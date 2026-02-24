főpolgármestertüttő katasára botond

Sára Botond: A bíróság dönt a Tüttő Katát érintő főpolgármester-helyettesi megbízásról

A főispán közölte, a kormányhivatalnak nincs mérlegelési jogköre Tüttő Kata főpolgármester-helyettesi megbízását illetően.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 20:55
Sára Botond, Budapest Főváros főispánja Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Tüttő Kata főpolgármester-helyettesi megbízása a bíróság döntése, ebben a kormányhivatalnak nincs mérlegelési lehetősége – közölte Budapest főispánja a keddi Facebook-bejegyzésében.

Budapest, 2025. szeptember 15. Sára Botond főispán a Latorcai Csabával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) parlamenti államtitkárával, a BKV-buszok állapotával kapcsolatosan tartott sajtótájékoztatón a BKV XVI. kerületi buszgarázsa előtt 2025. szeptember 15-én. Százból hatvan BKV-busz állapota kritikus - hangzott el a sajtótájékoztatón. MTI/Máthé Zoltán
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Sára Botond emlékeztetett: a kormányhivatal azért fordult a bírósághoz, hogy a fővárosnak végre legyen főpolgármester-helyettese.

A bíróság kedden úgy döntött, a kormányhivatal kizárólag azt teheti meg, hogy a Karácsony Gergely főpolgármester által 2025. november 26-án beterjesztett, Tüttő Kata főpolgármester-helyettesi megválasztására irányuló közgyűlési döntést pótolja

 – ismertette.

– Ettől csak abban az esetben térhet el a kormányhivatal, ha Tüttő Katával szemben törvényi kizáró ok áll fenn – tette hozzá a főispán.

„A bíróság döntésének kiértékelését és a kizáró okok megvizsgálására irányuló eljárást a kormányhivatal megkezdi” 

– írta a bejegyzésében Sára Botond.

 

Borítókép: Sára Botond (Forrás: MTI/Máthé Zoltán)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

