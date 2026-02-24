Magyar Péter hazugságát Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül – mutatjuk!

Röviden, de velősen cáfolta a miniszterelnök Magyar Péter azon állítását, miszerint a kormány a benzin árával ijesztgeti a magyarokat. Orbán Viktor a közösségi oldalán felhívta a kezdő ellenzéki pártvezetők figyelmét, hogy ma egy liter benzin átlagára Magyarországon 560 forint, egy hordó orosz olaj pedig ma 13 dollárral olcsóbb, mint a Brent típusú olaj.

A kormányfő rámutatott:

Ha Zelenszkij elnök és Magyar Péter terve szerint elzárják Magyarországon az olcsó orosz olajat, akkor egy liter benzin ára ezer forintra ugrana. Ez nyilvánvalóan ellentétes a magyar családok érdekeivel, amit csak mi képviselünk. Ezért a Fidesz a biztos választás!

Nem maradtak el a magyar kormány válaszlépései

Ismeretes, az Ukrajnán áthaladó Barátság vezetéken keresztül január vége óta nem érkezik kőolaj sem Magyarországra, sem Szlovákiába. A rendelkezésre álló információk alapján semmi nem indokolja, hogy ne indítsák újra a szállítást, Ukrajna mégsem teszi ezt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban bejelentette: Magyarország leállítja a dízelolaj szállítását Ukrajnába, amíg Kijev nem indítja újra a kőolajszállítását országunk irányába, és Szlovákia is hasonlóképpen tesz. A tárcavezető pénteken azt is bejelentette, hogy amíg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem teljesíti kötelezettségét, Magyarország a kilencvenmilliárd eurós hadikölcsönt is blokkolni fogja az unióban.

Nem véletlen az időzítés

Horváth József lapunknak adott interjújában felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi, Magyarországot érintő ukrán lépés – a vezeték elzárása – esetében különösen fontos az időzítés. Szerinte minden jel arra mutat, hogy

néhány héttel a választások előtt egyfajta pánikhangulat kialakítása lehet a cél, elszabaduló árakkal vagy az ellátási bizonytalanság elérésével.

A szakértő szerint ez olyan társadalmi reakciókat válthat ki, amelyek azt sugallják: valakinek rendet kell tennie és meg kell mentenie az országot. – Ezzel egy ukránbarát kormány hatalomra segítése lehet a cél, amire Brüsszelből és Kijevből is érkezhet elvárás – mutatott rá.

A kapcsolatok megmaradnak

Magyar Péter politikusainak megszólalásából pedig az derül ki, hogy kormányra kerülésük esetén teljesen kiszolgálnák ezen brüsszeli elit kívánságait. A Tisza Párt egyik igazolása volt Kapitány István, aki a Shell alelnöke volt korábban. A szakértő a politikus kapcsán emlékeztetett: Németországtól Franciaországig találhatunk olyan vezetőket, akik korábban multinacionális cégeknél dolgoztak – ilyen például Friedrich Merz, aki a BlackRock alkalmazásában állt.

– Azok, akik ilyen közegben szocializálódtak, erős kapcsolati hálót építettek ki, és amikor hatalomra kerülnek, ezeket a kapcsolatokat megőrzik. Sokszor nem látszik, hogy a saját országuk érdekei lennének az elsők, inkább üzleti vagy nemzetközi érdekek jelennek meg

– mutatott rá.