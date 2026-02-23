Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a közösségi oldalán üzent a háború negyedik évfordulója előtt. A bejegyzés központi eleme a napraforgó volt – Ukrajna nemzeti virága –, amely az ukrán nép kitartását és erejét jelképezi.
Kallas olyan ütést mért Putyinra, amit biztos nem él túl
Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő szerint a békéhez nem Kijevnek, hanem Moszkvának kell engedményeket tennie. Kaja Kallas a háború negyedik évfordulója előtt szimbolikus gesztussal állt ki Ukrajna mellett.
Az uniós külügyminiszterek napraforgóvirágos kitűzőt viseltek, ezzel demonstrálva Európa „rendíthetetlen támogatását”. A gesztus azonban inkább szimbolikus, mintsem stratégiai jelentőségű egy olyan konfliktusban, amelyben a frontvonalakon továbbra is a fegyverek döntenek.
Kallas bejegyzésében hangsúlyozta: Moszkva négy év alatt nem érte el stratégiai céljait. Úgy fogalmazott, a béketárgyalásokon jelenleg úgy tűnik, a nyomás Ukrajnára nehezedik, ám ha valódi és tartós békét akar a nemzetközi közösség, akkor Oroszországtól is engedményeket kell látni.
Nem az ukrán hadsereg az akadálya a békének, hanem az orosz hadsereg
– írta bejegyzésében, ahol megmutatta a napraforgós kitűzőket is, a csodafegyvert Putyin ellen.
További Külföld híreink
Borítókép: Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: AFP)
Választások nélküli neoliberális hatalomátvétel Bulgáriában
A kinevezések körüli botrányok és a felmérések eredményei alapján bizonytalan, sikerül-e stabil kabinetet alakítani az áprilisi voksolás után.
Szlovákia leállítja az Ukrajnának nyújtott sürgősségi áramellátást + videó
Teljesítettem, amit bejelentettem – jelentette ki Robert Fico.
Szijjártó Péter sokkolónak és egyben felháborítónak nevezte Kaja Kallas kijelentését
Szijjártó Péter sokkolónak nevezte a hallottakat.
Katonai akcióval fenyegeti Magyarországot Ukrajna
Jevhen Dikij ukrán veterán és publicista szerint a katonai erő meglenne a támadáshoz.
