsem stratégiai jelentőségű egy olyan konfliktusban, amelyben a frontvonalakon továbbra is a fegyverek döntenek.

Kallas bejegyzésében hangsúlyozta: Moszkva négy év alatt nem érte el stratégiai céljait. Úgy fogalmazott, a béketárgyalásokon jelenleg úgy tűnik, a nyomás Ukrajnára nehezedik, ám ha valódi és tartós békét akar a nemzetközi közösség, akkor Oroszországtól is engedményeket kell látni.

Nem az ukrán hadsereg az akadálya a békének, hanem az orosz hadsereg

– írta bejegyzésében, ahol megmutatta a napraforgós kitűzőket is, a csodafegyvert Putyin ellen. 

Borítókép: Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: AFP)

