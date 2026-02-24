Dömötör Csaba: Az Európai Parlament néppárti többsége ma hitet tett az eddigi Ukrajna-politika mellett

„Az Európai Parlament néppárti többsége ma hitet tett az eddigi Ukrajna-politika mellett. Ez azt is jelenti, hogy tovább zsarolják a békepárti országokat és kormányokat” – hívta fel a figyelmet videója elején Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Dömötör Csaba szerint a brüsszeli nagykoalíció nyíltan összejátszik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel (Fotó: NurPhoto via AFP)

Nagykoalíciós egyetértés van abban, hogy tovább kell támogatni a háborús tevékenységeket, akár fegyverküldéssel. Nagykoalíciós egyetértés van abban, hogy még több pénzt kell biztosítani Ukrajnának, és abban is nagykoalíciós egyetértés van, hogy gyorsított úton kell felvenni Ukrajnát az EU-ba

– sorolta az EP-képviselő.

Mint elmondta, a mai vitán a néppárti nagykoalíció semmilyen kivetnivalót nem talált abban, hogy Ukrajna blokkolja az olajszállítást Magyarország irányába.

Ez azt is jelenti, hogy ebben az ügyben nyíltan összejátszanak Zelenszkij elnökkel. Ez nyíltszíni zsarolás

– hangsúlyozta.

Egyértelművé tettük, hogy nem fogunk engedni ennek. A plenáris vitán azt is elmondtuk, hogy egy dologgal egyáltalán nem törődik az itteni nagy koalíció, azzal, hogy melyek is a következmények – emelte ki.

Évente meghalt ebben a háborúban 400 ezer ember. Meghalt, vagy rokkant lett. És hogyha így folytatják, akkor lesz ez a szám még magasabb is

– figyelmeztetett.

Épp ennyire súlyosak a gazdasági következmények. A szankciók magasba tolták az energiaárakat, ennek következményeként az európai iparban az elmúlt években 1 millió munkahely szűnt meg. Eddig elköltöttek 200 milliárd eurót a háborúra, most (...) föl akarnak venni egy 90 milliárdos hitelt, és 300 milliárdot raknának az új, következő 7 éves költségvetésbe

– vette sorra a következményeket Dömötör Csaba.

De ez nem minden, mert Ukrajna kiállította a következő 10 évre vonatkozó számát is, amely 1500 milliárdos. A néppárti nagykoalíció ezt is kifizetné – tette hozzá.

Hogyha ezt megcsinálják, akkor az a hihetetlen helyzet állna elő, hogy az Európai Unió többet költ Ukrajnára, mint saját magára

– mutatott rá.

„Ez az egész egyébként választ ad arra is, hogy miért követelnek megszorításokat a tagországoktól. Csak adóemelésekkel, illetve a meglévő támogatási programok csökkentésével lehet helyet csinálni Ukrajna jövőbeni finanszírozására. Na ezt köszön vissza a Tisza kiszivárgott programjaiban. És azért nem beszélnek róla, mert tudják nagyon jól, hogy ez sok millió magyar embernek fájna” – szögezte le az EP-képviselő.