Sára Botond: A bíróság dönt a Tüttő Katát érintő főpolgármester-helyettesi megbízásról

Tüttő Kata főpolgármester-helyettesi megbízása a bíróság döntése, ebben a kormányhivatalnak nincs mérlegelési lehetősége – közölte Budapest főispánja a keddi Facebook-bejegyzésében.
Sára Botond emlékeztetett: a kormányhivatal azért fordult a bírósághoz, hogy a fővárosnak végre legyen főpolgármester-helyettese.
A bíróság kedden úgy döntött, a kormányhivatal kizárólag azt teheti meg, hogy a Karácsony Gergely főpolgármester által 2025. november 26-án beterjesztett, Tüttő Kata főpolgármester-helyettesi megválasztására irányuló közgyűlési döntést pótolja
– ismertette.
– Ettől csak abban az esetben térhet el a kormányhivatal, ha Tüttő Katával szemben törvényi kizáró ok áll fenn – tette hozzá a főispán.
„A bíróság döntésének kiértékelését és a kizáró okok megvizsgálására irányuló eljárást a kormányhivatal megkezdi”
– írta a bejegyzésében Sára Botond.
