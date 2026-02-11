Globalista hálózat része a Tisza Párt

A globalizmus a népszuverenitás és a nemzeti önrendelkezés csorbításával a világ minden táján képes egyre nagyobb mértékű befolyást szerezni. A globális vállalatok, a nemzetközi magánalapítványok és a pénzügyi intézetek a globalista hálózat alappillérei, amelyek igyekeznek átszőni a nemzetállami struktúrákat. Ennek elősegítésére nemzetközi és hazai szinten is számos olyan pénzügyi szakértő, korábbi bankár, befektető, lobbista, vállalati vezető lép át az üzleti világból a politika mezejére, akik a nemzeti érdekek helyett a globális üzleti érdekeket tartják szem előtt – írja legújabb elemzésében a XXI. Század Intézet, amely a globális vállalatokhoz és a pénzügyi szektorhoz kötődő politikusok érdekeltségeit vizsgálta a nemzetközi és a hazai színtéren.

Fotó: NurPhoto

A pénzügyi globalizáció miatt az 1990-es évektől egyre inkább tetten érhető az a gyakorlat, amely a pénzügyi körök, a nemzetközi hitelintézetek és a tőkealapok befolyási övezeteit erősíti a népszuverenitással és a nemzeti érdekekkel szemben. A nemzetközi színtéren olyan gyakorló politikusok kötődnek a globális pénzügyi hálózathoz, akik magas politikai pozíciót betöltve az állam legfelső vezetését alkotják. Egyikük, Emmanuel Macron például 2017 óta Franciaország köztársasági elnöke, pályáját azonban befektetési bankárként kezdte. Macron 2008-ban kezdett dolgozni a Rothschild bankháznál, itt szerzett tapasztalatait pedig a politikai pályáján is kamatoztatta, miközben a bankoknak ismét vonzó helyszínné tette Párizst, melynek köszönhetően Franciaország világelső befektetési célponttá vált. Nem véletlenül kapta Macron a „gazdagok elnöke” becenevet.

Az évek múlásával viszont egyre világosabbá vált, hogy ez az irányvonal nem működőképes, és egyre többen bírálják Macron politikáját.

Hasonló minta látható Nagy-Britannia volt tory miniszterelnöke, Rishi Sunak esetében is, aki 2001-től a Goldman Sachs befektetési bank és pénzügyi szolgáltatónál dolgozott, majd a lemondását követően visszatért a multinacionális vállalathoz vezető tanácsadóként. Rishi Sunak pénzügyi körökben mozgása nem meglepő tényező, tekintve, hogy feleségével együtt a brit uralkodónál is nagyobb vagyonnal rendelkezik. Ebből adódóan politikai tevékenysége során is felszínre kerültek az üzleti életből ismert struktúrák. Nagy-Britannia gazdasága ráadásul recesszióba süllyedt Sunak miniszterelnöksége alatt, ami végül a Konzervatív Párt bukásához és Sunak lemondásához vezetett.

Németország kancellárja, Friedrich Merz a politikai pályafutása előtt az amerikai befektetési alapnál, a BlackRocknál töltött be pozíciót a 2020-as évek elején mint a cég helyi vezetője, ahol a legjobban fizetett lobbistaként tevékenykedett.

Merz ebből a környezetből került a politika élvonalába, ahol a korábbi pénzügyi tapasztalatait kamatoztatva vesz rész a döntéshozatalban. A kancellár pénzügyi múltja meghatározza a politikai irányvonalát: az általa képviselt neoliberális politika az olyan pénzügyi óriások érdekeivel áll összhangban, mint egykori foglalkoztatója. Merz nagyobb befolyást enged a hatalmas pénzügyi intézetek számára, melynek köszönhetően e szervezetek a politikai döntéshozatalból is profitálnak.

Az előbbiekben bemutatott példák rámutatnak arra, hogy a pénzügyi hálózat globális szinten szövi át a nemzetállamokat.

A Tisza Párt a globalisták uszályában

A Tisza Párt vezetője a jelöltállítási folyamat során több olyan személyt is megnevezett, akik közvetlenül kötődnek a globális pénzügyi elit köreihez. Az egyik ilyen jelölt Orbán Anita, akit Magyar Péter külügyi vezetőnek nevezne ki egy esetleges kormányváltás esetén. Külföldi életútjának fontos államosai közé tartozik a Cheniere Marketing, illetve a Tellurian földgázipari vállalat, amelyek érdekeltek az LNG-vel (cseppfolyósított földgázzal) való kereskedelemben.

Az amerikai LNG-export releváns kérdés az orosz–ukrán háború kirobbanása óta, mivel az orosz szankcióknak köszönhetően Európa a kiszolgáltatottjává vált az amerikai kereskedelemnek.

Orbán Anita, bár pragmatikus kapcsolatot ígér Oroszországgal, valójában a rezsicsökkentést lehetővé tevő orosz energiahordozók helyett a drágább amerikai LNG-t választaná. Az LNG-n túl kiemelendő a Vodafone-nál betöltött pozíciója is, ahol a cég magyarországi vezérigazgató-helyettese volt, majd a Vodafone globális igazgatója lett. Ezenkívül jelentős pozíciókat töltött be olyan szervezetek működésében, amelyek érdekeltek a globális hálózatok kiépítésében (CFR Europe, Globsec).