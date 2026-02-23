Kallas olyan ütést mért Putyinra, amit biztos nem él túl

Az uniós külügyminiszterek napraforgóvirágos kitűzőt viseltek, ezzel demonstrálva Európa „rendíthetetlen támogatását”. A gesztus azonban inkább szimbolikus, mintsem stratégiai jelentőségű egy olyan konfliktusban, amelyben a frontvonalakon továbbra is a fegyverek döntenek.

Kallas bejegyzésében hangsúlyozta: Moszkva négy év alatt nem érte el stratégiai céljait. Úgy fogalmazott, a béketárgyalásokon jelenleg úgy tűnik, a nyomás Ukrajnára nehezedik, ám ha valódi és tartós békét akar a nemzetközi közösség, akkor Oroszországtól is engedményeket kell látni.

Nem az ukrán hadsereg az akadálya a békének, hanem az orosz hadsereg

– írta bejegyzésében, ahol megmutatta a napraforgós kitűzőket is, a csodafegyvert Putyin ellen.