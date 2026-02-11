Rendkívüli

Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot + videó

Magyar PéterSzentkirályi AlexandraShell

Magyar Péterrel a pénzügyi érdekkörök újra pozícióba kerülhetnek

Nem ok nélkül ejtőernyőztek ide Shell-vezetők, Bajnai Gordonnal parolázó, amerikai demokrata kötődésű LNG-lobbisták és az Erste Bank bankárjai – véli Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint ezeket az embereket zavarja, hogy a magyar vállalatok egyre sikeresebbek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 8:42
Magyar Péter és Kapitány István Forrás: Facebook
– A választások közeledtével egyre egyértelműbb, hogy a Tisza csak a globális nagyvállalatok érdekeit hivatott szolgálni. A külföldi energiacégek és bankok ugyanis utálják az Orbán-kormányt. Utálják, mert befizettet velük a közösbe. Ebből finanszírozzuk Európa legolcsóbb energiaárait és a világon páratlan családtámogatási rendszerünket – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. 

Alexandra Szentkiralyi (Source: Facebook)
Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint ez zavarja az említett köröket, ahogyan az is, hogy a magyar vállalatok, mint amilyen a Mol, egyre sikeresebbek.

Magyar Péter csak a bábjuk, akivel ezek a pénzügyi érdekkörök újra pozícióba kerülhetnek, és szabadon rabolhatják a magyarokat. Ha ők jönnek, a rezsivédelemnek annyi, a családtámogatási rendszerre nem lesz pénz, és a 13. és 14. havi nyugdíjnak is búcsút mondhatunk. Ezért is a Fidesz a biztos választás! Ne hagyjuk magunkat becsapni

–  hívta fel a figyelmet a kormánypárti politikus. 


Borítókép: Magyar Péter és Kapitány István (Fotó: Facebook)

