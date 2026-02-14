Innen érkezett Kapitány István: botrányok, rekordprofit és milliárdos lobbipénzek a Shellnél

Kapitány István, a Shell korábbi felsővezetője Magyar Péter mellett kapott szerepet, ami kritikusai szerint a multinacionális érdekek erősödését jelezheti a Tisza Párt körül. A Shell a háború idején jelentős extraprofitot ért el, főként az LNG-üzletágban, miközben működését több botrány is kísérte: afrikai ügyei, biztonsági hiányosságai és lobbitevékenysége egyaránt vitákat váltott ki. A vállalatról – amelyet a legszennyezőbb cégek között tartanak számon – az Ellenpont írt cikket.

Magyar Péter és Kapitány István (Forrás: Facebook)

Jelentős profitot hozott a háború a vállalatnak

A vállalat 2022 és 2024 között évente 5–20 milliárd dollárral magasabb profitot ért el a korábbi évekhez képest. Az orosz–ukrán háború idején különösen megugrott a nyeresége:

2022-ben csaknem 40 milliárd dollárt könyvelt el, 2023-ban 28,3 milliárdot, 2024-ben pedig 23,7 milliárd dollár adózás utáni eredményt jelentett.

A részvényárfolyam az invázió kezdete óta mintegy másfélszeresére emelkedett.

A profitnövekedés nemcsak az olajár-emelkedésből fakadt, hanem abból is, hogy a Shell az orosz gáz helyett saját LNG-szállításait erősítette világszerte. Az integrált gázüzletág 2022-ben – az Északi Áramlat felrobbantása évében – 22,2 milliárd euró nyereséget termelt az előző évi 8,1 milliárddal szemben.

A Shell 2022-ben csak 40 milliárd dollár nyereség volt

A Shell nemzetközi botránykrónikája

A Royal Dutch Shell ma is a hetedik a világ legszennyezőbb vállalatainak, az 1965 óta kibocsátott szén-dioxid alapján összeállított rangsorban. Működését számos botrány és visszaélés kísérte már a mostani háború előtt is.

Az egyesült királyságbeli Ethical Consumer jelentése szerint a Shell 2022-ben és 2023-ban is a „legrosszabb vállalatnak” járó fődíjat kapta.

A Shellt súlyos vádak érték az 1990-es évek nigériai eseményei és a Niger-delta környezeti károsítása miatt. Az 1995-ben kivégzett „Ogoni Kilencek” – akik az olajkitermelés és a szennyezés ellen tiltakoztak – ügyében azt állították, hogy a vállalat tudott a hatóságok fellépéséről, sőt tanúk lefizetésével is összefüggésbe hozták. A Shell mindvégig tagadta a bűnrészességet, ám 2009-ben 15,5 millió dolláros peren kívüli egyezséget kötött több áldozat családjával.