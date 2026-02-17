Lánczi Tamás, Facebook: „Az amerikai külügyminiszter kimondta azt, amit ma már egyre több európai polgár érez: a határok nélküli világ illúziója meggyengítette a nemzetállamokat, a kontrollálatlan migráció társadalmi feszültségeket szül, az önvédelmi képességek leépítése pedig kiszolgáltatottá tette Európát. És erre mit válaszolt Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője? Mivel ezeket a tényeket nem tudta vitatni, inkább előhúzott egy olyan sajtószabadság-indexet, amelynek megrendelője és finanszírozója az Európai Bizottság és a Soros-hálózat. És ezzel akarta bizonyítani azt, hogy Amerika csak ne oktassa ki Európát. Tulajdonképp ez a brüsszeli politika lényege: a saját maguk által kreált és finanszírozott manipulatív listák áltudományos eredményeire hivatkozva minősítgetnek egész nemzeteket. Ha egy tagállam nem illeszkedik a központi ideológiai elvárásokhoz, máris „problémássá” válik. Ha viszont a brüsszeli fősodor szerint működik, akkor a mutatók kedvezőek lesznek.”



