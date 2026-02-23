Sokkoló hírekkel jelentkezett Szijjártó Péter, Brüsszel magyar és szlovák katonákat küldene Ukrajnába

Szijjártó Péter élőben jelentkezett Brüsszelből, az Európai Unió külügyminiszteri tanácsülésének befejeztével. A külgazdasági és külügyminiszter szerint sokkoló dolgok derültek ki a hosszas vita során, melyről egyértelműen elmondható, hogy Brüsszel az ukránokkal összejátszva blokkolja Magyarország kőolajellátását. Szintén megdöbbentő fejleménynek nevezte azt, hogy az EU főtárgyalója, Kaja Kallas szlovák és magyar katonák Ukrajnába vezénylését szorgalmazná.

Szijjártó Péter sokkoló hírekkel jelentkezett Fotó: AFP

Szijjártó Péter a tárgyalások tanulságát levonva négy lényeges pontot állapított meg.

Az első, hogy Európa egy hosszú háborúra készül, és erre a forgatókönyvre rendezkedik be.

A második, hogy minden kétséget kizáróan katonákat akarnak küldeni Ukrajnába, és az erre vonatkozó terveiket minél hamarabb meg akarják valósítani.

Kaja Kallas azt akarja, hogy Magyarország és Szlovákia katonákat küldjön Ukrajnába. Kaja Kallas azt akarja, hogy magyar és szlovák katonák menjenek Ukrajnába

– figyelmeztetett a politikus.

Az eddigi, horrorisztikus méreteket öltő, már folyósított és még tervben lévő pénzügyi támogatásokon felül további összegeket kívánnak küldeni a háborúban álló országnak.

Ami a még több pénzt illeti, világossá tették a kollégák, hogy a korábban eldöntött, most Magyarország által blokkolt 90 milliárd euró az csak egy részét fedezi az ukránok pénzügyi szükségleteinek, és világossá tették, hogy még több forrás, még több pénz Ukrajnába küldéséről kell döntést hozni a közeli jövőben

– tájékoztatott a tárcavezető.

Negyedikként pedig Ukrajna uniós tagságáról, mint egy megkérdőjelezhetetlen és megakadályozhatatlan folyamatként kommunikálnak.

A kollégák, mind az uniósok, mind az ukrán külügyminiszter világosan elmondták, hogy Ukrajna természetesen teljesen felkészült az uniós tagságra – és nem szakadt le a plafon, pedig reális esély volt rá. És hogy az egy gazdasági szükségszerűség, és egy egyértelmű geopolitikai érdek, hogy Ukrajnát fel kell venni az Európai Unióba, tehát gyakorlatilag úgy beszéltek az ukrán EU-s tagságról, mint valami egyértelmű, már eldöntött, megakadályozhatatlan dologról

– fogalmazott Szijjártó Péter.