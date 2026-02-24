Orbán ViktorTisza PártBarátság kőolajvezeték

Magyar Péter hazugságát Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül – mutatjuk!

„Ha Zelenszkij elnök és Magyar Péter terve szerint elzárják Magyarországon az olcsó orosz olajat, akkor egy liter benzin ára ezer forintra ugrana. Ez nyilvánvalóan ellentétes a magyar családok érdekeivel, amit csak mi képviselünk. Ezért a Fidesz a biztos választás!” – jelentette ki a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök a bejegyzésében cáfolta a Tisza Párt elnökének azon állítását is, miszerint a Barátság kőolajvezeték lezárása kapcsán alaptalan félni a benzinár emelkedésétől.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 20:05
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Röviden, de velősen cáfolta a miniszterelnök Magyar Péter azon állítását, miszerint a kormány a benzin árával ijesztgeti a magyarokat. Orbán Viktor a közösségi oldalán felhívta a kezdő ellenzéki pártvezetők figyelmét, hogy ma egy liter benzin átlagára Magyarországon 560 forint, egy hordó orosz olaj pedig ma 13 dollárral olcsóbb, mint a Brent típusú olaj.

A kormányfő rámutatott:

Ha Zelenszkij elnök és Magyar Péter terve szerint elzárják Magyarországon az olcsó orosz olajat, akkor egy liter benzin ára ezer forintra ugrana. Ez nyilvánvalóan ellentétes a magyar családok érdekeivel, amit csak mi képviselünk. Ezért a Fidesz a biztos választás!

 

Nem maradtak el a magyar kormány válaszlépései

Ismeretes, az Ukrajnán áthaladó Barátság vezetéken keresztül január vége óta nem érkezik kőolaj sem Magyarországra, sem Szlovákiába. A rendelkezésre álló információk alapján semmi nem indokolja, hogy ne indítsák újra a szállítást, Ukrajna mégsem teszi ezt. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban bejelentette: Magyarország leállítja a dízelolaj szállítását Ukrajnába, amíg Kijev nem indítja újra a kőolajszállítását országunk irányába, és Szlovákia is hasonlóképpen tesz. A tárcavezető pénteken azt is bejelentette, hogy amíg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem teljesíti kötelezettségét, Magyarország a kilencvenmilliárd eurós hadikölcsönt is blokkolni fogja az unióban.

 

Nem véletlen az időzítés

Horváth József lapunknak adott interjújában felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi, Magyarországot érintő ukrán lépés – a vezeték elzárása – esetében különösen fontos az időzítés. Szerinte minden jel arra mutat, hogy 

néhány héttel a választások előtt egyfajta pánikhangulat kialakítása lehet a cél, elszabaduló árakkal vagy az ellátási bizonytalanság elérésével.

A szakértő szerint ez olyan társadalmi reakciókat válthat ki, amelyek azt sugallják: valakinek rendet kell tennie és meg kell mentenie az országot. – Ezzel egy ukránbarát kormány hatalomra segítése lehet a cél, amire Brüsszelből és Kijevből is érkezhet elvárás – mutatott rá.

 

A kapcsolatok megmaradnak

Magyar Péter politikusainak megszólalásából pedig az derül ki, hogy kormányra kerülésük esetén teljesen kiszolgálnák ezen brüsszeli elit kívánságait. A Tisza Párt egyik igazolása volt Kapitány István, aki a Shell alelnöke volt korábban. A szakértő a politikus kapcsán emlékeztetett: Németországtól Franciaországig találhatunk olyan vezetőket, akik korábban multinacionális cégeknél dolgoztak – ilyen például Friedrich Merz, aki a BlackRock alkalmazásában állt. 

– Azok, akik ilyen közegben szocializálódtak, erős kapcsolati hálót építettek ki, és amikor hatalomra kerülnek, ezeket a kapcsolatokat megőrzik. Sokszor nem látszik, hogy a saját országuk érdekei lennének az elsők, inkább üzleti vagy nemzetközi érdekek jelennek meg

– mutatott rá.

Horváth József a Barátság kőolajvezeték lezárása kapcsán hangsúlyozta, a mostani események különböző elemeit rendszerben kell szemlélni, amelyből kirajzolódik: egy összehangolt támadásról lehet szó az országgyűlési választások előtt. – Ennek pedig célja a jelenlegi magyar kormány gazdaságpolitikai hitelességének aláásása, a közvélemény kormány ellen hangolása és végső soron egy Brüsszel-párti kormány hatalomra segítése – összegzett a szakértő.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

Odrobina Kristóf avatarja

Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu