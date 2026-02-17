Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Tulajdonképp ez a brüsszeli politika lényege”

„Tulajdonképp ez a brüsszeli politika lényege”

Lánczi Tamás
2026. 02. 17. 6:47
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lánczi Tamás, Facebook: „Az amerikai külügyminiszter kimondta azt, amit ma már egyre több európai polgár érez: a határok nélküli világ illúziója meggyengítette a nemzetállamokat, a kontrollálatlan migráció társadalmi feszültségeket szül, az önvédelmi képességek leépítése pedig kiszolgáltatottá tette Európát. És erre mit válaszolt Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője? Mivel ezeket a tényeket nem tudta vitatni, inkább előhúzott egy olyan sajtószabadság-indexet, amelynek megrendelője és finanszírozója az Európai Bizottság és a Soros-hálózat. És ezzel akarta bizonyítani azt, hogy Amerika csak ne oktassa ki Európát. Tulajdonképp ez a brüsszeli politika lényege: a saját maguk által kreált és finanszírozott manipulatív listák áltudományos eredményeire hivatkozva minősítgetnek egész nemzeteket. Ha egy tagállam nem illeszkedik a központi ideológiai elvárásokhoz, máris „problémássá” válik. Ha viszont a brüsszeli fősodor szerint működik, akkor a mutatók kedvezőek lesznek.”


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Az oroszok tiltakozásokkal ugyan, de sokáig tűrték a NATO – illetve a mögötte álló erők – „Drang Nach Osten” politikáját, de Ukrajna NATO-tagsága vörös vonal volt a számukra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.